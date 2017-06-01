留学美国，选专业还是选学校重要？

美国劳工部2017年5月份的报告则显示，2016年非美国本土出生的人口失业率为4.3%，相比2015年4.9%的失业率有所下降，其中亚洲人占非美国出生的劳动人口的25%。而对毕业后欲留美工作的留学生而言，有针对性地选择专业，以便顺利就业是一门大学问。业内人士表示，选择专业有时候比选学校更重要。

根据兴趣选择专业是极佳做法

兴趣应该是选择专业的首要参考。人们普遍更关注专业能带给他们什么样的知识、技能和薪酬回报，而对“兴趣爱好”这样的内在因素的重要性却没有足够重视。

但实际上，根据“兴趣”选择专业学科，是认识自我从而实现自我的重要途径。对那些了解自身情况、有目标的学生而言，根据兴趣选择专业是绝佳的做法。选择与兴趣相关的专业，对学习和职业幸福感的提升都有很大帮助。

哪些行业更有“钱途”

当然，有些留学生会比较迫切地希望毕业后能进入高薪的行业，那么，选专业的时候就可以提前看看，哪些行业更有“钱途”。

美国劳工部最新数据显示，硕士学位的行业之间平均薪资有着巨大的差异。例如，在医疗保健领域中，最高薪的护理麻醉师每年平均薪资高达10.7万美元，而康复辅导师每年平均薪资仅3.5万美元左右，差别多达约7万美元。

除了要求硕士学位的这些高薪专业外，学士学位的毕业生要达到10万美元年薪其实也不难。有许多高技术专业，例如精算师、航空航天工程师、化学工程师以及计算机领域的网络架构师、硬件工程师，年薪都能达到10万美元以上。

优势专业助力择业

另一方面，提前看看对应的学校有哪些优势专业学科也是一项必备的功课。如果学生对专业方向不明确，可以提前报读海外学术预备课程进行体验，提早适应国外课堂。

据2017年“QS全球大学毕业生就业力”排名显示，以下美国名校的优势专业分别为：

斯坦福大学： 工商管理、会计、金融、国际商务、管理。

哥伦比亚大学：工商管理、会计、金融、国际商务、管理。

加州大学伯克利分校：工商管理、会计、金融、信息系统、国际商务。

普林斯顿大学：航空/航天/太空工程、化学工程、土木工程、计算机工程、电子/电气/通信工程、 环境/环境卫生工程。

康奈尔大学：工商管理、金融、管理、市场营销、行政工商管理、航空/航天/太空工程。

加利福尼亚大学洛杉矶分校：商学、工程、教育、法学、艺术、医学

芝加哥大学：工商管理、会计、金融、信息系统、管理。

布朗大学：生物/医药工程、化学工程、计算机工程、材料工程。

来源：侨报网