8月8日,一则”留学生间谍论“新闻引发轩然大波。最早曝光这一“猛料”的西方媒体Politico,报道了正在独假的特朗普,在自己的私人高尔夫俱乐部举行晚宴中的一些观点。报道中写到特朗普发表了对中国的一番“乱怼”,接着说到间谍了:“At one point during the dinner, Trump noted of an unnamed country that the attendee said was clearly China, “almost every student that comes over to this country is a spy.” 首先特朗普是没有明确提到是哪个国家,其次是,参与者——具体没说是谁,有哪些或几个——说,“明显指中国”,然后引用特朗普的言论,“几乎每个来这个国家的学生都是一个间谍。”

报道发布后,一些西方媒体如Inside Higher,Vanity Fair, The times等均有转述,标题基本大意都是,“特朗普说中国学生间谍”。有的报道内容干脆从不指名变成直接说来自中国:“ President Trump said he believed that “almost every student” from China enrolled in an American university was a spy. ”)。

同时,也有支持民主党的政界人士,发推特表示抗议,行文中直接默认“中国留学生都是间谍”的说法来自特朗普,而并非是“在场人士所判断”。由此,事态进一步扩大,以至于在个别中文微信文章中,直接表述为“特朗普撂下狠话:中国留学生都是间谍”。

纷纷扰扰中,舆论也转向了另一个议题,“特朗普是否真的认定‘中国留学生都是间谍’,那个未指名的国家,到底是不是中国呢?”

中国间谍案目前是一个热门话题,就在8月5日,CNN刚刚曾经报道,特朗普指责民主党参议员范士丹20多年来的司机是一个中国间谍。稍早之前,有中国科学家涉窃取科技机密被FBI抓捕,更早之前,还有一些案例涉及中国间谍。有着各种前因后果,上下文的串联,特朗普的话(假定他说了)与中国相联系,似乎说得通。

但同时,特朗普也确实表达过对优秀中国留学生的欢迎。就在同一个晚宴上,据与会者透露,特朗普曾两次向白宫副幕僚长 Chris Lidell喊话,要求他在星期一之前准备好一份行政令,让那些在学校里成绩排名最高的学生,能持合法签证在美国待至少5年的时间。 这些优秀学生,当然也会包括人数众多的中国留学生。

第二天(周四),国务院发言人诺尔特(Heather Nauert)周四举行例行记者会。当被问及是否同意总统的“中国学生间谍论”时,诺尔特最初有些犹豫,她表示,总统并未当着她的面发表评论,她也没有看到这些评论,不应在不了解详情的情况下置评。但发言人稍后称,“众所周知,有许多中国留学生都在美国学习,美国与中国政府建立了强大的民间联系。但的确存在一些担忧,即部分人士可能进入美国,企图获取美方的技术和其它资讯,基于某些让美国政府关切的原因,将这些技术与资讯带回国。但我们与中国建立了牢固的关系,我们欢迎中国学生在美国留学。” 这是迄今为止最官方的表态,可以说,”间谍论“出处疑惑仍未解。

月7日晚特朗普在新泽西的私人高尔夫俱乐部宴请11位大公司CEO共进晚餐,席间他发表讲话称“几乎每个来这里的学生都是间谍”。

Politico报道 8月7日晚特朗普总统在新泽西的私人高尔夫俱乐部宴请11位大公司CEO共进晚餐的闭门会议上称”almost every student (暗指从中国来的) that comes over to this country is a spy.” 就是说川普暗示几乎所有从中国来的留学生都是间谍。

如果属实,这是赤裸裸的种族主义和法西斯主义言论。请每位看到这个贴子的朋友从下面连接去美国总统白宫官方网站签名请愿,https://petitions.whitehouse.gov/petition/president-trump-did-you-call-most-chinese-students-spies 要求特朗普总统澄清;如果此言论属实,要求特朗普总统正式向所有美国华人和中国留美学生道歉。

注意你网上签名以后还要到自己电邮信箱里检查白宫来的邮件,点击里面的连接确认是你签的。所有有电子邮件的朋友都可以签,不要求是美国公民或居民。