看看别人家的食堂都吃什么？华大位列其中

对于中国留学生来说，选择一所学校除了要看排名和学术质量之外，大学四年的胃能否被满足也是十分重要的；当然，这也是中国父母最担心的问题？所以，走四方旅游顾问Usitrip.com今天带大家一起看看“别人家的食堂”都吃什么？美国哪些大学食堂最深得人心呢？

也欢迎大家访问美国走四方旅游网 http://t.cn/R0HDsMs 了解更多美国大学旅游的最新资讯、限时特惠的旅游行程等。

斯坦福大学 Stanford University

图片来源：http://www.usitrip.com/travel/3017.html

在遍地都是学霸的斯坦福大学，其食堂的设置也是十分的人性化，有专门的Cardinal on the Run服务能让学业繁忙的学生选择直接带走就吃。



不仅方便，饮食的味道也得到了学生们极大的称赞，其招牌菜包括腌三文鱼，菠菜蘑菇和巴西辣味烤鸡。

耶鲁大学 Yale University

耶鲁大学不仅有世界顶尖的教育，还有世界一流的食堂。

在那里，学生们可以吃到烤阿拉斯加三文鱼，菠菜芝士饺，法式焗扁豆等等。除了食堂，学校里面还有12家餐厅和商店，让大家可以随时随地填饱肚子。

纽约大学 New York University

纽约大学的食堂，里面供应着让人喜爱的宫爆牛肉，泡菜炒饭和时蔬千层面。



除此之外，大纽约的食堂每月还有食堂之夜，可以尝到学校首席主厨亲手制作的全套正餐。

普度大学 Purdue University

普渡大学一共有五个食堂，每个食堂都有各种美食供应，学生们可以吃到藜酿辣椒，枫糖猪排，意式小馄饨等。食堂供应甜品尤其好吃。

除了食堂之外，普度大学还有28格校内咖啡厅和餐馆，手工寿司，深夜汉堡，奶昔，应有尽有。

佐治亚大学 University of Georgia

乔治亚大学成立于1785年，是全美历史最悠久的研究型大学，被誉为美国南方三所“公立常春藤”大学之一。

佐治亚大学校内有5个食堂，4个美食广场，无论你想吃夏威夷肉丸，还是吃鸡肉披萨，又或者蔬菜沙拉，都可以随时得到满足。

值得一提的是，UGA有一家深夜食堂，24小时供应披萨和汉堡，这样爱吃宵夜的你就可以在深夜吃到美味了。

范德堡大学 Vanderbilt University

范德堡大学的食堂实在是叫人挑不出毛病来，那里会根据各种节日定制各种特色晚餐，即便是在一个普通的周二，学校餐厅依然供应一流的特色小吃：香煎三文鱼、玉米饼三明治、酸奶油牛肉和花椰菜配烤猪肉。

康奈尔大学 Cornell University

作为常春藤盟校的一员，康奈尔大学在吃上面已经遥遥领先其他盟友。

校园上共有超过30个餐厅供学生挑选，其主食堂更是会定期举办一系列主题晚餐活动，比如”霍格华兹之夜”主题晚餐，里面会有哈利波特里的奶油啤酒，还有巧克力蛙。还有印度主题的光明节等一系列的主题晚餐。

马萨储塞大学安默斯特分校

University of Massachusetts- Amherst



马萨储塞大学安默斯特分校虽然仅有四个主食堂，但校园上却布满了18个餐厅。最重要的是，学校的深夜食堂一直开放至4点并且还提供送餐服务。晚上赶作业的同学们再也不用担心饿肚子的问题了。

华盛顿大学圣路易分校

Washington University in St. Louis



作为Niche评选的最佳大学食堂排名第二的高校，华盛顿大学圣路易分校的伙食自然也是大有来头。学校食堂里不仅提供色香味俱全的蜂蜜烤鸡翅、清炒鲍贝和脆皮考五花肉，还帮学生准备烹饪课程，邀请专业大厨来指导学生做主题大餐。

米尔斯学院 Mills College

新鲜度是米尔斯大学食堂的招牌。素食，素食主义者和无麸质菜单能够满足拥有各种不同饮食习惯的学生。

热衷于可持续性发展，米尔斯大学食堂提倡，购买，并尽可能使用当地食材。他们小批量地烹饪，而不是像其他许多大学提供自助式餐饮，或把大量食物扔在冰箱过几天后再加热。

加州大学洛杉矶分校 UCLA

UCLA食堂餐厅可以说是吃货的天堂，学校共设有7个食堂，包括三个无限量食堂，以及四个类似咖啡厅风格的快餐店，收集了当下国际上最流行的食材以及国际大厨力推的食谱。

食堂里花样百出的菜色收获了众多学生的好评。

而且经过一晚上的研究学习之后还可以订购到My Pizza的披萨和翅膀。

可以说当下国际上最流行的食材，国际大厨力推的食谱全都被UCLA食堂的厨师们收入囊中！在这里只有你想不到，没有你吃不到。

杜克大学 Duke University

杜克大学的食堂向来在美国大学中口碑最高，在2016年The Daily Meal评选的“最佳大学食堂”中杜克大学还就高居榜首。去年学校还新装修了食堂大楼，看上去逼格高高的。

肯尼索州立大学 Kennesaw State University

肯尼索州立大学的食堂每周推出150种不同菜肴，让学生的选择永远多样化。

从炖莴苣菜到意大利裹鲶鱼，再到意大利藏红花法罗烩饭，应有尽有、选择多多。





除了让人眼花缭乱的美味佳肴，该校还十分推崇饮食卫生，每个食堂拥有自己的草药园和农场，种植新鲜的蘑菇、莴苣、玉米等。

萨福克大学 Suffolk University

严格来说，萨福克大学在这份榜单里并不是因为她自己家的食堂，而是因为地处波士顿非常便利的地段，整个波士顿地区的各种餐厅就像学校的开放厨房一样。

西方学院 Occidental College

现点现做的鸡蛋煎饼、墨西哥卷饼和意面，这些让人犯选择困难症的食物都能在西方大学一个名为marketplace的美食中心体验到。然而这只是一部分，在西方学院的食堂，青豆烤排骨、夏威夷薄荷菠萝猪肉沙拉和焖鸡肉都是特色美食。

弗吉尼亚理工 Virginia Tech

作为一个理工科技院校，弗吉尼亚理工的伙食已迅速赶上了科技巨头公司的待遇。

该校学生每天都可以吃到定制烤牛排和缅因大龙虾。

除此之外，学校的伙食是出了名的自然健康，学校里有自己的农场，还有肉类科学中心，让学生吃的既开心又放心。

即使是毕业了好几年的VT校友，校园食堂仍然是他们的怀念称赞之最，这可不是其它大学能够做到的。

经典的美食有西红柿无花果香醋酵母比萨、酱油烤鲑鳟鱼，或是自己制作的华夫饼。在Hokies餐厅还可以享受到每日限定的牛排和龙虾！

麻省大学阿默斯特分校 University of Massachusetts Amherst

这是一所隶属于麻省大学系统中的旗舰分校，也是美国最棒的公立大学之一，研究型大学，算得上低调的学术派。而现在，让其一举成名的则是丰富多彩的校园美食文化！

UMA共有4个食堂，18个咖啡馆，3个市场，两辆移动小卖部和多个Food Court，整个餐饮团队提供4万5千种食物选择，居然还有贴心的送餐服务！

在这里，几乎囊括各国的美食，不仅有素食、亚洲食物、寿司等！

简直就是在饕餮中华美食啊！

西雅图大学 Seattle University

西雅图大学的食堂向来以超多的美食种类闻名，中东菜、意大利、法式和经典的美式美食应有尽有。

鲍登学院 Bowdoin College

坐落在缅因州的鲍登学院成立于1794年，是一所小而美的文理学院。

食堂仅有2个，却提供让人惊呼的菜品种类，在普林斯顿发布的年度“最佳食堂”排名中，鲍登学院常年霸占着榜首的位置。

只要你踏进鲍登食堂的大门，最新鲜的大龙虾，火鸡三明治，墨西哥卷，乳酪三明治，甜菜沙拉，意大利什锦拌菜，意大利乡村面包，鸡肉凯撒沙拉，烤鸡凯撒沙拉都会成为同学们舌尖上的惊喜。

鲍登食堂拥有自己的有机蔬菜园，极其注重健康环保，所有食材都保证最为新鲜。

除了定期提供如贻贝、白葡萄酒、亚洲风味的鸭酱猪肉以及切丝蔬菜等美食佳肴，学生还有机会品尝到新鲜龙虾(每学期会举办烤龙虾节)、蛤蜊、玉米棒、蓝莓蛋糕，还有更多令人垂涎万分的美食。

贝茨学院 Bates College



除了鲍登学院，美国的另一所顶尖文理学校，贝茨学院也对学生的饮食十分上心。贝茨学院请来了专门的营养咨询师，一方面负责定制每周的食堂菜谱，一方面为学生解答关于健康饮食的各种问题。

同时，贝茨学院会在点餐处每道主菜旁边附上食材明细，帮助那些研究“养生”的同学们根据自己的饮食计划进行选择。

虽然这些学校的美食非常美，但各位同学要注意不要吃多了，坚持锻炼身体，均衡饮食，这才是健康的大学生活应该有的样子。

来源：北美省钱快报