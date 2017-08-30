章案嫌犯或判死刑 正式审判日期延到明年2月

据Chicago Tribune媒体报道，8月28日，涉嫌绑架中国学者章莹颖的嫌疑人克里斯滕森（Brendt Christensen）再次出庭，而他的律师汤姆·布鲁诺（Tom Bruno）提出了延后审判日期的要求，联邦法官决定将原本定于今年9月12日的庭审延后到明年的2月27日。

在当地时间8月28日下午两点四十五分，章莹颖案件嫌犯克里斯滕森绑架案又一次开庭，由布鲁斯法官主持，政府方面有两位检察官和一位FBI的探员在场， 嫌犯本人和他的两位律师在场。原本定于今日的庭前会议被取消，今天所进行的内容是安排下一步的日期。

检方表明，检方有意提出追加起诉。目前法官已经将本案的正式审判日期定在2018年2月27日， 庭前会议的日期定在2018年2月12日。法官为本案预留出三个星期的审判时间。法官同时表明，这些日期现经确定，不再推迟。在此期间，嫌犯将被继续关押。法官并要求追加起诉之后所必要的通过美国司法部长的程序应于2017年12月15日之前完成。

王志东律师评论:

一，由于证据量巨大，辩方和检方联合要求法庭将审判日期延期为意料之中。正式审判的日期安排到2018年2月也并不意外。

二，检方意欲根据更多的证据提出追加起诉为意料之中。如果有追加起诉，相信检方会寻求死刑。

三，一旦检方寻求死刑，则必须经过美国司法部长批准，而这一程序也需要时间，法官现已将寻求司法部长批准的截止日期确定。

四，嫌犯如果企图通过辩诉交易为自己寻求避免死刑的机会将仅在今后的一两个月。

章莹颖家人律师就案情发展、近况答记者问

章莹颖家人于22日在伊州香槟市首开记者会后，因为捐款额度提高、日后用途，以及是否牵涉移民等问题，引来大批网友质疑声浪，熟知章案的王志东律师，特别接受本报采访，针对外界的疑问提出下列说明：

问题一：最近网络上有一些关于募捐方面的传言，有些说法非常尖锐，请问你是怎么看的？

回答：我所知道的情况是，章家人衷心感谢社会各界，主要是在美华人华侨以及关心章莹颖案件的美国人给予的慷慨无私的赠予。谈到赠予，实际上是一个人自己情愿做的事情。我也是捐助人之一，在这里我只想讲一下我自己的感受。

章莹颖同学的家人一直处于巨大的悲伤和痛苦中，作为捐助人，我希望捐助的这些款项能够在寻找章莹颖，为章家人在美国的衣食住行起到帮助的作用，我个人也希望这些钱能够对莹颖的父母之后的生活起到微薄的作用。

这完全是一个人自己的选择，没有任何人被强迫捐款。每个捐款人捐的每一元钱都同样被章家人衷心的感激。通过这一段时间与莹颖家人近距离的接触，我的判断是这是一家非常善良淳朴的人家。他们值得大家的同情和帮助。对于网上的众说纷纭，我知道章家人计划作出正面回应，解释款项的用途和去向。

问题二：有人说莹颖家人有移民美国的意图，你了解这方面情况吗？

回答：在莹颖家人来到美国之后，我是和莹颖家人接触最多的律师。章家人没有任何一位在任何时候向我打听过关于办理移民方面的事宜。如果有的人以我或者其他为章家人服务的律师经办移民类案件为根据，从而推论章家人有移民的打算，那么这种想法是毫无根据的。

以律师事务所的业务范围来推断客人可能的企图是十分荒诞的。我们律师事务所办理的业务还有房地产、商业并购等等，以此来推断我们的所有客人就一定会在美国购买生意或购买房产，显而易见，这种说法是毫无道理的。

问题三：章家人此次在这里主要面对的是刑事案件，请问你在这方面的经验如何？

回答：我必须讲明我并不是专门做刑事案件的律师。我们律师事务所一共有七位律师，十三位助理，目前正好是二十个人，业务包括大量民事和刑事诉讼，同时我们也承接移民、房地产、商业并购等等很多的案子。

在刑事案件方面，我曾经代理或参与代理包括经济间谍、商业机密、走私和税务案等等，我们称之为白领犯罪；传统意义的刑事案件也代理过很多，包括盗窃、抢劫、帮派团伙犯罪、暴力勒索等。记得一个持枪入室抢劫的恶性案件，我的当事人被判无罪当庭释放。

尽管代理刑事类的案件并不是我们主要的业务，但是通过这些年跟刑事案件有关的作业以及做律师二十叁年所拥有的经验，应该有足够的积累为章家人提供此方面的咨询服务。

问题四：为何在当地又聘请一位刑事方面的律师？

回答：我们决定在当地再聘请一位刑事方面的律师主要有以下的考虑。首先，一个专门做刑事辩护的律师对于刑事案件的程序以及对当地法官、检察官和辩方律师的了解都会有助于我们更好地对这个案情做出分析和判断。

此外，日后如果有关当地的一些会议，或是简单的庭审，由当地的这位律师去参加会议，而我也会电话上参加。特别是有重大动作我也都会到场。我们认为这样对章家人来说，服务会更加全面和周到。而且我要强调的是这位当地的史蒂芬·贝克特律师也同样是义务为章家人提供法律协助。

问题五：你们是如何考虑选择当地的这位刑事方面的律师的？

回答：在我们寻找一位合作律师的过程当中，收到了来自多方对史蒂芬·贝克特律师的推荐。伊州大学校方、贝克特律师的中国学生以及当地的热心民众都给予热情介绍。他同时也是我所合伙人康恩德 (Greg Condon) 律师多年的朋友。

贝克特律师曾担任伊利诺伊州立大学法学院的庭审辩护部主任31年，直到最近退休。他曾为该校博士和硕士学生提供该课程的教学，其中包括许多来自中国的学生。贝克特律师曾于2012年和2016年出访中国，在北京、吉林、武汉和重庆的法学院进行讲座。贝克特律师44年的执业和教学经验是难以取代的，并受到同行的高度赞赏。我们相信贝克特律师长年刑事诉讼的经验及对当地法庭、检方和辩方律师团队的熟悉，将有助于为章莹颖家人提供准确有效的法律咨询。

问题六：章莹颖的家人是如何联系到你的？

回答：章莹颖的家人是通过中国的侨务部门联系到我的，时间是在章莹颖的父亲、小姨和男朋友在北京办理来美国的护照和签证的时间。中国侨务部门的有关负责人联系到我，询问我是否能够在章莹颖家人到达美国之后为他们提供一些法律上的帮助，我便答应了。

在章家人还在北京时，我就已经和他们加了微信，通过电话，得知他们到达美国的日期和航班，讲好我会到机场迎接他们，并就他们到达美国之后应该注意的法律问题提供咨询。其实类似的事情对我来说是经常做的一个工作。

因为随着来美国留学旅游以及商务人员数量的增多，在美国出现意外的情况也时有发生。在这种情况下，经常会有家属通过中国政府部门，或是中国驻芝加哥总领馆找到我询问法律方面的事宜，我也每次都会为出现重大意外事件的当事人或家属提供法律方面的咨询，所有这些工作都是义务服务，也是我认为我应该做的事情。

问题七：中国的侨务部门为什么会找到你？

回答：我想主要原因是因为我和国内侨务部门多年的联系和接触。过去这些年，我曾多次参加海外华人律师回国访问的活动。因此，国内的侨务部门向章家人推荐我来帮他们做法律方面的援助，这对我来说是很自然的一件事情。

问题八：关于章莹颖被找到的可能性你有什么判断？

回答：章莹颖被认为是被绑架，而且警方判定已经死亡。莹颖的下落至今近八十天仍没有结果让人揪心。我个人的判断是，莹颖被找到的可能性相当小。当然这里还存在着一种可能性，即在嫌犯克里斯滕森被起诉的过程当中，通过辩诉交易，嫌犯以交代莹颖的下落为交换条件来换取对他的从轻起诉以至判决。

问题九：你对章莹颖被绑架案的嫌犯案件审理走向有何推断？

回答：我们知道，法庭在7月曾安排了将会在在8月28日举行庭前会议，9月12日开始正式审判。之前曾讲过，这个日期一定会被推迟。在8月23日，嫌犯克里斯滕森的律师团队向法庭提交了一个动议，要求对庭前会议和审判延期。这份动议称经过美国联邦检察官的同意并参与同一动议。

该动议当中讲了四句话：

一，目前庭前会议定于8月28日，审判开始日期为9月12日。

二，本案证据量巨大。

三，联邦检察官已通知辩方律师还有更多的证据将陆续提供。

四，本案延期对最终正义有利。

因此双方联合要求法庭于8月28日开会讨论案情状态，并命令将庭前会议和审判延期。即便下次日期再被安排，仍会有很大的可能性继续被推迟。另外存在的一个很大可能性是检方提出追加起诉的罪名，嫌犯要经过新一轮的提审，之后还会有很多程序要走。因此，我的判断是这个案子的审理在2017年完成的可能性是非常小的。

王志东律师最後表示，感谢侨报的采编人员以及侨报的广大读者对章莹颖和莹颖家人的关注。王志东希望莹颖家人能够实现他们的愿望，即尽快找到莹颖并带她回家。也希望对嫌犯的审判最终能够有一个正义的结果，给莹颖家人和所有关心章莹颖案件的国人一个交代。

来源：侨报网