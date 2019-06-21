特朗普给中国学生制造麻烦的真实原因是什么？

美中贸易摩擦下，35万名在美高校就读的中国学生成为了美国政府的打击对象。

据《福布斯》（Forbes）网站报道，本月初，中国政府发布了第一号留学预警，提醒考虑赴美留学学生提高警惕，并提到了签证拒签、更新延迟等限制手段。

不论是从合作、文化交流、研究突破还是从方便政策制定者获取一手资源的视角来看，让中国学生在美深造的好处都显而易见，唯一的负面结果似乎是针对中国的，即这些学生如果毕业留在美国，那么中国便会因人才外流遭受损失。

美国为何要作茧自缚？

2018年10月，《金融时报》（Financial Times）发表了《美国考虑禁止向中国学生发放签证》一文，文中提到2018年年初，特朗普政府就禁发签证问题进行了长久讨论。这个建议由特朗普的高级顾问、极右翼活动家米勒（Stephen Miller）提出，之后遭到了其他许多顾问的反对。

所以，正如米勒所说，中国学生真的对美国的国家安全造成了威胁吗？

显然，那只是米勒给出的一个理由，而理由并不一定等同于原因。

如果对中国学生施加限制真的是为了禁止在他们接触到他们的祖国没能获取到的科研信息，那么禁令只针对研究生和研究人员即可。这种做法会带来影响本科生学业的风险，说美国普通的大学本科生会有机会接触到连中国学者都未接触到的科技情报，也令人难以置信。

而如果施加限制不是真的要损害中国的利益，也不是要保护国家安全，那其真实目的是什么呢？

答案是民族主义与种族歧视。从2018年的哈佛招生歧视案到埃默里大学（Emory University）以与中国高校有联系为理由解雇在该校工作已有20年之久的两位华裔教授，再到近来发生的杜克大学教授警告中国学生在校只能讲英文的事件，针对在美中国学生、亚洲学生甚至亚裔美国学生的歧视越来越多。

正如NPR News的报道所言，即使种族偏见或民族主义不是引发这些政策变化的核心原因，但它们仍然放大了这些态度；即使这些限制政策明天就被收回，但它们已然给美国与中国学生——这一最大的国际生群体的之间的关系带来了让人毛骨悚然的影响。

限制政策与建议实施禁令背后的真实原因远不止头脑愚蠢那么简单。民族主义从一位以“让美国再次伟大”为口号的人的口中说出不足为奇，但有意用它来瓦解美国的高等教育体系——这一全世界首屈一指的教育体系未免让人难以接受。

禁令会对美国高等教育体系造成的破坏对特朗普政府来说不构成任何威胁，他们只会认为执行这一禁令合法合理。

去年禁令提出后暂被搁置是因为美驻华大使、爱荷华州州长布兰斯塔德（Terry Branstad）曾指出，相比那些富有的常春藤大学，米勒的计划会让小规模院校付出更高代价。由于联邦和州政府发放的赞助减少，为补足预算差额，这些院校对国际学生的依赖越来越明显。院校也清楚自己的危险处境，比如伊利诺伊大学近来就针对可能流失中国留学生而出台了保险政策。

限制令的目标是美国的高等教育体系，是非营利性的公立大学，而它们是让美国再次伟大不可或缺的一部分。

2019-06-14 22:05 来源：侨报网