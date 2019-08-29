留学生回国将实现一网通办 每年50万人受益

由中国教育部推出的“互联网+留学服务”平台已于近期上线试运行。这意味着留学服务中心公共服务事项彻底告别了传统窗口服务模式，实现了数字化服务。每年将有40万以上留学人员因此受益。

留学生回国办理就业落户将更方便

据中国教育部官网29日消息，教育部29日召开新闻发布会，介绍“互联网+留学服务”平台整合建设及上线试运行情况。

为在更大范围方便留学人员办事，教育部推动国（境）外学历学位认证、国家公派留学派出、留学回国就业报到和留学存档等四项留学公共服务事项整合建设 “互联网+留学服务”平台，并在国务院办公厅主办的“中国政务服务平台”上，面向广大留学人员提供全程在线、一网通办的服务。

该平台具有如下特点：

一是实现“一网通办”。实现面向全体留学人员的“一次注册，一口受理，在线核验、后台分办”的统一服务模式。

传统服务模式下，留学人员回国办理就业落户服务需要先进行国（境）外学历学位认证和调档等服务，存在诸如申请人重复注册；材料重复提交；需要多次、反复到现场；留学人员办事周期长，满意度低等等问题。通过整合留学服务平台和内外部信息资源，以上问题迎刃而解。

二是实现身份线上核验。通过对接国家平台的自然人库、国家法人库，实现基于人脸识别级的自然人和法人的实人认证。

三是实现跨部门能力支撑。通过对接国家平台的出入境记录和社保记录信息，极大简化了留学人员提交材料和内外部核验工作，实现全程数字化服务。

四是实现电子证照信息流通。按照国家电子印章、电子证照相关规范，实现了国（境）外学历学位认证书、国家公派留学人员报到证明、留学回国人员就业报到证、落户介绍信、调档通知单等纸质证明材料的电子证照化。留学人员办理其他业务需要提供纸质版本时，可以登录我中心“网上服务大厅”自助打印，在线核验。大大简化了邮寄快递等传统服务，提高了办事效率，无纸化办公成为现实。

去年52万留学生回国发展 超八成

中国教育部留学服务中心副主任徐培祥当天在发布会上还介绍，据统计，去年一年有80%多的人学成以后选择回国发展，年度回国人数是52万。

中国出国留学的主要特征有：第一为出国留学人数逐渐增加，规模巨大，去年一年大概有66万人出国留学。

第二，在外留学人员越来越多，去年在学人数有150多万人。

第三，因为人数增多，国际环境变化，也出现留学人员的安全问题，所以教育部一直在推动“平安留学”工作。

第四，回来的人数增多。据教育部统计，去年一年有80%多的人学成以后选择回国发展，年度回国人数是52万。

第五，留学人员回来发挥的作用越来越大。无论是在教育、科研、卫生、创业各个方面，留学回国人员发挥的作用巨大，包括院士，还有校长，有留学背景的人员越来越多。在十九大报告中提到了“墨子”、“悟空”、“大飞机”制造等大项目背后，都有一大批国际化人才，这些国际化人才绝大部分是有留学背景的科学家。”