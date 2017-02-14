留学生们，中国破解“六难”喊你们回国创业

归国创业越来越成为中国留学生青睐的发展方式，近年来，留学生回国创业的热情变得更加强烈，这与中国政府对于海归创业的支持密不可分。

据日前报道，去年年中以来，中国国务院18部委合力为留学回国人员创业创新“清障搭台”，破解难题。

2016年6月，有份材料集中反映了留学回国人员创业创新中遇到的烦恼和障碍，其中突出表现为优惠政策享受难，落户就学办理难，开户融资难，知识产权应用难，政策限制放开难，文化理念融合难等“六难”，中国总理李克强在这份材料上做出批示，要求有关部门合力研究解决“六难”问题。自此，中国国务院18个相关部委雷厉风行行动起来，合力破解材料中反映的带有普遍性的问题。

对于材料中提及的政府补助申请难问题，相关部门很快公开了补贴申请办法，并建立起公示、举报、查处和问责机制，规范孵化服务行为，提高服务质量，为包括留学回国人员在内的创业者申请补贴扫清了障碍。财政部则向社会公开了资金管理办法、申报指南和分配结果，使专项资金分配更加透明。

为破解优惠政策碎片化造成的了解难、享受更难等问题，工业和信息化部会同有关单位提出包括财税支持、金融扶持等方面共28条支持小微企业发展的重要举措，发展改革委、人力资源和社会保障部、工商总局以宣讲、公示等多种方式加大工作力度，提高小微企业扶持政策的知晓度和精准度。

此外，对于材料中提及的落户就学办理难，开户融资难，知识产权应用难等其他问题，相关部门切实推出了对应的解决措施，为海归创业扫清了障碍，持续优化创业创新环境。

近年来，中国留学回国人数增长加速，回国创业热情高。

2016年12月发布的由中国与全球化智库（CCG）研究编著的国际人才蓝皮书《中国留学发展报告（2016）No.5》显示，目前留学回国人数已超过累积出国留学总人数的一半。

报告数据显示，2015年中国留学回国人员数量比上一年增长21%，达到40.91万人。1978年至今，留学回国人员累积总数已突破221万人，占中国留学出国累积总人数的半数以上。

报告认为，留学人员回国创业热情高，且创业领域集中在战略性新兴产业。报告显示，海归创业集中在一线城市，超过四成的人选择在北京（22%）、上海（20%）创业，且在新生物工程/新医药（22%）、新一代信息技术（15.1%）领域海归创业最为活跃。但报告也显示，创业成本高、融资难等问题依然突出。

虽然留学生回国创业的热情呈上升趋势，但创业占整体择业选择的比例仍然不大。2016年3月，中国教育部发布的《中国留学回国就业蓝皮书2015》显示，留学回国人员自主创业期望较上一年增长一个百分点，但占比仍然不高，为3.32%。三分之二的留学回国人员期望在企业机构入职，其次是事业单位（14%）、高校和科研（11%）。

不过，随着中国政府持续优化创业环境，为海归创业提供更多的优惠政策，相信海归的创业占比将持续增高。

近期，中国各地陆续推出2017年度的中国留学人员回国创业支持计划，针对不同类型的创业项目给予不同额度的资金支持。

以重庆为例，对于经人力资源社会保障部审批确定的重点创业项目，一次性给予创业支持资金50万元；对于确定的优秀创业项目，一次性给予创业支持资金20万元。安徽省的方案为，对入选的重点项目和启动项目，分别给予10万元至20万元、5万元至10万元资金扶持；对入选创业启动支持计划的企业，给予20万元至30万元创业扶持资助。目前，中国各地的创业支持计划正在申请阶段，有意申请的海归创业者应抓紧时机，按照各地的具体规则进行申请。

此外，一些地方也在不断提高资助的力度。以深圳为例，从2016年9月起，深圳市出国留学人员创业前期费用补贴大幅调高，一等资助的标准从50万元提高到100万元，二等资助标准从25万元提高到50万元，三等资助标准从15万元提高到30万元，还增加了特别优秀项目给予最高500万元资助的条款。

在美国，大学生选择创业的比例较高。全球创业观察（GEM）2014报告提供了一组数据显示，美国大学生自主创业比例达到20%～30%。基于此，一些在美的中国留学生也会产生在美创业的想法。不过，在美创业，实施起来却略显复杂。排在首位的是签证问题，在美留学一般持F-1签证，只能在学习期间使用，在美国持有F-1学生身份超过9个月，得到学位毕业后可以开始时间为12个月的实习期。在此期间，可以自己成立公司，一旦公司运转正常，你就需要考虑在OPT结束之后的工作签证了。

来源：侨报网