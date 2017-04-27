玩美出发｜带上一颗好奇心，去吃去看去感受！

Go Curious｜保持好奇心

The Board Museum｜布洛德博物馆

当代艺术馆——布洛德博物馆位于LA，设有两层展览馆，由慈善家布洛德夫妇捐资修建。这座博物馆建筑本身就似艺术品，结构尤为创意。馆藏更是丰富，有近2000件艺术收藏（来自全世界的当代杰出艺术品）。Tip: 博 物 馆 参 观 免 费，最好提前网上预约。

博物馆内的著名展品/展览有：布洛德夫妇十分欣赏的杰夫·昆斯的名作《郁金香》和《气球狗》，十分有辨识度；罗伯特·塞里恩的巨型桌椅和碗碟；最具人气的展厅应该就是草间弥生的《无限镜屋》！镜面小屋里，LED彩灯绚烂如浩瀚星河。

Go Explore｜探索美味

Ben’s Chili Bowl｜热狗

旅行怎能不尝当地美味！华盛顿特区的人气美式餐厅——Ben’s Chili Bowl，是一家已有50多年历史的小店，虽然门店不大，但它家的热狗连奥巴马夫妇“打脸都不肯放”啊！它家卖的最好的是招牌辣椒半熏热狗，配上一份现炸薯条，味蕾燃爆。

Go Local｜融入多元文化

Little Havana｜小哈瓦那

最完美的旅行，莫过于像当地人一样体验这座城市！来佛罗里达州迈阿密的时候，除了地标景点，记得来古巴风情的魅力街区——小哈瓦。这个古巴裔美国人的聚居地，到处充斥着古巴风情。喝上一杯浓情古巴咖啡，吃上一份地道的古巴美味，观看醇正古巴雪茄的制作过程，研究人气多米诺骨牌的玄机，融入当地文化，享受旅行的醇正瞬间。

Go Wooo｜释放内心热度

Nashville｜纳什维尔

乡村音乐的发源地纳什维尔，是一座为音乐而生的城市。在这座城市中，每一次停留，都是一曲余音袅绕的邂逅。漫步在夜色里的百老汇街区，随意走入一间酒吧，让爵士乐和蓝调点燃你的夜晚，让自己释放出内心的热度！Tip: 酒吧现场表演一般从晚上10点持续至次日凌晨3点，一个幸运说不定就偶遇你最爱的那位歌手了呢。