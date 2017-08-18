爱吃泡面得到名校offer！美国大学录取的“奇葩”理由

想要得到理想大学的录取信，除了保证自己的成绩够格以外，最让留学生们头疼的就是申请文书应该如何写能打动录取官。有的时候写的天花乱坠，天马行空，可歌可泣，各种展现自己能力也许最后只能换来一个“对不起，你没被录取。”但是有时候，老老实实的写出自己想要分享的事物，却能获得录取官青睐哦！

爱吃泡面 被美国名校罗切斯特大学录取

2014年，福建省一名高三王同学获得了美国名校罗切斯特大学的录取，而录取通知书上给出的理由是该同学狂爱泡面。

内容大意是：在得知你对拉面的狂热以后，辅导员推荐了你，委员会和我都确信你会坚持到底,并且能作为罗切斯特的一员成长得更加强大。

这名王同学，从小就喜欢吃泡面，有次去新加坡，吃了一袋泡面后觉得“整个世界观都被颠覆了”，之后尝遍各国泡面，这次申请美国学校时，他把这段经历加了进去，还真被美国罗切斯特大学录取了。

教育人士表示，由于西方国家更注重个人兴趣爱好，本科生申请美国大学相对较难，特点鲜明的学生往往容易吸引招生官注意，不过录取前提还是要他的学习成绩足够好。

也许这就是吃货的力量！

爱吃披萨 被美国名校耶鲁大学录取

无独有偶，有个女生吃货因为爱吃披萨被耶鲁大学录取。

田纳西州布伦特伍德市拉文伍德（Ravenwood）高中应届毕业生卡洛琳娜·威廉姆斯（Carolina Williams）今年3月被耶鲁大学录取，她的入学申请作文是亮点。据该校招生办一位工作人员透露，卡洛琳娜的入学申请作文令他印象深刻，在回答爱做什么事情时，卡洛琳娜十分真诚地说“ 从Papa John’s订披萨”。

洛琳娜·威廉姆斯

洛琳娜说，“签收披萨外卖是我的第二天性，我会一直喜欢披萨，因为被切成8块的披萨看似普通，却能够激发人的独立感和快乐感。”

她后来也幽默地在推特上说：“我只是想让Papa John’s披萨店知道，我有多喜欢他们的披萨”。而Papa John’s披萨店对她的答案表示很感动，并发推祝贺她。

报道称，耶鲁大学招生人员在批阅卡洛琳娜的作文时，大声地笑了，之后还从Papa John’s订了一份披萨。

然而…

卡洛琳娜最终没有选择耶鲁大学，而是去了阿拉巴马州的奥本大学。对此她给出的理由是，她认为奥本大学更适合她，而且这所大学还为她提供更好的获得奖学金的机会。

看来吃货也很任性呢！

图片来自giphy

但被录取的原因绝不可能只是因为爱吃披萨。卡洛琳娜高中期间成绩优越，在班上总是能挺进前10名。在校期间，她积极参加多项课外活动，包括加入英语荣誉学会、全国荣誉学会等。

自曝学英语艰难 被八所常青藤录取

据BBC中文网报道，一个出生于马来西亚的17岁美国华裔女孩萧靖彤被全部八所常春藤盟校录取，成为热门话题。

萧靖彤的父亲是台湾人，母亲是马来西亚华人，五岁时移居美国。萧靖彤目前住在加州核桃市，毕业于橙县艺术学校（Orange County School of the Arts）。

萧靖彤（右）与母亲（左）（图片：BBC中文网）

这个女孩之所以被八所常青藤学校录取，主要是由于她写了一篇作文。而这篇作文之所以打动了八所常青藤盟校，是因为写出了真情实感。

她在作文中回顾了她和母亲在美国学习英语的艰难经历。刚到美国时，她们的英语发音不准。萧靖彤写道：“在我家里，英语不是英语”，但她和家人却能毫无问题地沟通。她写道：”在我家里，我们说话的方式很美。在我家里，我们的话并不‘烂’，而是充满了感情。我们用词语建了一座房子……这房子有点歪，有点杂乱无章，但这是我们的家。”

这篇文章目前已经吸引了哈佛大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、达特茅斯大学、布朗大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学和宾夕法尼亚大学。因为同时被8所常春藤名校录取，所以卡桑德拉需要在这8所学校中做出选择。

据悉，18岁的萧靖彤共申请14所大学的写作或新闻类学系，目前全部录取。萧靖彤有感而发说：之所以申请这么多，主要是亚裔学生能力强，竞争激烈，很怕无法被录取，担心自己没选择。

重要的事情说100遍 征服美国斯坦福大学

一位19岁的穆斯林高中生Ziad Ahmed在回答申请材料中“What matters to you，and why?（什么对你来说很重要，为什么？）”这个问题时，复制粘贴了一百遍Black lives matter（黑人的生命很重要），然后被斯坦福大学录取了。

当然，除了独到的见解，这位少年本身实力非常优秀，不仅获得过2016年普林斯顿种族关系奖，甚至被美国前任总统奥巴马亲自授予过“Muslim-American change-maker（美国穆斯林变革者）”的身份，还曾被Business 评选为改变世界的小朋友之一。

看看人家这豪华背景图和头像！

所以，这个故事告诉我们重要的事情要说100遍！哦不是不是，是要努力用自己的力量改变社会改变世界！

虽然申请文书内容和录取理由看似有点奇葩，但是显然人家都是扎扎实实的学霸和国际活跃份子。申请文书不过是他们给自己经历增添一抹亲近色彩罢了。这么一想，果然还是努力读书才是硬道理！

那留学生们收到拒绝信怎么办

很多留学的中国学生都是所在学校的学霸，如果收到录取信肯定会觉得受到了打击，开始怀疑起自己的能力。其实，没被录取的因素很多，面对拒绝信该如何调节自己呢?

接到拒绝信后，要学会自我安慰和肯定。告诉自己，学校拒绝的仅仅是我的简历，可能在报考的过程中哪个环节出了问题，但这绝不代表我就是一个失败者。第一理想大学去不成，还有其他很好的大学可以期待。

把兴趣和精力放在已经对你发出录取信的大学上，关注欢迎你的大学，好好地研究一下这些大学。欢迎你的大学才是对你而言最好的大学，与其难过不如好好规划未来。

无论如何，努力学习，将所学到的用在改变自己，正面影响这个社会，那无论你在哪个学校学习，四年后出来依然是个人才。

来源：侨报网