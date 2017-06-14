杭州女孩非学霸却被哈佛麻省抢着要

同时拿到美国哈佛大学和麻省理工学院的录取通知书，杭州女孩曾佳旎也有些意外之喜。实际上，在宁波诺丁汉大学工业设计专业毕业的她，还同时获得了芝加哥艺术学院、美国西北大学、普瑞特艺术学院、罗德岛设计学院、艺术中心设计学院的邀请。

在艺术设计界，这些学院无一不是如雷贯耳的存在。

本科时国际大奖拿到手软 毕业后读研顶级名校抢着要

曾佳旎在宁波诺丁汉大学读书期间，在导师施毅腾博士的指导和合作下，斩获了多达9项设计界的国际大奖，其中包括有“设计界奥斯卡奖”之称的红点设计大奖（Red Dot Design Award）。

曾佳旎的设计，不仅构思巧妙，还挺实用的。比如她设计的一款纸杯，使用者可以在杯身上刮出自己的名字，这样就可以重复使用自己的杯子，避免浪费。这个设计获得了2016年的A’Design Award金奖。

曾佳旎另一项极富想象力的设计，也让人惊叹。一般情况下，塑料瓶装的洗手液在使用完后，包装瓶都会扔掉，往往造成污染和浪费。曾佳旎设计的包装瓶用肥皂材料制成，使用完液体洗手液后可以把外层包装纸撕掉，瓶身可当作肥皂使用。这个设计也拿到了2016年的A’Design Award金奖。

去年大学毕业后，曾佳旎被一家外企相中，做了一名产品研发工程师。公司总部在欧洲，在上海设立了分公司。

“我工作了一段时间，觉得自己其实不太喜欢那个职位，想去大学继续深造。”曾佳旎说。

得知女儿有读研的打算后，妈妈也建议，女孩子要读书就要趁早。

于是，很有主见的曾佳旎回到杭州，一心准备读研的申请。“应付各种考试，准备个人材料和作品集，前前后后大约用了5个月时间。”

曾佳旎说，自己就是这种性格，就像做设计一样，一旦决定做一件事，就会费尽心思做好。

“在来宁波诺丁汉工业设计专业以前，我对国际设计大奖了解不多，也曾觉得哈佛、麻省是那样的遥不可及。”曾佳旎说，她申请的都是全球最牛的设计类院校，想不到发出申请以后，一张张录取通知书接踵而来，让她始料不及。

她最后选择了自己觉得最好的麻省理工学院，即使没有奖学金，“我觉得这（学费）是一种教育投资，是对我自己未来的投资。”

父母的“肯定式”教育 慢慢结出了丰硕的果实

曾佳旎还有一个双胞胎姐姐。说起来，姐姐也十分厉害，毕业于美国哥伦比亚大学，现在从事人工智能和软件开发工作。

能够培养出一对如此优秀的女儿，她们的父母到底是怎么教育的呢？

实际上，曾佳旎打小就不是一个拔尖的学生，一直读公办学校，成绩中等偏上。

在采访中记者发现，她们姐妹有一个快乐的童年。“我们小时候不太上补习班，周末有空，就去西湖边玩，每星期至少要去一次。”

除了在城里玩，父母还经常带姐妹俩去周边的城市，感受不一样的风土人情。于是，在周围同学都为各种培训班焦头烂额时，曾佳旎和姐姐却在西湖边捉昆虫、兜小鱼，在大自然的怀抱中开心地奔跑、嬉戏。

“现在想起来有些不可思议，我爸爸妈妈从不逼我学习。”曾佳旎非常感谢自己的父母，“他们采取的都是肯定式的教育，不停地鼓励我们。我小时候学过一学期儿童画和素描班，画的第一张画他们现在还保存着，当作宝贝一样。其实那张画非常一般。”

每天放学，曾佳旎和姐姐总是在小区的健身区玩，有时候玩得太晚回家，妈妈也不会说什么。回到家，做完作业开始看电视，哪怕时间有点晚了，妈妈也顶多会说，“好去睡觉了。”

实际上，这是一个很普通的杭州家庭。“我们小时候想学什么，他们都让我们去尝试。有一回，我跟姐姐学钢琴，只上了一节课就打退堂鼓，妈妈说，不学就不学。”在曾佳旎的印象中，从小到大，父母对姐妹俩的决定都很支持，哪怕考试成绩不好，妈妈也不会生气，反而安慰说，“只要不垫底就好。”

初中时，有段时间曾佳旎成绩退步了，妈妈开完家长会回来，她很担心会挨骂。哪知道，妈妈却笑呵呵地说，“你们老师说你很聪明，就是懒了点。”

“我爸妈从来不在我面前说，谁谁谁家孩子多么好。他们一直坚信，自己家孩子是最好的，一直鼓励我们。他们希望我们做一个开心的人，要为自己活着。”

就连初中时的班主任都忍不住对她说，“你能出生在这样的家庭，十分幸运，一定要珍惜，努力！”

这张画，是曾佳旎上兴趣班画的第一张画，一直被父母当作宝贝一样保存着。

来源：侨报网