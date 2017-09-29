留学第一年，我秃了。

“自从留了学，我的头发每天也就开始减少了…”有这种想法的留学小伙伴一定不再少数吧，脱发这个问题已经从中年男子的焦虑上升到95后人群了，为啥一出国，我的发量就越来越少，到底这有没有的治，这也是不少留学生急需知道的问题，来看看作者怎么说这事儿的~

脱发，是当代青年焦虑的主要来源，且不分男女。

尤其是出国留学的年轻人，他们发现随着生活不断减少的，除了零花钱以外，还有头发。

很多刚来国外的小伙伴们都有这个感受：一切都好好地，学习生活都在按部就班进行，但不知怎么的，头发开始大把大把掉了。

也许对头发天生比较多的朋友来说，在国外倒是比较省钱了，可以自行解决剪发烦恼了，但是天生发量少的朋友就真的怕了，看着攥在手里一团一团的“三千烦恼丝”，真是相当扎心了。

真不知道自己这一趟是出国了还是出家了……

当然了，有些脱发属于正常现象：就好像人到中年，发量变得稀少，那么这个是合理的生理现象，属于毛发退行。虽然丑了点，但是总比秃头带来的光滑触感要好得多。

不过近几年，身边90后，甚至95后都出现了掉头发的症状，按理说平常掉个那么几十根，或者一百来根都还算正常范围。

但显然，留学生们在国外掉的头发，都能捆起来绕祖国好几圈了吧。

对此一些亲身经历出国的小伙伴还说道：

@好玩的太阳花 ：我去，我太有发言权了，我的头发国内的时候算不上多么浓密，但是绝对的正常！！但我自从美帝读书之后，我的头发就疯狂掉，有时候晚上都会做恶梦在掉发！！@不脱发的yant：看我名字就知道了，我有多么想长头发。没想到出国以后，脱发成为了我的困扰好气啊。 @赶due到疯的毛毛：妈呀，我不知道为啥一出国我头发就没了，我头发呢，上哪儿去了。 @flowers-：我本来是长发，出国后因为脱发，我剪了长头发，然后，还是照样脱，没办法。 @ins没有关注： 每次洗完头发，水槽堆积的头发让我怀疑人生……

@忍不住吃的桃子：曾经的我一头秀发，如今的我手里攥着一头秀发…@无心插柳柳橙汁：以前根本没注意脱发的烦恼，自从留了学，头发好像就停止再生长了，是我一个人嘛？

所以，这尼玛绝对不是正常脱发吧。

为啥一出国就脱发，一留学就变秃子呢？

你还别说，这个问题困扰的不止是咱们国内的小伙伴，连印度留学生对“一去美帝就脱发”这一难题也束手无策：

“自从我从印度搬到美国之后，为啥我就开始脱发了呢？”

呵呵，当初从国内出发的小伙伴也想这么问。

大概是受不了这股怨气，有人就出来质疑了：不就是脱个头发嘛，有那么重要吗！不就是少几根头发嘛，没那么重要吧。不管怎么脱，总会长出来的吧。

来，先不说重不重要，我们看看没有头发，你的颜值是怎么样。

举几个明星例子：

就说说我男神张震，你看之前发际线很正常，微微泛起的胡茬还带着一丝青涩的味道在里边，帅的一塌糊涂：

你再看看现在，发际线都快开到耳朵了，排除年纪大的原因，的确是有点影响面部轮廓，被人们吐槽像雪村也不是没来由的：

再看看这名高贵的男子——查尔斯王子，虽然出生显赫，我想他肯定也苦恼于自己的脱发：

甚至还有点影响到了乔治小王子，你瞅瞅这发际线也是比同龄人要高啊：

你看这名门贵族和明星都会受到脱发的影响，颜值会大打折扣，更别说普通人了。

那为啥去国外就容易引起留学生脱发呢？

有人说了，这是因为国外水质太硬，国内水软。

那么，水质软硬又是个什么概念呢？主页君特意查了一下：根据美国水质量协会（Water Quality Association，以下简称WQA）指定的标准，水的软硬程度分为五个等级。

这是最早的水质检测表：

但由于年份有点长了，又另外找了一个网站的图表辅助，其实和上图也差不多，而根据一份 Virginia Tech 和 Virgina State University 的研究报告指出：美国85%地区的水都是硬水，软水则集中在新英格兰地区、太平洋西北地区、大西洋海湾地区以及夏威夷。

以及众所周知的，美帝人民通常直接饮用自来水，不需要什么加热啊之类的，这样导致了不少留学小伙伴们，出国之后也开始像他们一样直接饮用自来水。

但这种观点和习惯，咱们国内小伙伴看看就好。

为什么呢？毕竟两国的文化饮食差距不同，人家美国老奶奶还直接喝冰牛奶呢，人家生完孩子还不坐月子呢，这些不同的生活习惯都说明：环境地域决定了我们多年来的饮食影响，进而影响了我们的体质。

所以，将自己的身体盲目而粗暴的直接转换成美国模式，只能让你的头发纷纷倒下。所以下次洗头的时候，请麻烦把水烧热，或者直接买个过滤的那种，当然了，土豪的话你可以直接用纯净水洗头，主页君没意见。

再说了，你以为美国的水真的就安全嘛，也不好说。

自2014年以来，有关自来水铅含量严重超标的新闻占据着美国各大媒体的版面。

2014年，美国密歇根州弗林特（Flint）发生的水污染危机事件，饮用后果就是会导致脱发症状，经过调查发现，饮用水中含铅过量，近8000名儿童因饮用污染水导致铅中毒。

虽然没有科学家能够直接站出来，表示喝硬水就等于脱发，但是这种水和一些洗发露混在一起，的确会产生化学反应，导致沉淀物附着在头皮上，引起脱发。

所以，这种在洗发过程中因洗发不当而对头发造成伤害也是导致掉发的原因之一。

不过，关于引起脱发的因素实在是有太多了，什么维生素A摄入过多、以及突发疾病造成的脱发、还有怀孕也会造成脱发，不过一旦停止这些操作之后，脱发症状立马会得到缓解，其余的还有一些情绪压力、遗传因素，也会造成脱发。

其实说到留学生脱发严重，主要还是因为刚进入陌生环境的压迫感和紧张的学业有关，国外大学通常有大量的课业需要我们独自去完成，往往这些作业的答案，都要花费大量的时间去查资料、去图书馆翻阅很多相关书籍，然后自己理解之后再完成自己的作业。

通常这样下来的结果就是长期熬夜，甚至还会有通宵的时候，这样一来，睡眠怎么能够保证呢，一旦睡得不好了自然身体就容易出问题，时间一长，身体和心理都在强撑，脱发症状就会越来越严重。

如何缓解这种课业压力，很多人表示都是一副无可奈何花落去的感觉，毕竟到了新地方就得适应新环境，学习压力什么的都是正常现象，压力还不是过着过着慢慢也就适应了。

可能听起来有点绝望，但是的确是这样，你只有坚持一下，再坚持一下熬过去。

主页君有个朋友就是因为脱发，前几年各种看中医看西医、针灸治疗、保守治疗、中西结合治疗都试过了，网上买进口药吃，结果早上梳头时，头发还是大把大把掉落，好在和脱发斗争了这么多年，哥们儿的心态变了，不再执着于怎样使头发增长，而是用帽子掩盖了自己没头发的事实，讲真，他戴帽子比不戴帽子好看多了。

但没办法，脱发这个毛病在留学圈里依旧是个顽疾。

所以说，脱发这事儿有根本的解决办法吗？

来源：INSIGHT CHINA