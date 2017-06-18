章莹颖家人与校方警方会面 期待莹颖平安归来

【侨报记者魏奕6月17日芝加哥报道】章莹颖家人于17日上午抵达芝加哥后，由驻芝总领馆直接送往伊利诺伊香槟分校(以下简称UIUC)，并于下午时间分别与校方和警方会面。

UIUC教务长约翰威金(John Wikin)，对外事物副校长罗宾凯勒(Robin Kaler)，以及副校长助理蔡女士(Anna Tsai)出面会谈，代表校方表达对莹颖失踪案件的关心和平安归来的期待。

凯勒代表UIUC校方表示将全力配合、协助莹颖失踪案调查。寻找莹颖并非易事，目前校方已为莹颖设立筹款账户，期望筹款活动能帮助莹颖家人在美国的生活和案件推进的需求。并强调所有款项支出安排将按照家属意愿进行。

随后莹颖家人在总领馆带领下，与校方和志愿者代表共同前往UIUC警局，同警方进行了两个多小时的不公开会议。

会议结束后余鹏副总领事答记者问谈到，伊利诺伊大学校警，伊州警方和FBI在章莹颖失踪案件上投入大量调查工作，同时FBI已将此案列为优先级案件处理，目前取得了一定进展，为了能让章莹颖安全回家，具体进展细节暂不便于公布。

同时，余鹏代表总领馆向警方转达了中国政府及所有华人对莹颖失踪案急切的关注。中国刑侦专家团队有意愿加入调查工作，群策群力助案件尽快突破。让莹颖早点安全回家，这是所有华人的共同愿望。

莹颖小姨叶丽钦代表家属表达感谢校方、警方、志愿者和所有关心莹颖的华人对此案的努力付出。作为家属希望案件能够有更好进展，相信美国警方能够尽全力让莹颖平安归来。

芝加哥侨报周末–Jun 18, 2017,00:50