海外留学 如何开启安全模式？

中国在海外的留学生群体规模庞大，并呈快速增长趋势，他们背后是千万个家庭的牵挂。人身安全、财产安全、心理安全，在异国他乡，留学生该如何保护自己？对留学生来说，恶性案件虽比例不大，但一旦发生，将给本人及家人带来巨大创伤。下面梳理出多条留学安全风险提示，为华生提个醒。

美枪支泛滥治安欠佳 名校也有软肋

芝加哥大学周围地区治安不太好，校园每隔几十米就有一个紧急电话装置，以便学生紧急时求救。

北京《人民日报》报道，枪支泛滥是芝加哥地区一大隐患。据《芝加哥论坛报》等媒体报道，仅在2017年圣诞周末，芝加哥就有2人死于枪杀，另有12人在枪击案中受伤。一年前的圣诞周末，59人被枪击，11人死亡。2016年全年，枪击案超过3500起，死亡人数超过750人，相比2015年增加了58%。大多数枪击案都发生在芝加哥市南部地区，距离芝加哥大学并不远。

“不管在哪个校园就读，都要有安全意识。”芝加哥一家公司的高级副总裁马克·斯道布林说。马克有一儿一女，都在大学读书。他说，美国的大学为了能招到学生，都很注意加强安保。对学生来讲，重要的是具备安全防范知识，时刻留意周围。“周围”有两个范畴。一是出门时要时刻留意周围是否有危险，要有逃生意识。比如一旦发生枪击案，如何躲避、寻找安全屏障与安全出口；遇到抢劫，如何避免人身伤害等。另一个范畴是校园周围环境，寻找宿舍、参加公共活动等时，应避开危险地区。美国许多城市都有治安欠佳的街区。即便一些名校也有“软肋”。像加州大学伯克利分校，校园与流浪汉聚居的伯克利镇只一街之隔，时常有抢劫案件发生。

芝加哥的治安状况凸显美国枪支泛滥弊端。由于利益集团和游说团体的干预，美国政府对枪支管控说得多，做得少。美国有3亿多人口，私人枪支保有量逾3亿支。过去10年里，超过400万美国人成为袭击、抢劫和其他涉枪犯罪的受害者。

2016年，美国发生枪击事件超过5.8万起，造成1.5万人死亡，3万人受伤。在很多州，枪击致死人数超过了车祸死亡人数。

华人成攻击目标：财物被抢、暴力伤害

去年11月初，中国旅客在巴黎南郊遭遇抢劫，一周之后，法国南部城市布拉尼亚克发生一起汽车蓄意冲撞事件，3名中国留学生受伤……此类案件频发不仅引发舆论对华人成为攻击目标的讨论，也折射出法国社会治安存在的隐患。

北京《人民日报》报道，近期针对法国社会安全状况的民调显示，80%的受访者感觉“不安全”。除恐袭阴影带来的威胁感外，民众不安全感的主要原因在于日常社会治安堪忧。法国舆论研究所民意调查机构主任热罗姆·富凯认为，在恐怖袭击出现之前，抢劫、盗窃、性侵等治安问题是法国一直以来最大的安全威胁。一些程度较轻的违法犯罪行为越来越频繁，日常违法犯罪成为法国不堪其扰的不安全因素。据统计，法国每两分钟发生一起入室抢劫，其中大巴黎地区最为严重。

在法国，长期以来就存在针对华侨华人、中国游客、留学生等的抢劫、盗窃案件。全法中国学者学生联合会主席刘源辉介绍，近年来，留法学生群体遭遇多起财物被抢、暴力伤害、意外事故等事件。安全威胁来自多方面，但法国的整体治安环境是最主要因素，尤其是巴黎、马赛等大城市治安形势不容乐观。

此间分析指出，法国政府没有正视和解决问题是社会治安恶化的原因。富凯介绍，10多年前，法国治安状况不佳的主要原因是警力不足，如今人们更加关注司法裁决。不少观点认为，法国对违法犯罪分子的处罚“宽”“松”“软”，很多人被捕后很快被释放，成为反复作案的惯犯。失业率过高、经济状况不佳也是导致偷盗抢劫等治安乱象的原因之一。

为缓解民众忧虑，法国内政部开始着手设立“日常安全警察”。“由于社会治安牵涉经济、社会、就业等问题，短期内难有很大改善。”刘源辉提醒道，最重要的还是在法留学生群体自己要提高警惕，尽量规避风险。

由于伦敦和曼彻斯特遭受恐怖袭击，在英留学生更加重视人身安全问题。中国驻英国大使馆教育处的匡建江介绍，留学生普遍反映遇到的问题包括：由于经济条件限制，一些同学租住在房租和生活成本较便宜的区域，这些地区存在醉酒闹事、不良少年、暴力骚扰等隐患；一些学生曾遭到行为怪异、有精神问题或酗酒人员的言语骚扰或尾随跟踪；有留学生曾遭遇入室行窃或公共场所的偷窃事件；一些学生曾经历过针对华人的骚扰、偷窃或抢劫行为。

难民潮加剧欧洲治安恶化 遇到搭讪纠缠应尽快脱身

2016年12月，意大利罗马，中国留学生张瑶被抢劫后在追逐劫犯过程中失联，案发近3天后尸体在铁轨旁被警方发现。

北京《人民日报》报道，监控录像显示，张瑶在追赶中跨越了铁道隔离带，被高速驶过的列车撞击致死。3名涉案嫌犯均为留意难民，其中1人未成年。两名成年嫌犯拉莫维奇和塞费罗维奇盗窃罪成立，分别判处2年和1年半监禁，但因刑期不足而不必入狱服刑。其中，拉莫维奇因有前科被判在家中执行，而塞费罗维奇则于宣判后重获自由。2017年5月10日夜，塞费罗维奇向一台露营车投掷了自制燃烧弹，烧死了车主熟睡在车中的3个女儿。据媒体消息称，车主哈利洛维奇曾在警方调查张瑶案过程中指认塞费罗维奇，此举可能为后者的报复行为。塞费罗维奇两起案件连害4命震动了整个意大利。

近年来大批东欧、北非等地非法移民不断涌入，意大利治安状况直线下降。这些人大多不具备合法居留身份，无法获得劳动资格，很多人是无业游民和流浪者。他们散布在意大利各地，不少人走上了犯罪道路。在意大利的旅游景点和火车站等地，游人被盗抢案件屡见不鲜。由于警方效率低下、法律惩罚过轻等原因，此类案件大多无法侦破，即便破案抓人，罪犯也常得不到应有制裁。

大量抵意难民中还混杂着极端分子。涉嫌在柏林制造卡车恐怖袭击的嫌犯阿尼斯·阿姆里，就是经海路抵达意大利的偷渡难民之一。民间对“打开大门迎接难民”的决策越来越不满，而几十万偷渡难民滞留意大利无法得到安置的事实仍让人们随时面临人身安全等威胁。

德国联邦家庭、老人、妇女和青年事务部2018年1月公布的一份研究报告表明，德国暴力犯罪案件随着境内难民数量增加而增多，难民群体的犯罪率远高于其他群体。以德国下萨克森州为例，该州暴力犯罪案件过去两年上涨了10.4%，其中92.1%的新增案件由难民造成，且绝大多数为年轻男性难民。犯罪学家克里斯蒂安·普法伊费尔认为，缺乏女性亲属陪伴成为这类男性难民犯罪的主要诱因。

2016年底，先后有两名中国女留学生在德国遭难民强暴，不少中国留德学生开始随身携带防狼喷雾、报警器等防身工具。中国驻德国大使馆在网站刊发安全提示，提醒留学生尽量避免夜晚独自外出或前往偏僻地方，尤其强调留意身边可疑人员，防止被跟踪，遇到搭讪纠缠应尽快脱身。

心理健康不容忽视 学业压力是造成心理问题的最大诱因

留学生的心理安全也受到关注。中国驻英国大使馆教育处向在英80多所高校就读、进修的中国学生学者发放的调查问卷发现，41.1%的学生表示与英国人交朋友存在困难，32.9%的学生称难以融入社交活动和聚会。文化差异、独自生活、难以融入社交圈，使部分留学生感到孤独和心理压力。

北京《人民日报》报道，中国驻澳大利亚大使馆总领事缪长霞说，留学生年龄普遍偏小、远离父母、独自居留海外学习，学业压力、经济压力、情感压力以及学生低龄化都有可能导致出现心理问题。种族歧视、性骚扰和语言挑衅等在澳高校也时有发生，这些都对留澳中国学生的安全构成潜在威胁。

“随着在德中国学生的增多，近年来涉及中国学生的案件也在增多。普遍来说，刑事案件是个案。最影响留德学生安全状况的，主要是心理问题引发的各类案件。” 中国驻德国大使馆领事部主任周安平表示，造成留德学生心理负担的原因繁多复杂。首先，出国学生呈年轻化，独生子女的生长环境容易造成抗压抗挫能力差；其次，德国为非英语国家，语言沟通困难，心理困扰很难向周围排解；此外还有德国的气候原因，每年有近半年多为阴雨天气，日照时间短。

学业压力是造成留学生心理问题的最大诱因。德国高校教育素以各类工科专业见长，选择留学德国的中国学生也多为工科背景。这类工科专业学时长，考核严格，毕业率不高。语言、生活的不适应，加上一些父母“望子成龙”的期盼甚至是投资心态，给留学生带来了不小压力。原本在中国很优秀的部分留学生，无法面对到德国后成绩下滑的心理落差，一旦看到毕业无望，心理防线很容易崩溃。