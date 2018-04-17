【圣路易时报记者黄育德报道】为了帮助留学生在美求职顺利，美中西区华人学术联谊会于4月13日早上9时半，在圣路易斯大学附近的新兴技术中心（CET）举办移民签证法律与职涯讲座，邀请到高桐律师，Patavee Vanadilok律师以及Chris Kuehl讲员分别针对求职者的履历修正，面试技巧，善用社交媒体与网络，以及留学生工作签证等议题开讲，内容非常实用。约四十多名来自华盛顿大学，圣路易斯大学及密苏里大学圣路易分校留学生到场关切自己切身的问题。

此座谈会是由美中西区华人学术联谊会会长黄一民，密苏里大学圣路易分校冯鸿玑教授，史承熹女士，密苏里大学圣路易分校台湾同学会会长彭云香与崔豪共同筹划，多位社区人士及圣路易斯时报社长吴毓真都到场关心留学生。

座谈会由彭云香与冯鸿玑教授主持，共分三部分：

第一部分是由两位具有丰富实战经验的投资和移民律师高桐与Patavee Vanadilok主讲，他们讲解杰出人才移民攻略及一般移民申请途径。

第二部分是由Chris Kuehl讲员讲解如何更有效地利用社交媒体（Linkedin）找工作。

第三部分则是由美中西区华人学术联谊会会长黄一民，以前辈的身分阐述求职经验分享，包括履历撰写技巧，面试技巧，系统归纳，人脉关系以及暑期实习工作经验的重要姓。

这是圣路易斯地区举办的移民座谈会，会长黄一民表示，今后还会继续办类似的活动，希望通过这次一个近距离留学生面对移民律师的机会，当面解决留学生在身份申请或转换身份上会遇到的困惑，并且帮助留学生在完成学业后能顺利找到工作，学以致用。

黄会长最后借这次的座谈会预告，于今年9月29日，美中西区华人联谊会将举行美中科技会年会，届时会针对留学生求学及职场规划加以讨论，请大家届时踊跃报名并互相告知。