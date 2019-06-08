留学生这样使用信用卡是犯罪！有人已被判刑！

在美国，信用卡的使用十分普及，从实体店消费到网上购物，从超市买菜到学校交学费，基本上99%的消费都可以通过信用卡来完成。

但是，在使用信用卡消费时，信用卡被盗刷的情况时有发生。为保护持卡人账户安全并遏制伪造、盗刷信用卡行为，美国有关保护信用卡账户安全的规定和打击信用卡犯罪的法律十分严格。

两中国学生涉嫌使用偷来的信用卡面临重罪

据Fosters报道，2名在新罕布什尔大学就读的中国学生20岁的李春阳（音译，Chunyang Li）和王成汉（音译，Chenghan Wang）被控他们犯有A类信用卡欺诈罪。李被控九项欺诈罪名，王被控一项重罪和一项欺诈未遂轻罪。

法庭文件显示，今年4月，李使用9人的信用卡支付在新罕布什尔大学的56,407.50元学费。该校警方经过调查发现，这些信用卡的持有者来自得克萨斯州、加利福尼亚州、弗吉尼亚州、佛罗里达州、新泽西州，威斯康星州以及澳大利亚。

报道称，两人均不承认这些指控，并以5000美元的保释金获释，等待起诉。

疯狂刷卡十几万后回国

信用卡贵在“信用”两个字，但因为一些人的不良居心，信用卡已经变得不再让人信任，反而成了诈骗的代名词。

《侨报》曾经报道，随着特朗普对移民和留学政策的收紧，留美变得越来越难。因此，有些中国人在美国生活了几年，因为平时信用记录良好，总是按时还信用卡卡费，眼看自己在美国拿身份无望，于是利用自己的积攒的信用，开了多张信用卡，然后拿这些信用卡去套现，“大赚一笔”后回中国，想着反正以后人在中国就算美国政府找起人来也是大海捞针。

一位在华人区的房东先生说：“前几日，本来签了我一年房租的租客突然消失了。我本来没有在意，以为她或许只是出了趟远门而已，直到她的信用卡公司催债打爆了我家电话，我才知道她跑路了。因为她住在我家后院的房子里，所以地址电话写的都是我家。我用备用钥匙打开了她的房间门，她的行李早已经被带走了，屋里除了本来就有的家具外，遍地都是各个银行的信用卡账单还有一个刷卡机。账单加起来我大致看了一下得有个十几万美金吧至少。我报了警，警察来后有像我询问关于她的信息，我把能知道的都告诉了警察。但其实这位租客只来我家住了三个月，所以我对她并不是很了解，由于她三个月房租是一次性付给我的，所以我这三个月跟她很少有接触。”

普渡大学72名留学生信用卡被盗刷

2015年，普渡大学的72名中国留学生陆续发现自己的国际信用卡被盗刷，累计金额高达12万美元，

根据受害人透露，在被盗刷的国际信用卡中，多为中国银行、中国工商银行、中国民生银行等中国的信用卡；而被消费地点集中在欧洲和加拿大等地。

而根据涉案同学透露，警方称由于信用卡在境外被刷，跨国调查难度较大。“我们很多人去警局报警，但由于是国际信用卡，警局那边也没有很有效的办法来获取这些信息。所以他们目前给出的一个方式就是，如果到了10万刀的涉案金额的话，FBI会介入。”受访同学称。

就读于普渡大学大四的李同学（化名）就是被盗者之一，所持有的中国银行国际信用卡共被盗刷三次，金额总数为1千8百50欧元，目前他正在向银行递交消费者争议表格，希望把盗刷金额追回。

而根据普渡大学校方消息称，目前学校已和印第安纳州西拉法叶市警方联手调查此事。警方同时还建议信用卡持有者，随时关注个人消费账单。如有信用卡被盗刷者，也请及时与警方取得联系。

当信用卡成犯罪卡

在美留学生要提防

针对当前发生在留学生身边信用卡盗用和被盗事件不断增加，驻纽约总领馆提醒留学生们：

1. 务必保管好自己的信用卡，切不可随意透露信用卡卡号、安全码等信息，不在可疑网站上录入个人账户信息！

2. 如发现信用卡被盗刷，立即联系发卡银行并报警，越早越好！

3. 切勿使用伪造的信用卡！

4. 切勿使用来历不明的信用卡！

5. 切勿使用别人的信用卡！

瞧纽约–Jun 07, 2019,13:33