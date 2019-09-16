生物科技+人工智能 面對可預測和不可預知的未來

2019年美中西區華人學術聯誼會研討會Clayton市14日召開

【聖路易時報訊】主題訂為「生物科技和人工智能的未來衝擊」，2019年美中西區華人學術聯誼會研討會，9月14日(週六)上午八時半至下午五時，在聖路易Clayton市Plazal旅館七樓會議廳舉行，9位學術演講人及近百位學術和社區各界人士參加研討生物科技和人工智能對人類未來生活的影響和不可避免的衝擊。

台灣中央研究院院士賀端華博士在研討會中指出幾項人們對基因改造工程觀念上的誤解。

首先基因改造工程是否違反大自然?賀院士表示，如同當年因為交通運輸需要發明了四輪汽車取代了四腳的馬代步一樣，可是人們並未說汽車違反了大自然，基因改造當然也沒有違反大自然。

基因改造有危險性？賀院士說，基因改造仍然是生物工程、生物成長，並沒有危險性，或許可能會造成某些過敏等反應，是一般平常的反應。

至於大家關切的環保問題，農業本身就會對環境產生一定的影響。如果透過基因改造而減少使用農藥的份量或甚至不使用農藥，那基因改造反是是有利於環保的。

目前大家很關心的生物「有機」概念，賀院士指出，基因改造和有機工程其實是相輔相成，朝向改善人類生活和健康相同的目標。

美中學聯會14日年會由會長聖路易密蘇里大學馮鴻璣教授主持，曾獲2017年拱門基金(Arch Grants)創業獎、聖路易製藥公司Drug Design Methodologiesintrouced負責人何美中(Chris Ho)博士介紹各主講人，

年會主要贊助單位中華民國駐休斯頓台北經濟文化辦事處科技組組長李君浩博士擔任大會貴賓並代表中華民國政府致詞。

大會9位主講人分別是主講嘉賓、華盛頓大學McDonnell基因中心主任Richard Head教授，波士頓人工智能研究公司Cambrio執行長Dan Kuster博士，聖路易拜耳公司人工智能影像工程陳昕辰(Hsin-Chen Chen)博士，華盛頓大學基因工程及iPSC中心主任陳易賢(Yi-Hsien Chen)博士，打擊野生動植物販運機構Chengeta Wildife創始人Odean Serrano博士，中央研究院院士、前華大生物系賀端華(David Ho)教授，舊金山灣區始創光纖傳感監測科技公司Femtosense合夥人兼執行長霍昇平(Sam Fork)博士，東南密蘇里大學助教授胡正明(James Hu)博士及聖路易密蘇里大學助教授Perry D. Drake博士。

其中霍昇平博士是孟山都公司科學家、曾擔任美中西學聯會會長、也是聖路易中華語文學校前校長之霍錦福博士的三公子，霍昇平畢業於聖路易華盛頓大學，取得電機工程、生醫工程雙學士後進入加州史坦福大學取得電機工程碩士、博士學位，目前在加州舊金山灣區新創科技公司Femtosense，父子同台傳為佳話。