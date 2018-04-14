留学生身正就不怕影斜

最近，几起中国留学生被遣返的案例引起人们注意。其中一名朱姓留学生，在陆军“荣誉退伍”后，将被遣返回中国。其他还有曾就读于宾夕法尼亚大学的黄姓学生，付钱请枪手代考托福获得宾大的录取，获串谋诈骗签证罪名被遣返。另有两名留学生因涉及持枪问题被遣返，一为佛罗里达中部大学孙姓学生，因为签证过期，原来的合法持枪变为非法；一为纽约雪城大学詹姓学生，据称有不当言论疑似可能危及校园安全被遣返。

除了黄姓留学生的串谋诈骗签证案，其他几件案子过去罕见。退伍军人朱姓学生案有特别之处，朱姓学生为了合法留在美国，“挂靠”北新泽西大学“取得学生签证，再行入伍。但他不知道的是，北新泽西大学是国土安全部的打假“钓鱼”大学，于是朱姓学生被捕。在美国，军人受到很高尊重，第一次世界大战以后，美国一直准许外籍荣誉退伍军人入籍。荣誉退伍军人被遣返，这在过去是难以想象的。美国国防部长今年2月曾经承诺过，除非犯有重罪，所有“荣誉退伍”的士兵都不会被遣返，但ICE认为，国防部长指的对象是那些童年进入美国后通过DACA项目入伍的非法移民。国防部和ICE解读不同，朱姓学生最后被裁决遣返。

两名涉及枪支问题的留学生，一名在枪店咨询购买攻击型步枪被店主认为可疑而举报，后查出签证过期，原先持有合法购买的枪支变为不合法。另一名涉嫌有危害校园安全言论。很多人认为朱姓退伍军人遣返和这两起涉及枪支案学生的遣返，与特朗普收紧移民政策有关。的确，相对奥巴马执政时期，特朗普移民政策确实是不断地在收紧。

但话说回来，这几起案子，当事人违法行为是事实。这几起遣返案，除了雪城大学的詹姓学生，其余都与签证诈骗或过期有关。美国移民法规定，通过欺诈手段获得F-1学生签证，离境后终生不得入境，签证过期也属于非法滞留，遣送是必然的。

留学生的诚信问题一直以来是影响留学生整体声誉的老生常谈，这两年虽然签证考试中作假作弊曝光事件有所减少，但远未根绝。留学生非法打工也很常见，还有做代购等等，实际上都是游走在灰色地带， 或就是违反了相关法规。此外，在关于校园枪击问题的争论日益尖锐的情况下，留学生在这方面如果不慎言慎行，也很容易触法。

中国留学生面临的还不止这些。美国国务院发布的数据显示，在日趋严格的移民政策的背景下，去年美国向外国学生发放的签证数量大幅下降。最近，在美中贸易战紧锣密鼓之际，《华尔街日报》等媒体报道， 白宫正在考虑收紧中国公民赴美签证政策，限制为中国公民发放留学和工作签证的数量，并称有可能会终止美国十年旅游签证。《华尔街日报》指出，高等教育为美国创造了巨大的服务贸易顺差，而这很大程度上要归功于中国学生。但特朗普却试图把削减赴美中国学生的签证数量当做贸易战对中国的反制措施之一。

媒体报道，在去年12月特朗普发布的《国家安全战略报告》中，就提出为了防止外国人盗用知识产权而限制签证。显然，这些外国人就包括前来美国学习科学、工程、数学和科技的为数众多的中国学生。无独有偶，不久前，美国联邦调查局局长在国会的一次听证会上，声称中国留学生中有“间谍”。国家情报部门把外国留学生一竿子扫倒的说法，实为不负责任。这种说法和特朗普防止盗用知识产权而限制签证的说法，都表现出对中国留学生的戒备。

特朗普上台后收紧移民政策，当局拟收紧与留学生有关的签证政策，及有关方面的某些言论都显示大环境对留学生的一些不利因素。近来多起遣返案也为中国留学生敲起警钟。留学生在美，最重要的是遵纪守法，充分利用难得的机会努力学习，诚实做人，不要做任何违法的事，不要有任何侥幸心理，同时避免卷入社会高度争议，并有可能危害自身和他人安全的事情，例如非法持有枪支等。这样即便移民政策如何收紧，在美留学生也能安全无虞。

“身正不怕影斜”， 留学生只要自身行得正，就不必理会那些负面信息。因为大家都知道，海外留学，不仅是对留学生本人、家庭，还是对美中两国的未来，都是一件功德无量的事情。

2018-04-13 23:55 来源：侨报