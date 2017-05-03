禁忌话题：少女自杀，到底是我们太冷酷还是她太脆弱？

高调预警。
看不懂？
你 out 了！
根据美国疾病预防控制中心的统计，自杀已经超过他杀成为导致青少年死亡的第二大原因，仅次于意外事故。调查显示，高达16%的高中生认真考虑过自杀。
于是，中学生和中学生他妈一起看了书看了剧。中学生表示：很真实，触动到了我的内心。中学生他妈表示：真的吗？至于吗？
小说通过汉娜录音带的讲述，以及汉娜的朋友克雷听录音带的心理活动，双重叙述编织一个我们所不熟悉的高中生活：谣言、性、酗酒、言语伤害、混乱疯狂的派对……被过剩的精力和泛滥的荷尔蒙诱发的有意无意的相互伤害。
汉娜的故事开始于她来到新学校，开学之前认识的第一个的男生。初吻是她玫瑰色的憧憬的破灭，更是她想融入新群体的一个错误的开始。一张照片、一句谣言、一个玩笑、一次误解、一次利用，对一个渴望被同伴接纳的女孩都是伤害；窥视使她失去了安全感；无助和孤独的时候，救命稻草般抓住的一点点可怜的鼓励也被偷去；对自己和别人的失望，让她滑向自暴自弃；最后一次的挣扎也被忽视。每一件事情独立来看，对非当事人来说，也许只是一片冰凉的雪花，而这些事情一件一件积累起来，在一个急于被同伴接受的脆弱年龄阶段，很可能就是一场雪崩。
雪崩的时候，没有一片雪花觉得自己有责任。这让人悲观地觉得青涩少年时代的心理健康问题无解——也许只能以温情宽容来融合每一片可能会导致雪崩的雪花了。
这绝对不是我周围孩子们的高中活，他们经常做功课和 projects 到后半夜，各种才艺比赛义工俱乐部都来不及，哪有功夫整这些幺蛾子。可是话说回来，即便是学习压力最大的硅谷，不也一样时常传来有高中生自杀的悲痛消息？
等到女儿永远不在，他们才发现自己连女儿的朋友们是谁都不知道。这让他们自责。似乎在女儿每次重大危机的时刻，他们都是缺席的。可他们是一对如此爱孩子的父母，也从来没有吝啬表达自己的爱，也许他们的错误是没有意识到女儿的心理有问题。
尤其欣赏电视剧改编后对汉娜父母的痛苦着以笔墨，希望看剧的高中生们可以跳出自己的悲伤意识到：他们的自我了断，会给留在世上的挚爱他们的父母带去无尽的悲伤自责和悔恨，令父母被 “我是不是做错了什么？” “我是不是错过了什么？” 纠缠余生。
文学教授爸爸，一副世外高人的模样，对孩子有充分的信任。他偶尔一次谈话却比孩儿他妈那样不停地问：“Are you okay? I am worried!” 要有效得多。他最打动孩子的一次谈话，是告诉孩子，你爹我高中期间也被别人欺负得很惨，可是这段黑暗时期会过去的。
青少年的大脑没有发育好，痛苦对于他们来说，似乎是永恒的。父母的现身说法，会给他们多一些信心，勇气和希望，虽然他们当面是绝不会承认的。
克雷的模范父亲告诉儿子：“我高中时期，虽然被欺负，可我有我的科学比赛，我的书呆子俱乐部， 你有什么？What is your thing? ” 这是这些孩子们应该去想想的，让自己的内心成为力量的源泉，比依靠外人的认同，是不是靠谱得多？
——只是，他们都互相听见对方了吗？
来源：后宫众妃