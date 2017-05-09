毕业留美是最佳选择？265万留学生选择学成回国！

曾几何时，海外留学人才被中国社会“视为珍宝”，这不仅与留学生群体头顶自带光环有关，还与当时中国海归人才稀缺的状况有关。那时候的留学生毕业后大多选择留在国外，回国留学生数量仅占百分之十几。而最近五年，随着祖国的发展壮大，中国的“海归潮”也一年高过一年，到2016年已经有82.23%的留学生选择学成回国！

中国的魅力有多大？265万留学生选择回国！

今年3月份教育部发表的最新留学大数据中显示，尽管每年出国留学的人数越来越多，但毕业后回国的留学生也越来越多。截至2016年底，中国留学回国人员总数达265.11万人，其中2016年回国43.25万人，较2012年增长15.96万人，留学回国人员比例也由2012年的72.38%增长到2016年的82.23%，增幅高达58.48%。

中国通过“千人计划”引进海外高层次人才6000多人，各地引进高层次留学人才5.39万人，引进教授层次人才数量是1978年至2008年引进总量的20余倍，中国对海外人才的吸引力显示出强大的“人才磁铁”效应。

为何选择回国？

不同学生选择回国发展的原因各不相同。有调查数据显示，90.9%的留学生因为不想远离父母而回国，78.4%的留学生因为对国内职业发展有信心而回国，66.7%的留学生因为可以享受更好的文化生活而回国。

来自杭州的留学生朱琳，大学在在浙江大学读完本科后，选择到国外读研究生，而毕业之后，朱琳又果断因为不想远离父母而第一时间回国寻找发展机会。朱琳坦言，她是独生子女，回到父母身边是必然选择。

来自南京的哥伦比亚大学学生Qinyue Yu说，在中国找工作更容易。而且，她在国内也更有人脉关系。“在中国我们能看到有更多的商业机会，那里的所有事物都是在上升的状态，那为何非要留在国外呢？”

长沙人Oliver Mao两年前从波士顿塔夫斯大学毕业后就回到了中国。“作为在美国职场的中国人，我知道我的事业发展很有限。”毛现在上海从事量化交易。

对于大多数留学生而言，毕业之后想要留在美国工作都必须要申请H1B工作签证， 在此之前，H1B 工作签证每年有6.5万个，还有2万个给硕士以上学位的留学生，加在一起是8.5万个。2016年，中国学生的中签率是8.4%，首次参与抽签中签率更低，在5%以下。川普上台之后对于H1B签证政策一直试图改革，使得留学生留下来的前景更加不明朗。

而于此同时，国内近几年的发展形势一直在不断提高，综合国力也在不断增强，更重要的是国家对人才高度重视，出台各种政策努力让海外人才回到中国。

在面对美国工作签证收紧和中国“打开国门”的选择中，回国自然成了最佳选择。

总而言之，无论是出于对家庭、文化还是未来发展的考量，毕业回国已成为多数人的选择。与过去留学党拼尽全力要留在国外相比，如今回国已经不再是混不下去的退路，而是更有发展前景的一种选择！

你会选择留美还是回国？

来源：侨报网