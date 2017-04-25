往往想象的世界都是美好的，例如你所幻想的留学生活：一个阳光明媚的日子里，抱着课本优哉游哉的漫步于郁郁葱葱的校园中。到处都充满了美好，不与人争岁月静好。但是事实呢？留学生活就真的这么惬意吗?

在大多数人的印象中，留学生活应该是美好，充满乐趣的：能学习到国外多元的文化，能接触到先进的高等教育，能看到在国内看不到的东西，还能品尝到各国地道的美食，难道不是幸福的日子吗？但事实上，留学是条艰辛路，留学生生活远没有想象中的那么美好，有些苦，永远都只有自己懂。

关于睡觉

留学前：晚上11点发完最后一条朋友圈后睡觉

留学时：写作业到凌晨2点困到睡着

回国后：夜夜不睡 怕浪费宝贵的和大家相处的时间

关于吃饭

留学前：喜欢吃麦当劳、肯德基、牛排所有一切洋玩意儿

留学时：喜欢吃大米饭、凉菜、水煮鱼 、然而都不是家乡的那个味儿

回国后：就喜欢吃妈妈做的

关于发型

留学前：精心打理自己的头发

留学时：不知道啥时候 反正已经很久没理发了

回国后：先来个染再来个烫动不动整个大波浪

短的接 长的剪 再折腾也贵不出国外一个小平头

关于语言

留学前：不会就问同学，各种沟通无障碍

留学时：语言是问题，用中文讨论还被外国人吐槽是抱团

回国后：能时时刻刻母语的感觉真好

关于社交网络

留学前：微信

留学时：FACEBOOK

回国后：只要在电脑上能找到的我全用

关于父母

留学前：跟爸妈总对着干

留学时：天天想跟爸妈说“对不起”“谢谢你”“我爱你”

回国后：还是说不出口

关于困难

留学前：跟父母埋怨重重困难

留学时：跟父母强撑万事如意

回国后：爸妈 我爱你

关于朋友

留学前：街上见到朋友都兴奋地打闹一番

留学时：见谁都“hey”“how r u”“what’s up”

回国后：见到老朋友只想含泪拥抱

关于女孩恋爱

留学前：女孩找对象 想找个英俊潇洒的

留学时：女孩找对象 想找个有钱有车的

回国后：女孩找对象 真心对她就行

关于男孩恋爱

留学前：男孩找对象 想找个貌美如花的

留学时：男孩找对象 想找个温柔体贴的

回国后：男孩找对象 老婆？ 能做饭就行！

关于回家

留学前：四年没回家过年，年年狐朋狗友 夜夜笙歌

留学时：旷两个星期课就为了 能在家过一个年 最后还是没赶上

回国后：今年过年又不能回家了。

来源：侨报网