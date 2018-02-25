来美留学 应远离枪支毒品

关于留学生犯罪，最近有两个案件令人震惊，其一是弗吉尼亚理工大学一名赵姓中国留学生非法持有AR-15半自动步枪，又试图购买5000发子弹，因此被警方注意而逮捕。

根据弗吉尼亚理工警方的一份声明，这名19岁的学生被控非法持有攻击性武器，如果罪成，将面临5年刑期。据媒体报道，该学生先是购买了弹匣，然后购买了一支AR-15 半自动步枪，此后他还购买了装有特殊保险杠的旧警车，据说还在搜寻防弹背心。重要的是，根据弗吉尼亚州法律，赵在美国的学生签证不能拥有这些类型的武器。对这种事件，人们有理由感到忧虑，因为就在10年前的2007年4月16日，弗吉尼亚理工大学一名23岁的韩国学生就在枪杀32人后自杀，酿成了美国历史上最为严重的枪击事件之一。

另一案件是纽约州雪城大学（Syracuse University）的中国留学生袁晓鹏因为贩卖大麻，遭非裔枪杀。袁晓鹏案距今已一年多，但近日因为主流媒体的报道，重新进入人们视野。

2016年9月底的一个午后，袁晓鹏开车来到纽约州雪城市东郊一个荒凉的居民区。袁晓鹏在车上装了四磅（1.8公斤）大麻，准备和事先约好的非裔买主交易。然而几声枪响之后，袁晓鹏永远离开了这个世界。在雪城的大麻交易市场上，袁晓鹏是罕见的中国留学生，入行仅3个月就死在毒犯的枪下。

近十几年来，中国来美留学人数暴涨。根据美国政府发布的《2017年门户开放报告》，2016至2017学年，就读于美国高等教育机构的中国学生人数增至35.0755万人，较上一学年增长6.8％。中国赴美留学人数在所有留美生源国中连续第8年位居榜首，占在美国际学生总数的32.5％。这些数字还不包括越来越多的低龄留学生。

成千上万的留学生在美国如饥似渴地学习，计划自己美好的未来。然而，随着留学生的增多，留学生犯罪的事件也越来越多。其中一些涉及违法造假，如使用假护照代考；一些是侵犯知识产权，例如购买或散布办公软件等；还有一些是涉嫌霸凌，如几年前加州小留学生绑架霸凌案件。比较严重的犯罪也有，早些年如留学生枪杀导师和同学案件，近年也有留学生因感情纠纷杀女友事件。

这些中国留学生的犯罪案件，虽然有着个体性的差异，但也有一定的群体特征。比如目标指向明确，大多是针对熟人，绝少是本着报复社会的心态实施犯罪。不伤及无辜，因此很少有爆炸、纵火、抢劫、强奸等类型的犯罪，像近期两桩案件一样涉及毒品和枪支暴力的极少。

纽约雪城大学的袁晓鹏案件，是比较特殊的现象。一般来说，中国留学生，包括高中阶段的小留学生中确实存在吸食大麻的现象，但进入大麻贩卖行业的则相当罕见。袁晓鹏看起来是一个很阳光的学生，他的同学朋友在这方面也给他很高的评价：人缘好，是罕见地在美中文化中都能如鱼得水的人。

从报道可以看出，袁晓鹏智商和情商都很高，但袁晓鹏却把聪明才智用在非法大麻交易中，最后送掉年轻的生命，令人扼腕。袁晓鹏的经历属于个别且很特殊，但折射了中国留学生在美国可能遇到的形形色色的机遇、诱惑和陷阱，以及个人的选择。

弗吉尼亚理工大学非法持枪的赵姓学生则属于另一种特殊情况，他的同学对他的评价是：“他看起来像个普通人，只是试图结交朋友, 并试图融入其他人一样。” 每年几十万来美留学生，试图结交朋友的普通人比比皆是，持枪的中国留学生也有不少，但没有人像他这样不仅非法持有攻击性武器，而且试图购买5000发子弹！赵姓学生的动机目前尚不得而知，但这种涉及枪支暴力的行为极端危险，终是触犯法律被逮捕。

美国社会错综复杂，中国留学生要面对很多机遇和诱惑，留学生要入乡随俗，努力融入当地社会，但是应该随正面的“乡俗”，避开负面的“乡俗”，切记要遵守当地的法律和习俗，尤其要远离毒品和枪支暴力。（作者系华人评论人士）

2018-02-05 01:50 来源： 侨报 作者： 一 娴 编辑：刘轩