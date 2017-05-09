留学前辈给出的26个建议，值得铭记于心！

对于将来要走出国门的小伙伴们，对未来要面对的生活是陌生无知的。下面这26个前辈们的经验建议是他们亲身体验后想跟大家说的话，提前打个预防针吧！

1.永远不要忘了你出国是读书的，不是买买买，不是搞代购，不是学厨师，不是和有车的朋友每天出去浪发一堆朋友圈。你可以周末做做自己想吃的菜，和朋友出去看个电影，在床上赖到中午，看剧看到半夜。但永远不要忘了你是上学，和国内一样，要有计划，要写作业，要准备考试，weekday要有weekday的样子。要静得下心来。

2.如果有同学告诉你学习不重要或者及格就行，请一定不要相信他。学习非常重要，分数也要尽自己所能，一定不要给自己将来后悔的机会。

3.请尽量利用学校一切资源，毕竟花了那么多钱，图书馆的藏书，优秀的学生同学，优秀的导师资源请务必利用好。

4.国外留学的时光是个向外开拓眼界的好机会，同时也是向内更好地认识自己的机会。请珍惜在学生时代能有一个这么好的机会。

5.遇到困难，不要轻易否认自己，也不要轻易逃避。不要脑补别人的一帆风顺，从而陷入自怨自艾的地步。所有你认为光鲜亮丽的前辈们其实都经历过很多。可以多向他们请教。

6.不要给身边的朋友有无限地期待和依赖，同时也不要做个舍己为人的烂好人。没有人有义务去帮助你，同时，你也要保护好自己。凡事多讲原则讲规则，不要倾向于讲人情讲道德绑架。有感恩之心，行本分之事。

7.借钱要谨慎，催债要狠。很可能会遇到自己或朋友突然缺钱的状况，多想想。

8.自报家门要真实，不要编造身份证上没有标注的户籍，是不是北上广深的老家没关系，自我介绍时别瞎编没有的事。

9.不缺钱的话，不要代购，不要打工，不要没事替别人打广告，要爱惜羽毛。

10.图书馆应该是也必须是你最熟悉的地方。

11.和异性有纯友谊的机会近乎于零。

12.有演讲的时候好好准备，一定会有人跟你说不用字斟句酌现场发挥最好，不要信他们的鬼话，那些都是混子，乔布斯都需要大量排练。

13.对那些侃侃而谈的人有戒心，就是经常把大势，思维，交易挂在嘴边，看起来长袖善舞且常穿错西服的人。

14.学会和自己独处，学会和自己独处，学会和自己独处。重要的事说三遍！

15.做完你该做的事情，再做你想做的事情。

16.打工就去打工，旅行就去旅行，实习就去实习，练英语就去练英语，但一定要记得自己是一名Full-time student。

17.会护理牙齿。疼的时候就医还是麻烦呢。

18.要耐得住寂寞。完全没有必要去为了社交而去社交，没有必要去为了迎合别人而去改变自己的生活方式。找对自己的生活节奏才是真。

国外有多寂寞？没有父母在旁边唠叨，想睡到几点起就几点起；一周只有4节课，剩下的时间可以打游戏看韩剧从早到晚，不分昼夜；年终圣诞奢侈品店打折很疯狂，鞋子包包买买买!还可以花钱请人写作业考试，可以酒吧狂欢彻夜不归，可以男生女生见一面就同居，见怪不怪。

寂寞是国外的好山好水好无聊，也是一个人自制力和意志力的体现。

你可以选择睡到中午才起床，假装惬意地吃个brunch发个朋友圈，也可以选择早早起床，跑步锻炼，看英文报纸，听英文广播。

你可以选择在家窝一天完全沉浸在网络世界，也可以选择去学校的conversation group交各国朋友，练习口语。

你可以选择花几百刀买一篇质量还不错的论文，也可以选择自己泡图书馆，一个字一个字地码出一篇属于你自己的作业。

你可以选择疯狂购物或是吃喝玩乐，也可以选择兼职打工，体验不同生活的同时了解赚钱的不易。

只是希望每一个留学生不要觉得留学的道路是寂寞的就好。

19.一定不要贪便宜住在黑人多，越南人多，外籍劳工多的区 ! 要选好一点的地方住。不要省租房的钱。

20.不要去赌场玩，就算去了也不要玩纸牌游戏，很容易上瘾。不去赌场，不去赌场，不去赌场!

21.不要去夜店，不要随便泡妞，不要随便和网友见面，不要找泼辣的女朋友，不要找喜欢赌钱或者去夜店的男朋友!

22.学习很重要，一定要学好，不要辜负了家人的期望。

23.可以买个代步车自驾游，和朋友一起尽量去自然景观的地方玩。

24.不要买好车，破车不容易出车祸，千万不要酒后驾车，不要超速。

25.别挂科，重修费很贵。

26.一定要学好英语， 这是属于最基本的工具， 不会英语寸步难行。

来源：侨报网