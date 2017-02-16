留学生在美保护自己小贴士

近期有关留学生安全问题事件频出，引起不少留学生的担忧。出国一个人本就不易，除了要学习一个人生活，学习，独自面对困难，还要面临各样突发事件。但无论如何，安全和健康一定是第一位的，出门在外，首先就要学习如何保护自己。

了解当地法律，文化习俗

在到达留学目的地之后，应尽早了解该地治安状况。及时将自己联系方式(包括房东、好友等备用联系方式)、工作单位及酒店地址等信息告诉亲友并保持联系。要向当地居民请教居住周边环境。平时多关注了解学校的紧急联系电话和联系人、居住地附近的报警电话号码、当地中国使领馆的电话号码等。遭遇意外事件时，可及时和这些机构联系，寻求帮助。一旦自身安全和权益受到危害，学生可向所在相关部门反映，或向中国驻当地使馆教育处反映，若涉及刑事问题可向领事处反映。

根据学校提示 谨慎小心

大多数大学，校方每隔一两周都会发出一个“警报通知”，告诫学生哪个区不安全、不要到哪些地方去，或者贴出警方正在寻找的一些危险带枪人士的资料等等。

为了提供更安全的学习环境给学生，所有的美国大学都提供了相应的安保服务。

其中很多是国内大学都无法做到的，比如24小时的保安巡逻区、随处可见的校园报警器、安全知识课堂和演习等等。

在美国，海外留学生是可以持有枪支的，但并不鼓励学生为了保护安全而去持有枪支，而是应该合理了解中美的文化差异，掌握安全生活常识才是首要任务。

不居住、不涉足有安全隐患的地区和场所

不要光顾赌场等人员复杂、易被不法分子盯上的场所。注意住所日常防火防盗，夜间休息应关闭窗门。酒店的前台、大堂、餐厅及入口是盗窃多发地，入住酒店应注意防盗。不要让不认识的人进屋。

钱财不要外露 时刻保持通讯畅通

不要在外花钱阔绰大手大脚，钱财外露很容易让歹徒起觊觎之心。所以出门在外，入境问俗，低调一点，确保人身安全。尽量不要晚上在外面逗留太晚。特别是没有朋友陪伴，选择搭乘大众运输系统，不要自己单独回家。

随身携带手机以方便连络。即使没有手机，也应该确定身旁最近的公用电话以备不时之需。并牢记美国紧急求救电话，号码为911(可联系救火车、救护车及警察局)。

俗话说，“儿行千里母担忧”，做父母的不在身边一定是每天都十分惦记自己的小孩。所以小侨希望在海外孤军奋斗的留学生们能够多加小心，注意安全，学习更多的知识增值自己，让父母安心，开心！

来源：侨报网