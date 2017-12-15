留学生在美国的三种工作机会

很多留学生在毕业前都会纠结是回国还是留美工作，小编给个提示，大家不如在留学期间先体验一番，想必就好决定多啦！

话说回来，留学生打工一直是海外留学生们最关心的话题之一。毕竟，在美国学习和生活需要一笔不小的花费，如果能尽自己的努力增添一些收入减少家长的负担，同时锻炼自己的能力，何乐而不为呢？

说到打工，可能很多人马上想到了去餐馆里刷盘子，不过，实际情况并不像电影里演的那样。留学生去校外打工要受到很多限制，这是美国法律的规定。持F1签证的留学生有校内兼职工作、校外工作的CPT及OPT三类工作机会。

校内兼职工作(on-campus part-time job)

这指的是受雇于自己就读的大学，学生于学期中可以在校园内兼职打工，每周不得超过20 小时，放假时则可以全时工作每周40 小时。工作机会可以到国际学生中心、各单位布告栏、校园内网路系统、或各社团学生会等处打听询问。校园内可能提供的工作地点包括校系内各办公单位、餐厅、图书馆、书店、宿舍等等，机会通常留给积极争取、语言和表达能力较强的学生，通常须经过面试或什至正式寄送履历应征的过程。

校外工作(off-campus job)

美国法律对于外国留学生在读书期间去校外工作有着严格的规定，“申请的工作必须要和自己所学的专业或者课程有关联，并且需要经过自己学校的相关部门批准。”这说明了去餐馆打工这种工作实际上是不可操作的，或者说是不可能”合法”的操作。如果偷偷去校外打工，那么只有当所有的知情人(包括你的雇主以及你提起过这件事的人)都瞒而不报，学校和移民局都不知情的情况下，你才能继续在美国居留；一旦打黑工的事被学校或者移民局知道，后果不堪设想。不但有被遗返的危险，还有可能被终生禁止再次入美。因此，千万不要挺而走险赔上前途实不划算。

全职F-1 学生第一年是不能在校外打工的，一年后则可以采用CPT或OPT形式，在校外打工。

CPT(Curricular Practical Training) 基本常识与规定，如下：

● CPT的目的在于为持有F1签证的学生提供校外实习的机会，使他们在就读期能够更好地将所学到的专业知识应用于实际工作场合。

● CPT必须和所学专业或者课程有密切联系，是完成学业的必要组成部分。

● 如果是有偿CPT，也就是拿工资的，必须向学校相关部门(一般是国际学生办公室)提交申请；如果是无偿，则一般不需要提出申请，但绝对不允许接受任何形式的报酬。

● 在学校全职就读(full-time student)满一年的学生才有资格申请CPT。

● 在工作时间方面，暑假期间每周不得超过40小时，其它时间每周不得超过20小时。

● CPT累计时间最多为12个月，如果达到12个月，在毕业后不得申请OPT。而少于12个月的CPT不计入OPT，因此，如果想最大限度地利用实习机会，应该把CPT控制在12个月内。

对于留学生来说，在学时可以申请CPT，毕业时可申请OPT(Optional Practical Training)：

● OPT的性质与CPT相同，都属于实习，不同之处在于：OPT的开始日期只能在毕业以后，身份仍为学生(F1签证)，可以全职工作。

● CPT必须与所学课程紧密相关，一般需要接到用人单位的录用通知才能申请；申请OPT时不需要录用通知，在毕业后找到工作之前就可能申请OPT。

● OPT申请时间请咨询国际学生办公室，开始时间由申请人自行决定。目前规定，最早可以在毕业前90 天提出申请。 OPT时间不超过12个月，开始日可以是毕业日起60天内的任意时间，至少每周平均要工作20 个小时。按照目前法律规定，申请人满足(1)未来的雇主加入E-Verify系统、(2)申请人的专业属于自然科学、技术、工程或数学(STEM)，两个条件者，OPT时间可以延长。

● 目前OPT规定，学生必须在90天内找到工作。为把握时间，有些学生会先找或面谈工作。工作时若获得雇主赏识同意，就可以向雇用的公司申请H1 工作签证，有机会更可长期在美国工作。

来源：sina