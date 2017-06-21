留学+置业 中国国际教育产业走向“生态化”

川普上任后，外界十分关注，以房地产业起家的他会在此领域很有可能会有一些动作。不少业内人士认为，2017年至2020年美国房地产市场将继续走强，投资美国房产仍将是炙手可热的项目。对此，6月18日，在北京津桥国际教育集团举办的高端峰会上，该集团的海外置业总监相菲对于目前在美国的投资置业方向进行了介绍。

在相菲看来，目前，投资美国的话，佛罗里达州是一个不错的选择。首先，佛罗里达州快速增长的人口、稳定增长的GDP以及其低于市场的房地产价格，将使得佛州的房地产实现稳健的增值；而各方面其他利好也有助于房产的保值增值，比如佛州世界排名第一的每年6700万旅游人次、世界第二大会议和展会中心，税收偏向公司利益、鼓励新兴和自主创业的政策等等。

同时，对于佛罗里达州而言，相菲认为，奥兰多最为适合投资。“奥兰多社区环境安全，犯罪率极低，并且还是全美第二大医疗城所在地。环境方面，奥兰多气候宜人，是有名的千湖之城。现在又是奥兰多的房价回暖期，升值潜力很大。”

此外，围绕着“留学”衍生出的海外置业等多个领域，正使得中国的整个国际教育产业走向一条“生态系统”式的道路。津桥国际董事长兼创始人赵鹏也对此进行了进一步的阐述。他们正在规划的美国“钻石谷庄园”项目，就是这样一个集留学教育、房产置业、传播中华文化等多重目标为一体的设计。该项目的定位是打造一个高端的华人生活区，在美国建造一座“新中国城”。项目地块位于加州洛杉矶市中心以东一个半小时车程，圣地亚哥以北一小时车程的河滨郡钻石谷（Diamond Valley），项目地块占地面积302.4英亩，约合1836亩。城中将会建设一所高端的大学，拟聘请一些美国知名高校退休校长担任学校校长；学校将面向全球招生，设立商学院、艺术学院、中国文学院等，并为在美华人，尤其是华裔家庭提供汉语培训服务，同时添加书法、国画等传统文化元素。

“更重要的是，这一项目还将产生一批EB-5名额，与投资移民项目相结合。”赵鹏说道，因此，这将会是吸引许多中国人投资置业的热点项目，亦能为成功置业提供保障。除了高校之外，未来的“新中国城”里还会提供从幼儿园到高中的教育。据赵鹏介绍，目前中国国内的，尤其是北京的几所知名高中都正与其进行沟通，均由在美开设分校的意向，并将根据美国的教育理念和方式为在美华人提供优质教育。

来源：侨报网