章莹颖家人举行记者会 最后日记曝光

中国访问学者章莹颖自6月9日失踪两个多月以来,音讯杳然,她的行踪始终牵动着无数人的心。其父亲章荣高与家人8月22日在伊州香槟市首开记者会,公告众人虽然章家仍在煎熬中度日,但依旧不放弃寻找爱女的任何一丝希望,发布会中并提及已递交陈情信给美国总统特朗普,希望能藉其力量,敦促联邦执法机构尽快破案,查明水落石出,同时也呼籲外界在能伸出援手,继续捐款,帮助章家人寻回章莹颖。

章莹颖(右)母亲痛哭,章莹颖弟弟(左)与男友(中)在旁安慰 图片来自芝道网

章莹颖男友侯霄霖代表家人发言

章莹颖男友候霄霖首先代表家人向所有伸出援手的人们表示了衷心的谢意。随后,向大家介绍了家人现在的生活状况和精神状态。章母之前因身体不适一直行动不便,现在稍有好转就立刻携章弟前来美国,但还是终日以泪洗面;章父身体状况也每况愈下,身心备受煎熬。他指出,章父每天都在问,为何还没有莹颖下落?经常去莹颖的房间呆坐是他唯一能减轻些许痛苦的方式。作为莹颖的男友,候曾经允诺过要保护她、陪伴她,如今他已无法保护她,所以一定不会再错过陪伴她。他表示将坚持在这里寻找,直到有她的消息。他代表家人转达,事到如今,他们已经没有力气再去仇恨、责怪,只希望倾其所能找到莹颖,带她回家。

据美国中文网报道,侯霄霖表示,只要一天不找到章莹颖,他就不会放弃。有可能这需要数年的时间,但是不找到章莹颖,其家人就不会离开美国。

章莹颖的父亲章荣高随后宣读了写给总统特朗普的陈情信,并由侯霄霖宣布英文版本。

信中写到:“作为一个疼爱自己子女的父亲, 你(特朗普)应该可以明白我们正在经历的痛苦。我们十分希望你(特朗普)能指示所有能动用的联邦侦探及执法资源,帮助尽快找到我们的女儿章莹颖。”

章莹颖家人给特朗普总统的陈情信 图源:美国中文网

章莹颖父亲章荣高读给特朗普的陈情信

在这封同时抄送美国司法部长塞森的陈情信中,章荣高怀著悲痛的心情告诉特朗普,“爱女章莹颖被绑架案,引起美国和中国社交网络极大的关注,而且大量中国民众持续关注案情的发展,虽然嫌疑人已被逮捕,但始终没有章莹颖的下落。”

章莹颖父亲章荣高在记者会上。图源:美国中文网

作为一个爱护子女的父亲,章荣高认为“特朗普定能理解做父亲的此时心情。”,章荣高在宣读陈情信时,不忘提及;“莹颖是我们的一切,她是个勤奋聪明的学生,慷慨并富有同情心,也一直是我们的骄傲。”。

章莹颖父亲章荣高读给特朗普的陈情信 图片来自芝道网

章荣高说,因为根深蒂固的中国文化影响,不容许自己在未找到女儿之前,空手而返。随著时间流逝,章莹颖生还的机率就越小,所以章荣高希望特朗普总统伸出援手,指派可动用的联邦执法部门及侦查资源,帮助章家尽快找到章莹颖。

会上,候霄霖还说明,章家人已使用所得捐款在伊大香槟校园附近租住了一个为期半年的房子。同时,主持人艾米丽(Emily)也对款项的其他用途做出说明,家人来美路费、签证申请费用、司法程序相关开支、刊登寻人信息,及悬赏金额都包含其中。未来章家人还将利用捐款继续寻找莹颖或是雇用私家侦探进行调查。但目前为止,考虑到资金不足问题,也为了避免影响警方和联邦政府现阶段的调查,家人还未开始自行调查。面对媒体提问,候代表章家人表示,家人最大的诉求和未来的所有计划就是找到莹颖,并希望得到大家的持续关注与支持;对总统投信是希望得到他的理解和帮助;如果未来再没有莹颖的消息,他们或许会追加悬赏金来获取更多的关注。

莹颖男友(中)代表家人回答记者提问,校方发言人凯勒(左)陪同 图片来自芝道网

不久前刚到达美国的章莹颖母亲与弟弟发布会全程未开口,章母全程啜泣,会议结束后更是抑制不住哭喊道:“我的莹颖,我的女儿在哪里?”。 会议现场聚满了各家媒体和一些关心此案的民众,希望帮助莹颖家人的张桂荣女士接受采访哽咽道,她深感家人此时的无助,想尽自己所能帮助莹颖家人渡过难关。

章莹颖母亲(右)发布会全程伏在章弟弟(左)肩膀哭泣 图片来自芝道网

章莹颖最后日记 伊大交予章莹颖家人

伊大香槟分校校长乔恩斯(Robert J. Jones)代表校方表示将继续联合各方力量寻找莹颖,并向家人献上莹颖的日记本,希望以此为她精神的寄托,鼓励家人不要放弃。

伊利诺伊州大学校园发言人凯勒(Robin Kaler)表示:“章莹颖的家人十分想要将她带回家,但现在这件事不可能了,我们能做的只有将章莹颖消失前最后的所想所思交给他们,希望这能带来些许的安慰。”

凯勒和伊利诺伊州大学警方上个月告知了FBI方面复制章莹颖日记的想法,因为这本日记仍被视为证据,所以FBI将日记快递给春田(Springfield)FBI分部,校方警察部门和凯勒在复印改本日记之后,将原日记交还给FBI。

伊大香槟校长乔恩斯(中)代表校方发言 图片来自芝道网

日记本最后一页写于6月1日,莹颖用英文写道:Life is too short to be ordinary (生命如此短暂,我们不应如此平凡)。

章莹颖日记最后一页 图片来自芝道网

伊大香槟校方向章家人赠送莹颖日记本 图片来自芝道网

家人翻看莹颖日记 图片来自芝道网

王志东律师向大家说明案件进展

对于本案的司法审判过程,华人律师王志东表示,法庭早前公布的9月12日开审可能性几乎为零。目前,检方已经通过警方陆续向辩方移交证据,而辩方也公开表示过已收到大量证据,并正在对证据进行检索和分析。据他所知,检方一直不断从警方获取线索,整理证据,这些都将有利于对嫌犯的指控,未来也有可能对嫌犯进一步追加控诉。

王志东律师 图片来自芝道网

另据海外网早前报道,随着美国当地法院针对章莹颖案嫌犯的提审结束,而预审听证即将于9月份进行。

伊利诺伊大学警察局7月底曾表示,伊大警局、FBI以及伊利诺伊大学州警仍将搜寻章莹颖列为优先任务,并透过每一个可能利用的科技与法医调查资源,继续寻找章莹颖下落,警方也鼓励民众提供可能的一切线索。

伊大警局发表声明指出,涉嫌绑架章莹颖的嫌犯已经拒绝认罪,目前嫌犯仍被羁押,而他不认罪,通常是此案将变成一件复杂司法过程的早期步骤。

FBI6月30日晚间宣布,27岁男子克里斯滕森(Brendt Christensen)涉嫌绑架香槟伊利诺伊大学中国女学者章莹颖,他在6月9日驾驶黑色土星轿车,于香槟伊大校园将章莹颖载走。不过,克利斯汀森在接受审问时称,他承认曾载一名亚洲女性,但他表示行程经过数个街区后将该女子送下了车。FBI从该男子的手机上发现,他4月曾访问关于绑架和劫持计划的网站。

7月20日下午,克里斯滕森在美国伊利诺伊州厄巴纳的联邦法院正式被提起诉讼。在庭审中,克里斯滕森进行了4分15秒的发言。当被法官询问克里斯滕森被收押麦肯恩郡监狱期间是否有服用任何药物时,克里斯滕森肯定地答复说,他正在服用氯硝西泮(Klonopin)作为一种抗抑郁药。克里斯滕森还告诉法官,药物并没有影响他对自己被指控的理解能力。

在克里斯滕森接受审讯后,他的辩护律师汤姆·布鲁诺发表声明,称“他要求让大众陪审团进行审判,并且他打算坚持无罪。”

来源:侨报网