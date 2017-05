福布斯2017年美国最有价值大学排行榜出炉

著名财经杂志《福布斯》(Forbes)近日公布了2017年美国最有价值大学排行榜(Best Value Colleges 2017)。这个排行榜为即将决定入学的2017级新生和今年秋季的大学申请者提供了一份具有权威的参考依据。福布斯通过综合考察以下这些因素,最终选出了300所最具价值的美国大学。

教学质量(quality):25%。这个指数的参考标准来自2016年福布斯大学排名。

学生毕业后的薪水回报(alumni earnings):20%。根据PayScale数据库和联邦教育部数据库的数据,福布斯统计了毕业生在职业中期(至少工作10年)的薪水水平。PayScale数据库是全球最大的薪酬数据库,但是其中的数据都是自我报告的。教育部的数据库则是基于联邦收入的退税情况统计。所以,这两个平台的数据都不是完美的,因此福布斯通过自己的公式计算出最终的校友收入结果。

学生债务(mediam student debt):20%。这是今年新加入的一个考虑元素。近几年,学生负债压力一直在增加,全美大学生累计负债已接近1.4万亿美元,2016年毕业生的贷款总额为3.7万美元,负债率的数据来自College Scorecard data(美国高校计分网)。

按时毕业率(on-time Graduation success):15%。按时毕业率的数据也来自美国高校计分网(仅针对6年内能毕业的学生),按时毕业率和学校的排名并没有明确的关系。有些顶尖的大学可能有平均59%的按时毕业率,但是普通大学也会有91%的按时毕业率。

辍学风险(drop-out risk):10%。这个数据代表了6年内没能按时毕业学生的百分比。比如,如果有80%的学生在6年内拿到了毕业证,那么辍学风险就是20%。

联邦“佩尔”助学金发放率(Pell Grant recipients):10%。联邦奖学金获得率也是新加入的考虑元素之一。联邦政府发放的佩尔助学金,完全根据学生家庭收入和财产发放,这个奖学金是为了帮助提高家庭经济情况的寒门学子减轻学费压力,所有美国公民和永久居民都能享受。2016年,政府发放了260万份助学金。众所周知,顶尖大学的学生大多数都是家庭富裕,而助学金发放率主要用于测量大学的学生经济多样性。

总学费和其它费用(gross tuition and fees)。这个费用总数中没有算入食宿费用。美国学生就读所在州(in-state)公立大学的学费和非所在州(out-state)公立大学的学费不同,所以在统计公立大学的总学费时,福布斯会根据所在州和非所在州的学生比例来计算。

福布斯2017年美国最有价值大学排行榜前二十名

排名 学校 所在州 学费(公校州内生) 学生人数

1 加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley) 加州 1万2972美元 3万7565人

2 加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles) 加州 1万2705美元 4万1845人

3 普林斯顿大学(Princeton University) 新泽西 4万1820美元 8088人

4 佛州大学(University of Florida) 佛罗里达 6313美元 4万9459人

5 哈佛大学(Harvard University) 马萨诸塞 4万3938美元 2万8791人

6 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) 马萨诸塞 4万5016美元 1万1319人

7 斯坦福大学(Stanford University) 加州 4万5195美元 1万6963人

8 加州大学尔湾分校(University of California, Irvine) 加州 1万3179美元 3万51人

9 加州大学戴维斯分校(University of California, Davis) 加州 1万3896美元 3万4508人

10 杨百翰大学(Brigham Young University) 犹他 5000美元 3万484人

11 加州大学圣地亚哥分校(University of California, San Diego) 加州 1万3427美元 3万709人

12 杜克大学(Duke University) 北卡罗来纳 4万7243美元 1万5856人

13 耶鲁大学(Yale University) 康涅狄格 4万5800美元 1万2336人

14 莱斯大学(Rice University) 得克萨斯 4万566美元 6621人

15 北卡大学教堂山分校(University of North Carolina, Chapel Hill) 北卡罗来纳 8336美元 2万9135人

16 艾姆赫斯特学院(Amherst College) 马萨诸塞 4万8526美元 1792人

17 康奈尔大学(Cornell University) 纽约 4万7286美元 2万1679人

18 达特茅斯学院(Dartmouth College) 新罕布什尔 4万8108美元 6298人

19 加州理工学院(California Institute of Technology) 加州 4万3362美元 2209人

20 弗吉尼亚大学(University of Virginia) 弗吉尼亚 1万3208美元 2万3732人

来源:纽约侨报网