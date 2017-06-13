留美访问学者章莹颖失联 最后露面细节公布

近日，一则在美交流学者失联的寻人讯息刷爆各大北美微信群。失踪女子名为章莹颖，26岁，来自中国，现为伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校（UIUC）的访问学者。于2017年6月9日中午离开学校去一北（One North）公寓签约时失去联系。目前失联时间已将近72小时，随着每一分每一秒的逝去，无数人的心被失踪者牵动着。章莹颖，你在哪里？

最新进展

据美国《新闻公报》(News－Gazette)最新报道，伊利诺伊大学警方发言人帕特.韦德(Pat Wade)公布了失踪学者章莹颖在周五(9日)最后一次出现的细节。据路面监控摄像头影像记录，9日下午1点35分，在果园丘陵(Orchard Downs)的南部车站，章莹颖登上了一辆城市通勤公共汽车，然后于1点52分在斯普林菲尔德(Springfield)和马修斯大街(Mathews)下车，此后再未出现过。

韦德表示，根据影像画面显示：最后看到章莹颖时，她头戴一顶深色帽子，棕色齐肩短发，并戴有眼镜。身着白色或浅粉色的法兰绒长袖衬衫，前面有白色的标志。腿穿牛仔裤，白色运动鞋。同时，她身背一个海军蓝背包。

韦德强调，任何有看到或知道关于她下落信息的人，请拨打电话217-333-1216通知警方。如非紧急情况信息，也可发电子邮件poilce@illinois.edu。每一个线索和每一条信息都将非常重要并有助于找到她章莹颖。

事件回放

•6月9日上午，章莹颖收到一北（One North）公寓办公室经理回复的租房申请通过通知，并约定在当日下午1:30分签约，随后章莹颖于9点做回复确认，并于1点左右从校实验室出发前往签约公寓。

•期间，她与一位同学发过微信，同时在两个同学朋友圈做了评价。

•1点30分，章莹颖告知公寓经理说自己会晚一些，大约时间在2点10分到达。但是之后就再没有去。

•据警方最后查询到的通话记录是在伊利诺伊（Illinois Terminal）车站。

•周五下午2点38分，签约公寓经理再次发信息，但是章莹颖没有回复。

•随后她的同学于下午3点40分报警

•6月10日警方在一北（One North）公寓确认了章莹颖信息回复时间，并查询到最后通话记录所在地点。

•同时在香槟本地华人自发组织在香槟厄本纳地区寻找当事人，目前尚未有进一步线索。

如何避险？

不少关注章莹颖失联事件的网友纷纷分析支招，请广大留学生和海外侨胞出行时注意，

第一，不要被利诱，不要轻信陌生人。即使对方亮出徽章表明是便衣警察，也不要上车；

第二，如果需要同陌生人赴约，可考虑与好友结伴；

第三，与同学好友随时保持联系，并告知地点；

第四，如遇到险情和困境，尽量进入公共机构、社区或向路人进行求助；

第五，学会用手机即使在没有信号的情况下拨打911。

时间在每一秒的过去，希望各界人士发挥力量，提供找到章莹颖的线索。章莹颖，我们等你平安归来！

来源：侨报网