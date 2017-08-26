留学生七夕礼物是“一掷千金”还是“一落千丈”

数日前，杭州一中国留学生求爱不成，竟将苦恋8年女孩从19层高楼扔下，导致女子当场惨死。而后，涉案男子竟爆出在追求对方期间曾送给过对方的贵重的礼物。

七夕情人间送礼物已经成为一种趋势 网络图

那么留学生情侣们在送礼收礼的时刻，有没有想过这些昂贵到令人喜笑颜开的礼物究竟是“一掷千金”定情物，还是日后将感情与人生毁灭的导火索呢？对于一些发生在海外中国留学生情侣之间因为沟通、金钱来往而导致纠纷、甚至刑事案件，远远超乎大家的想象。

洛杉矶华人律师邓洪表示，在海外，往往因为中国留学生对美国法律常识的了解不足而导致了无意识的犯罪，这些无意识的犯罪案例中，往往不少是发生在留学生情侣之间。他表示，在美国，有些话是说不得的，比方说有些年轻的留学生情侣，在分手的当头，由于被分手而恼羞成怒，强迫对方将曾经交换的贵重礼物退还，并因此发生矛盾甚至争吵。

在美国法律上有明确规定：既然是送给人家的东西，就是属于他人的，试图强制要回来不仅不可能，更是不合法的。所以一定不要在这些身外之物上大费周章，更没有必要因为本身已经失去的权益再徒劳，甚至还惹官司上身。在邓律师所接触到的案例中，甚至有留学生情侣因为吵架，导致其中一方被当作家暴实施者，而被加以刑事指控，邓律师举例表示：“此前处理过一起留学生情侣在停车场大声吵架、推搡的情况，结果被周围民众看到并举报，警方立即对男方进行了家暴指控。”

来源：侨报网