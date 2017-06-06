研究生留学申请DIY，这些网申错误一定要避免！

很多小伙伴在美国研究生网申时，由于对网申系统不了解，浪费了很多时间，错过了最佳申请时机。可见对于申请美国留学的同学们来说，了解一下研究生留学网申的误区还是很有必要的。

美国研究生留学网申的误区，以下八个是比较常见的：

1、专业选择哪里填？

以:纽约市立大学（City University of New York）大学为例，在进入网上在线申请后会弹出一个网页：涉及的专业的选择。这时候一定要谨慎填写专业，因为这一项目只在第一次登陆的时候才出现一次，下一次再进入该网页的话就会直接跳到要做的事情（To Do List）中。

一旦出错，如果离申请截止日期还有一段时间，可以重新写文书并选择你钟爱的专业；但如果截止时间近在咫尺的话，就只能“将错就错”，放弃目标专业而选择另一个专业了。

2、非电子版材料可以吗?

一般学校的申请美国研究生网申系统或申请材料名单里都会写明需要上传哪些资料或邮递哪些资料，要特别注意部分学校明确要求不要再邮寄已经在网申系统里上传过的申请材料。

3、课外活动项

在填信息时，很多问题前面都会显示带“*”的提示符号，大家都知道，这些带“*”的问题是必填项，会很仔细小心地填写，从而忽略了那些没有“*”的项目。

这时第二个陷阱就出现了，在陆续填好基本信息之后，会有“活动（Activities）”项目出现。而它是不带“*”的!这个时候，你千万不要以为它不重要而不去填写。

美国的教育与中国大相径庭，他们更看重学生的综合能力，所以，如果你的成绩不是很优秀的话，那么最好的办法就是在没有“*”的活动里，详细列出你参加的活动，可以是舞蹈、乐器演奏，也可以是小规模的组织活动，更可以是曾经参加过的义工活动。

总而言之，要以你缤纷多彩的社会生活和实习活动来证明你的综合素质，这样一来，就可以在你的申请中加上一分!

4、申请费

美国大学网申申请费递交一定要用能够刷美元的双币信用卡。当然有的学校申请费递交是有专门的链接，这个需要仔细查看网申系统的提示。

5、年收入的问题

这里值得注意的是有关家庭年收入的数字问题，建议在选择时要谨慎，切忌耍小聪明。

这个陷阱其实是考验你的诚实度，很多资金上的数字都要如实填写，千万不可以心存侥幸，以为可以蒙混过关。

也许你只是想表明家里的富有而随便一选，但学校往往会根据你提供的资产证明情况核实你所选择的档次，一旦发现不符，他们就会不留情面地回绝你的申请!

6、网申系统

在申请美国研究生网申的过程中，是需要借助美国研究生网申系统来完成的，一般美国大学网申系统分为五种，分别是：applyyourself系统、embark系统、applyweb系统、applytexas系统以及学校自己的网申系统。

7、学校与专业选择

那些有着独立专门的Apply Online系统的学校，可能只要求你选择一个专业。但填好个人信息之后，你会发现一个“Future Plans”的项目，这个时候，一定要考虑好再选择。

如果看重的是学校，就选择与之前不同的目标专业，专业多一些的话，可以保证录取成功率;如果看重的是专业，那最好空出专业2和专业3，不要做出任何选择。

8、推荐信书写

推荐信在申请材料中的作用非同小可。一封好的推荐信会帮申请者取得录取名额和奖学金，而不突出的、内容混乱的推荐信往往会令录取委员会反感，从而失去到该学校学习的机会。

而在在线申请中，经常要求填写的是提交推荐人的姓名、职务、和Email。当心了，陷阱就在这个时候出现了！因为校方会根据你所提交的推荐信去核对你填写的这些信息。

所以，如果找人代写请务必保证推荐人信息的准确性和一致性。

来源：侨报网