留学生们注意！1月1日起，携带这些东西出入境或会影响个人信用记录

2018年马上就要来啦，不知道留学生们这一年过的还开心吗？无论成绩如何，希望大家都平安健康，努力地度过每一天~很多考完期末的留学生们是不是已经回国或者正在回国探亲的路上呢？如果是的话，可要注意了！从2018年1月1日开始，在出入中国海关的时候，这些物品不要再带了，有可能会影响到你的个人信用记录。

据中国侨网报道，《上海口岸旅邮检信用信息归集和使用管理办法(试行)》公告正式发布。自2018年1月1日起，故意瞒报、谎报、藏匿禁止进境物被依法查获者，一年内有两次以上携带、邮寄禁止进境物被依法查获者等，将不仅会受到上海出入境检验检疫部门的按规处罚，还会被录入上海市公共信用信息服务平台。

《办法》规定：

出入境旅客失信行为，将分为一般失信和严重失信。五年内有两次以上一般失信；以暴力威胁方法拒绝、阻挠执法；窃取/抢夺/损毁/抛洒被截留物；上述情况将被定义为严重失信。

严重失信者将被处以失信有效期三年的惩罚，并根据相关法律法规追究刑事责任。

说到这儿，有些朋友可能还不以为意！那么，就请不以为意的朋友们听好：

一旦被纳入征信系统“黑名单”，在国内参与积分落户、住房贷款、车牌拍卖、政府项目招投标等，将在不同程度受到影响。

事实上，随着如今出入境人员的频繁往来和跨境电商的快速发展，在旅检和邮寄渠道通过谎报瞒报、伪装入境、反复寄递等手段，携带和邮寄禁止进境物的现象屡见不鲜。