毕业即返华 八成留学生裸归

《2017中国留学生美国就业白皮书》

首份关注中国留学生在美国求学就业问题的研究报告——《2017中国留学生美国就业白皮书》13日出炉。根据白皮书，超过75%的学生认为在美就业困难；低于20%的留美学生对未来3至5年有明确的职业发展计划。中国留学生学成即回国占到的比例高达80%(俗称“裸归”)。

由蔓藤教育与北京留学服务行业协会及腾讯合作调研撰写的《中国留学生美国就业白皮书》(下称白皮书)13日正式发布。据悉，该白皮书是留学行业首部揭露中国留学生在美国求学就业问题的研究报告。该研究报告收集了近4万份留美学生和家长的真实数据，参考了美国政府和教育机构的官方公开数据，结合了蔓藤教育历年服务学生的大数据积累基础上进行了科学的分析。

七成中国学生想获得美国工作经验

北京人民网报道，白皮书总体涵盖五个内容，分别为： 留美国际学生现状，留学生和家长对留学市场的关注点及需求变化，美国就业市场的整体现状，国际学生在美国就业数据以及中国学生美国就业的现状。

据调查显示，2016年中国送出大约55万留学生，约有34万来美留学，占到60%。其中有超70%的学生想获得美国的工作经验，20%的学生想长期留在美国，10%的学生想毕业后返华。

据教育部最新公布数据显示，学成即返华占到的比例高达到80%。此番白皮书也显示，2016年留美海归人数达到历史最高，然而他们中间的80%是“裸归”。这部分裸归的留学生仅在美国拿到毕业文凭，但没有在美国拿到实习和就业；回到中国后，他们中间的很多人“水土不服”，缺乏与本土毕业生的竞争优势。

地域、专业致中国学生在美就业难

北京《新京报》报道，白皮书显示，超过75%学生认为在美就业困难。那为什么中国留学生在美就业难呢？主要原因为：工作签证和身份问题的限制、语言及交流能力、不清楚招聘信息、缺少美国职场人脉推荐、GPA和专业能力不足等。

白皮书指出，首先看选校，中国留学生热衷的是加州和纽约州，但H1B(特殊专业人员/临时工作签证)数量排名前三的德州，中国留学生却不那么热衷。这是地域上的洼地；其次，从H1B岗位排序图，计算机技术相关岗位H1B比例占到66.5%左右，材料工程、机械工程、化学工程等工程类职位的H1B人数，占到总数的8.7%左右，而中国留学生最热衷选的商科包括会计、审计、金融和咨询类型岗位仅占比6.7%左右。这是专业上的洼地。

再次，从学历来看，从美国国土安全局的数据来看，本科学历与研究生学历获得H1B批准的人数基本持平。所以，建议中国留学生在本科毕业后应当先工作，参与H1B工作抽签；如果未抽中可继续读研究生，毕业后可以再次参与H1B抽签，这样就增大了中签概率。

最后，在美国就业市场，与印度留学生相比，中国留学生却处于明显的下风。其中很大的一个原因是，印度的外包公司不计成本地为同一个员工递交多个H1B申请。

白皮书指出，低于20%的留美学生对未来3至5年有明确职业发展计划，近三成学生“从未想过”职业规划。此外，74%的中国留学生在校期间没有美国实习经历，导致在就业市场难以实现自身价值。

文章来源：纽约侨报网–Jun 15, 2017,13:24