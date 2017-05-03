禁忌话题：少女自杀，到底是我们太冷酷还是她太脆弱？

此剧有毒！

全美各地高中纷纷致信家长， 高调预警。

“ Welcome to your tape. ” 看不懂？ 你 out 了！

四月出了俩部神剧，除了《人民的名义》，还有一部是叫《13 Reasons Why》的美剧。这部青春剧根据十年前畅销书改编，看似普通，却旋风式地一周内成为推特史上评论最多的 Netflix 剧集，还跃居全美本年度推特最热门剧集榜首。据说每六个中学生里至少有五个看过。

一个月过去了，热度依然长居不下。在这个小青年用制作表情包来表达爱意的时代，爱越深，表情包越多。Instagram, twitter, tumblr 满天飞的表情包足以说明它的受欢迎度。

热度还在进一步蔓延。媒体、医学界、教育界，心理学家、自杀预防机购负责人，纷纷出来表态；家长四处寻求如何正确引导孩看剧的建议；各地学区的教育局要么已经发信给家长引起重视，要么正在谨慎观望辖属学校学生的动向，斟酌下一步行动……

一部长度仅仅13集，而且注明分级是 TV-MA (17岁以下少儿不宜）的剧集如何能成为让青少年竞相追捧，让成人坐立不安的现象级神剧？因为它探讨了一个很敏感的话题：青少年自杀问题。剧中不但有直观的强奸镜头，还有自杀的全过程，视觉冲击相当大。 根据美国疾病预防控制中心的统计，自杀已经超过他杀成为导致青少年死亡的第二大原因，仅次于意外事故。调查显示，高达16%的高中生认真考虑过自杀。

13 Reasons Why 讨论的是中学生们面临的永恒话题: 交友、恋爱、性体验、霸凌和自杀。它网播的方式尤其适合几乎活在虚拟世界的手机一代，操场边、校车上，三五成群，掏出手机凑在一起看。一边看一边通过 snapchat 这类社交软件交流传播，真是想不红都难啊！ 于是，中学生和中学生他妈一起看了书看了剧。中学生表示：很真实，触动到了我的内心。中学生他妈表示：真的吗？至于吗？

1 书评：总得有人承担罪责吧

一个年轻生命意外消失后，大家通常做的一件事就是问一声 Why？ 汉娜自杀后，留下两套7盘13面录音带，给出了13个为什么她要告别生命的理由，送给这13个故事的主角听。这些磁带一旦公之于众，他们将会面对千夫所指，还有人会为之失去工作，甚至进监狱……

小说通过汉娜录音带的讲述，以及汉娜的朋友克雷听录音带的心理活动，双重叙述编织一个我们所不熟悉的高中生活：谣言、性、酗酒、言语伤害、混乱疯狂的派对……被过剩的精力和泛滥的荷尔蒙诱发的有意无意的相互伤害。 汉娜的故事开始于她来到新学校，开学之前认识的第一个的男生。初吻是她玫瑰色的憧憬的破灭，更是她想融入新群体的一个错误的开始。一张照片、一句谣言、一个玩笑、一次误解、一次利用，对一个渴望被同伴接纳的女孩都是伤害；窥视使她失去了安全感；无助和孤独的时候，救命稻草般抓住的一点点可怜的鼓励也被偷去；对自己和别人的失望，让她滑向自暴自弃；最后一次的挣扎也被忽视。每一件事情独立来看，对非当事人来说，也许只是一片冰凉的雪花，而这些事情一件一件积累起来，在一个急于被同伴接受的脆弱年龄阶段，很可能就是一场雪崩。

摘去自杀的这个沉重话题，这本小说不能算上乘之作。铺陈了13个青少年会遇到的困扰，却每一个都没有深入。对于我们这些自己的青涩年代已经久远的成人读者来说，汉娜的有些理由未免有些牵强附会。虽然书中汉娜说她不怪别人，书的结尾也强加了一个光明的小尾巴，作为家长和校方还是很担心：自杀，是有传染性的。自杀作为一种解脱方式，作为一种让活着的人背上十字架的报复手段，会不会被混淆虚拟和现实的青少年们效仿？ 雪崩的时候，没有一片雪花觉得自己有责任。这让人悲观地觉得青涩少年时代的心理健康问题无解——也许只能以温情宽容来融合每一片可能会导致雪崩的雪花了。

2 剧评：你对自己的孩子了解多少？

如果说小说过分简化了问题，把责任推卸到几个脸谱化人物的身上就自以为发掘到了根本的原因，读者就可以安心洗洗睡了，却忽略了青少年自杀问题背后错综复杂的因素，那么这部改编的电视剧则从更深一层发掘了青少年自杀背后的原因。该剧如此火爆，编剧的改编功不可没。

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剧情更有张力。刚开始看觉得这不是 青春版的《绝望主妇》吗？开始于一个女人的自杀，通过她留下的线索，把周遭每个人衣橱里的骷髅挖出来，谁都不是无辜的。只是，有钱的太太们闲出好几季狗血来也就罢了，可这些剧里的高中生，喝酒吸大麻，派对性滥交，把有限的精力全部投入到做体育明星和睡体育明星这两件事上，男男女女都是行走的荷尔蒙。他们，除了读书，啥都做了。 这绝对不是我周围孩子们的高中活，他们经常做功课和 projects 到后半夜，各种才艺比赛义工俱乐部都来不及，哪有功夫整这些幺蛾子。可是话说回来，即便是学习压力最大的硅谷，不也一样时常传来有高中生自杀的悲痛消息？

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人物更加饱满。书里面的父母完全没有存在感，孩子们的家庭背景也没有介绍，人物刻画单薄不立体。剧里面父母们少许的戏份，就可以看出每家的教养是如此不同。有的父母特别上心，有的彻底放手，最可怕最让人痛心的是：结果都一样。他们都没有理解自己的孩子，没有得到他们的信任，孩子在最痛苦最无助的时候，都没有向他们求助。

全身心投入孩子未来升学爬藤规划的虎爸虎妈们，别以为自家孩子忙着发展才艺，准备竞赛，冲刺 SAT 满分就没时间情绪郁结。对于在不同文化背景长大的孩子，你了解多少？

孩子自杀，父母就一定做错了吗？

汉娜的母亲对女儿关爱有加，不施加一丝压力，女儿不开心就搬家换学校；她的父亲，全心全意辛苦工作把家里的药房撑下去，为了女儿交朋友不惜砸钱换新车…… 等到女儿永远不在，他们才发现自己连女儿的朋友们是谁都不知道。这让他们自责。似乎在女儿每次重大危机的时刻，他们都是缺席的。可他们是一对如此爱孩子的父母，也从来没有吝啬表达自己的爱，也许他们的错误是没有意识到女儿的心理有问题。 尤其欣赏电视剧改编后对汉娜父母的痛苦着以笔墨，希望看剧的高中生们可以跳出自己的悲伤意识到：他们的自我了断，会给留在世上的挚爱他们的父母带去无尽的悲伤自责和悔恨，令父母被 “我是不是做错了什么？” “我是不是错过了什么？” 纠缠余生。

常年缺席的军旅父亲

她经历过数次搬家，每次她都得重新建立朋友网络，这对于一个以受欢迎为自己第一使命的女孩子是致命的。她的军人父亲严厉刻板，顾不上那么许多，就对女儿说一句话：“要是有哪个混小子敢伤害你，我轻饶不了他！” 也就是因为有父亲山一样的这句话，虽然经历了酗酒吸毒放纵，她是唯一一个把创伤展露给父母，并且求助的孩子。

有钱臭小子的 “放养” 父母

他是个坏孩子，同学们都知道这一点，多么讽刺，他也是剧里唯一得到校长奖，有一大帮追随者的人生赢家。他的父母在剧中只出现了一次，在遥远的电话的那一头，被他一句话就打发了：“没事，我都搞得定，你们安心滑雪，好好做你们的生意。” 这样的父母，即便儿子东窗事发，能做的也不过是砸钱请律师，而不会埋怨儿子一句，更不会对受害者有一丝同情。

工薪阶层的温暖父母

这个墨西哥裔孩子有着凌驾于所有人之上的情商，成熟到不像一个少年。剧中他的爸爸只出现了一次，和儿子在一起修车。谈到儿子同学自杀，爸爸恶狠狠地说：“你要敢这样我就杀了你！” 想想不对，加了一句： “I will kill you dead!” 这也是剧中唯一一对一起做点儿啥的父子。一起打开车盖琢磨和捣鼓，那一幕有着别的家庭没有的温度，也许这才是打破两代人隔阂的灵丹妙药。

三好学生的同性恋爸爸们

身为华裔的她拥有两个白人同性恋爸爸，所以她的定位是一个虚伪到不行的三好学生。她很小的时候就背负了巨大的压力。被指指点点长大的她做任何事情，只有一个信条：不给我的爸爸们丢脸，不给别人任何戳他们脊梁的机会，哪怕是以牺牲掉自己的朋友为代价。

典型的white trash (白垃圾) 妈妈

他的母亲是缺了男人活不下去的女人，像一个气球一样在渣男间飘来飘去，儿子在她心目中的地位低到尘埃。极端到男朋友掐住自己儿子的脖子，她也只会无奈而忧伤地看着儿子。儿子离家出走，对她来说，是一种解脱。从小没有父亲榜样的他活得如此没有脊梁，除了迷人的笑容，一无所有。

和孩子活在两个星球的刻板父亲

他是个染头发戴鼻环弹吉他的文艺男，他的爸爸是个直通通的警察。父亲对他永远是教训，他对父亲永远是：“Yes Sir! ” 唯一一次对儿子赞许，就是儿子跟人打了一架，他夸奖儿子终于爷们了一回。即便拥有令人羡慕的爸爸，因为缺乏父亲的认可，他的人生永远像一张缺了块的拼图。

养出别人家孩子的华裔家长

他的妈妈有钱有势且霸道，作为妈宝，他却很有主见。他一直在做他认为对的事情和做一个受欢迎的体育明星之间挣扎，他也会和大家一起疯狂派对，但他坚持不喝酒不吸大麻。他有温暖的一面，对待小妹妹体贴温暖，也曾给受到伤害的汉娜送去温暖。可是他残忍地挂掉朋友求助的电话，冷酷面对汉娜对友谊的渴望，永远选择明哲保身。他是看起来完美的别人家的孩子，他似乎不缺朋友，只有汉娜对他说：“其实你的内心和我一样孤独。”

瞎子一般的父母

这个家伙的原型是科罗拉多校园枪击案的枪手吧？神经质自卑内向孤独。他的爸爸妈妈给他买了各式昂贵的摄影器材，完全没想到他自己居然置备了一套枪支弹药。他们对家里面有这样一颗一触即发的定时炸弹，一无所知。

理性的高知父母

克雷的律师妈妈已经非常努力地去了解儿子，她知道全家一起每晚晚餐聊天已经是非分之想，就很努力地早起做早饭，试图用鸡蛋和咖啡来把这个明显有心事的儿子，和活在自己世界里面的老公，凝聚在一起。可惜常常几句话就谈崩了，不欢而散。 文学教授爸爸，一副世外高人的模样，对孩子有充分的信任。他偶尔一次谈话却比孩儿他妈那样不停地问：“Are you okay? I am worried!” 要有效得多。他最打动孩子的一次谈话，是告诉孩子，你爹我高中期间也被别人欺负得很惨，可是这段黑暗时期会过去的。 青少年的大脑没有发育好，痛苦对于他们来说，似乎是永恒的。父母的现身说法，会给他们多一些信心，勇气和希望，虽然他们当面是绝不会承认的。

好孩子克雷这样评论自己的父母：“他们其实已经不怎么了解对方了，他们唯一的共同点是：我！ 他们其实看不见我们，更糟糕的是，他们觉得我们也看不见他们。” 同在一个屋檐下，你有你的手机，我有我的社交网络，生生变成一屋子陌生人。 克雷的模范父亲告诉儿子：“我高中时期，虽然被欺负，可我有我的科学比赛，我的书呆子俱乐部， 你有什么？What is your thing? ” 这是这些孩子们应该去想想的，让自己的内心成为力量的源泉，比依靠外人的认同，是不是靠谱得多？ ——只是，他们都互相听见对方了吗？