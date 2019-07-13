“移民是一种氧气” ！麻省理工学院校长发声明支持华裔科学家

6月25日，美国著名学府麻省理工学院（简称MIT）的新闻办公室发布该校校长莱夫（Rafael Reif）致全体成员的一封信，该信以“外来移民是一种氧气”（Immigration is a kind of oxygen）为题，表达了对包括华裔科学家在内的各外来族裔科技工作者的支持。至此，包括伯克利、斯坦福、耶鲁、哥伦比亚、普林斯顿在内，全美已有超过十所著名大学公开站出来发声，以捍卫学术的自由与正常交流。

莱夫校长称，“与美国一样，MIT也因为它对全世界那些最出类拔萃的天才人物的吸引力而获得繁荣。MIT如同一个全球化的实验室，来自不同文化与背景的人们互相启智，并共同创造未来。但是，当今天MIT的华裔工作人员被一些痛苦的状况而困扰时，我觉得我必须要与大家分享我的诧异与沮丧，因为，我们珍视这些人为我们的朋友、同事，他们的处境以及发生在全美范围内的状况应该引起人们的重视。”

莱夫在信中分“现状”和“向世界发出的信号”两部分表达了他的看法。随着美中两国角力的不断加剧，美国政府提出了对由中国政府主导的“学术间谍”的担忧，作为MIT的领导人以及麻省理工林肯实验室的负责人，莱夫认为自己对关乎国家安全的事务给予了足够充分的重视，同时MIT也制定了非常严谨的政策来防范相关行为，但是，莱夫认为在管控风险的过程中应该特别小心，以防止为那些莫须有的“猜测”和“担忧”营造出有害气氛。

莱夫称，放眼全美，很少数量的华裔背景的科研人员也许确实做了不义之举，可那些毕竟只是些个例，然而，在莱夫与之对话的MIT的华裔教职人员、博士后、研究人员以及学生中，当他们都告诉他，他们在与政府机构打交道时受到了不公平的审查，这一现象让莱夫心痛。在莱夫看来，美国是在向全世界释放一个信号，即“大门正在关上”，美国不再需要成为吸引那些全球最有创新能力的人才的磁石，可是，这一信号与美国曾经是怎么繁荣起来的历程是不相吻合的，而且，如果继续这样下去，应该可以预见到美国必定会付出严肃的长期代价。

莱夫在信的最后提到了不久前辞世的享誉世界的著名华裔建筑设计师贝聿铭（贝老是麻省理工1940年的学生）；莱夫也提到了自己的移民背景（注：莱夫是委内瑞拉裔）。他感谢美国曾经给予这些人的空间，他同时也希望，美国能继续让外来移民发挥如同氧气一样的作用，为美国带来永不止歇的更新之力。

据了解，莱夫之所以会写这封信，主要是得益于华裔群体的积极努力。在该校多位华裔科研人员、一些资深校友以及美国华人联合会的多方联系之下，莱夫于6月20日与该校部分华裔教职员工进行了对话，5天后，他便做出了上述公开声明。美国华人联合会主席薛海培在向麻省理工表达感谢的同时，认为有超过十所美国顶级大学站出来表态是对华裔科研人员以及科学无国界精神发出的巨大鼓舞。

麻省理工学院是位于美国马萨诸塞州剑桥市的私立研究型大学，它成立于1861年，目前是全美应用科学与工程学领域最顶尖的学府之一。

2019-06-26 19:18 来源：侨报网