盘点十二星座命中注定的美帝名校，看到最后我一口老血喷出来….

有些小伙伴特别迷信星座，比如哪两个星座配对率超高，哪两个星座生来就不和，虽然好像星座学没有什么特别公正的心理学理论依据，但是有时候准得让人不得不服，听说连名校都自带气质属性呢！（末尾有驚喜）

虽说，星座学没有特别公正的心理学理论依据，但是经常是神准的让人直捂膝盖，不得不服啊！闷骚当如摩羯座，腹黑首选天蝎座，热情堪比白羊，多变即为双子….

可是你知道么，不止星座自带属性，国外名校经过了几十年甚至上百年的历史沉淀，也形成了自己特有的气质属性，今天主页君就带带大家看看十二星座命中注定的是哪所美帝名校。

日期：3月21日～4月19日

关键词：精力旺盛，好奇冲动

白羊无穷的精力也许就是为日夜图书馆赶不完的due、装订成册的paper和一场接一场的pre-sentation而生的。他们天不怕地不怕，而且一旦下定决心，不到黄河心不死，排除万难的要达到目的，他们充满活力，热性洋溢，而耶鲁大学是天才演说家的集中营，这里聚集了最渴望权利和改变世界的人，有各国的王子酋长，也成就了最多的美国总统，因此这里永远少不了想要领头的白羊。在这里，他们会寻找到无穷的活力与创造力！

日期：4月20日～5月20日

关键词：慢条斯理，稳健固执

金牛座的孩纸们可都是一步一个脚印的好榜样，踏实认真，基础功往往非常扎实，他们保守，渴望安全感，面对目标，坚韧前行。而芝加哥大学是学者的天堂，课程极其严格，学习压力也相对较大，校园里充满着激情的讨论和智慧的求知欲。得天独厚的校园文化环境会给金牛座丰富的灵感，并且，盛产银行家的芝加哥大学里，怎么能少了爱财的金牛呢。

日期：5月21日～6月21日

关键词：善变花心，聪明机敏

双子性格多面性、好人缘、能言善辩、交际能力max，光怪陆异的曼哈顿岛上一坐古老的高等学府，在最现实的土地怀抱理想主义，哥伦比亚大学和双子一样有着双重气质。既沾染着纽约的热闹非凡，又保留着自身的淳朴和深思，而这里的传媒闻名天下，简直是为自如驾驭语言的双子量身定制的专业。

日期：6月22日～7月22日

关键词：宽容体贴，敏感忠诚

一谈到巨蟹座，必然会提及他们爱家的母性本质，不过别忘记充满爱心是巨蟹座的特性；恰似他们标记的蟹一样，有坚硬的外壳，却有柔软的内心，所以巨蟹座的人很懂得保护自己。对于宾夕法尼大学校训“法无德不立”道德感超强的巨蟹一定是举双钳八脚赞同。宾大的沃顿商学院在招生的时候相比于商业创意和眼光而言更加注重学生的数学思维和踏实能干的性格。而这一点，巨蟹座再合适不过了。

日期：7月23日～8月22日

关键词：不拘小节，傲慢独裁

狮子座是由太阳神阿波罗所管理，所以他身上处处显露阳光、热情、自信、大方都是他的特质。而且天仕的领导才能令他喜欢指挥别人和有强大的组织能力。而杜克大学不仅有王者的风范，更有王者的胸怀和视野，在全球化背景下，杜克拥有30%不同特质的国际学生，并且朝着建立国际化大学的目标迈进。

日期：8月23日～9月22日

关键词：追求完美，严谨理性

因为水星是处女座的守护星，影响到处女座的人追求完美，挑剔和神经紧张，吹毛求疵正是他们的特性。处女座的人大都很谦虚，但很容易为自己带来压力。所有处女座的人都喜欢忙碌，他们不可以闲着没事做，为他人服务是他们的人生目标。达特茅斯大学坐落在新罕布什尔州的小镇，不到6000人的小规模学校，如世外隐居一般。这里对于天生内向，一心只做学术的处女来说是极好的。

日期：9月23日～10月22日

关键词：感性善良，温和沉着

天秤座由金星守护，守护星是维纳斯，影响他们爱好追求和平和谐的感觉；天秤座的人外型优雅、亲切善良、朋友缘极好、喜欢听别人倾诉，沟通力又强，只不过有犹豫不决的最大毛病。全世界只要有话题的地方就有哈佛的身影。他们的学生眼界是开阔的，他们关注社会、关注这个世界，但他们却并不冒险，是一群能把理想化为现实的人。

日期：10月23日～11月21日

关键词：神秘诡谲，顽强坚韧

冥王星是天蝎座的守护星，他是掌管幽冥世界，所以天蝎座有神秘的特质给人一种精力旺盛、热情、占有欲强的特质。他们一旦定了目标，就会不达目标心不死，永不退缩的，永远不甘为人后，而一提起“世界理工大学之最”，大家都会首推荐麻省理工学院。在这里，有着浓厚的理工科气息，大家独立意识很强，并且时刻保持着对学校的热情，很适合天蝎座在此学习和生活。

日期：11月22日～12月21日

关键词：自由浪漫，乐观无拘束

射手座的守护星是木星，守护神是宙斯，所以射手座的人乐观、诚实、热情、喜欢挑战，不过很容易浮躁不安，鲁莽行事。康奈尔大学是随性而又平民化的。康奈尔专业覆盖面极广，有4000多门课程，并且更注重平权，淡化校园里性别、宗教等因素，超过500个学生社团，被视为全国最多元化的校园，对天马行空的射手来说，自由自在的康奈尔堪称天堂。

日期：12月22日～1月19日

关键词：严谨稳重，目标明确

冥王星是天蝎座的守护星，他是掌管幽冥世界，所以天蝎座有神秘的特质，令人变得残酷、阴险。天蝎座的人给人一种精力旺盛、热情、善妒、占有欲强的特质。MIT有着魔鬼般的学术压力，他们的学生却也有无比的强韧、好奇心和永不磨灭的激情。

日期：1月20日～2月18日

关键词：理想主义，思想博爱

水瓶座最大的特点就是革新，个人主义最重的一个星座，追求属于自己独一无二的生活方式，是他的生活态度。但他又会偏向顽固一面，有时令人捉摸不定，不过注重人道主义的水瓶座对人友善，亦重视私隐，这一切皆由于天王星的影响。录取小魔女艾玛沃特森的布朗大学，自由中带着奇幻不羁气质布朗大学最适合水瓶。作为最年轻的常春藤，布朗的特色就是自由。

日期：2月19日～3月20日

关键词：浪漫主义，梦幻真诚

双鱼座是黄道十二宫最后一宫，所以他可说是集中了十二星座所有的优点和缺点于一体，神经质、健忘、多愁善感、想像丰富、自欺欺人等等都是双鱼座，不过双鱼座最大的优点是他有一颗善良的心。老斯坦福先生为了缅怀自己夭折的儿子创建了斯坦福大学，让这所名校蒙上一层多愁善感的笼纱。斯坦福在名校里有着遗世而独立的单纯气质。比起灿烂的履历，斯坦福更看重学生的诚意和合适度，如此感性，鱼儿快点扑上去吧。

看完所有十二星座适合名校是不是有种热血沸腾的感觉！！！分分钟上牛校的节奏呢！

来来来，主页君给你总结下美国这些名校的录取平均数据：

Harvard：SAT2250+，在理科、艺术、语言、严谨等国际比赛拿过大奖

Yale：SAT2300+，参加过国际峰会在社会民生方面做出过卓越贡献





MIT：国家级金牌、IPHO理论第一、总分第一、IMO金牌等国际大赛第一





Dartmouth：SAT CR700+ TOFEL100+，学校成绩突出，有从小到大坚持的理想





Princeton：SAT CT700+ TOFEL115+，文书出色最好有国际背景或者上国际课程





Stanford：SAT2200+SAT2+TOFEL+AP最好有很多门，能写海量文书并且行文动人





Columbia：SAT2300+ CR650+ SAT2，简历丰富，对社会有透彻分析





UPenn：SAT CR650+ TOFEL110+，有科研成果，有商界背景





Brown：SAT CR650+ SAT2最好有2门，TOFEL100+，有精彩人生经历





Duke：SAT2200+ TOFEL 100+，随便什么比赛拿过奖





Cornell：SAT2100+ TOFEL100+ SAT2 700+，领导力强，有钱





UChicago：SAT CR700+ TOFEL108+， 有学术成就

同学，你SAT上2000了吗？ACT上30了吗？CR上650了吗？托福上100了吗？GPA刷到3.5了吗？你有奖牌吗？有实习吗？有公益服务经历吗？没有！没有你还在这里看这种星座文章干什么！

神马你居然信了？！？！这都信还能不能去美国上学了？？赶紧去读书吧！去背单词吧！去刷真题吧！

來源：INSIGHT CHINA