章莹颖家人公开信 详解各方疑虑

各位关心莹颖的朋友和同胞们：
大家好！
在 8 月 22 日的发布会之后，我们家人真切感受到了社会各界对于莹颖的关心、关注， 让我们非常感动和感激。同时，我们从各个途径获知，大家还有很多疑问，希望获得更加详 细的信息。正如我们在发布会中所说，没有大家的支持和鼓励，我们不可能走到今天，所以 我们有责任向每一个关心莹颖的朋友，汇报家人近况、未来计划、捐款安排等等相关信息。 因此，在这封信中，我们汇集了目前所了解到的十一个问题，并尽可能完善地进行了回答。
问题一：Gofundme 捐款账户是如何建立的？
Gofundme 捐款账户是在家人赴美之前，伊利诺伊大学校方得知家庭的经济困难后，由副校长 Robin Kaler 发起，经 Credit Union 银行协助，在 Gofundme 平台上为家人建立的捐款 账户。
问题二：莹颖家人如何从捐款账户中提取资金？
在 David Theis 和 Roaa Al-Heeti 两位律师的协助下，建立了一个信托账户，用于存储来自 Gofundme 的捐款。该信托账户设有三个理事负责资金的监管，分别为香槟本地律师 David Theis,Credit Union 银行管理人员 Greg Anderson,以及伊利诺伊大学农学院的博士后 Guofang Miao。包括家人租房费用、律师费用等等在内的任何一笔款项支出都需要理事的同意和签字， 这样严格的提取程序保障了捐款的合理使用。
问题三：Gofundme 捐款的主要用途是什么？
首先，也是最为重要的用途，就是用于支持寻找莹颖的开销，其中包括悬赏费用、交通费、印刷费、以及正在计划之中的雇佣专家、侦探的费用等等。其次，用于支付在案件审理 过程中所有的律师费用，目前有些律师为了我们提供了免费的法律援助，例如王志东律师和Steve Beckett 律师，但也有律师是收取费用的，例如 Roaa Al-Heeti 律师；同时案件的审理过 程预计会持续 1 到 2 年时间甚至更久，在未来的时间里，很可能出现更多法律方面的开支。 第三个用途，是支持家人在美国的生活开销，包括租房费用、饮食费用等。第四，用于支持 莹颖父母的未来生活，莹颖是家族中唯一一个大学生，她的身上倾注着父母太多心血和希望， 家庭的未来因为这次灾难彻底地改变了，父母不仅是在美期间无法工作，即使在找到莹颖之 后的一段时间内也很难投入到正常的工作和生活中去，尤其莹颖父亲的职业是货车司机，工 作需要高度的专注；同时，改善拮据的家境也是莹颖一直以来奋斗的目标和动力。
在校方充分了解案件情况和家庭情况之后，向家人提出了修改和完善捐款用途的建议， 因此家人在校方的协助之下于不久之前更新了 Gofundme 网站上的捐款说明信息。
需要强调的是，尽管捐款的预期用途很多，但目前最重要的用途是用于寻找莹颖，捐款 的一切使用都会以此为重。因此，在找到莹颖之前，我们不会留存任何的捐款用于其他用途， 包括父母未来生活。同时，我们也会在其他方面尽可能的节约，例如生活开销，保证有更多 的资金可以用于寻找莹颖。
问题四：为什么要提高捐款目标金额至 50 万？
从事情发生到现在已经两个半月了，FBI 在找人方面依然没有重要进展，甚至没有任何重要线索。家人在计划和准备雇佣私家侦探、相关专家和搜索团队来寻找莹颖。但目前由于 两个原因还没有开始具体工作：一是因为 FBI 的调查还在进行，家人尊重警方的工作，不想 有所干扰；二是目前的资金还远不足以支持以上的搜索工作。
所以，通过家人和校方的共同商议，决定在这个时间提高募款金额，最主要的目的是在 FBI 停止工作之后，我们还有能力继续搜寻莹颖，一直到找到她。根据美国国家冷案中心的 kelly Ayers 等相关专家和国内刑侦专家刘世权等的估计，这笔费用至少在 50 万到 100 万美 元。
家人一直在试图联系相关专家和侦探，但因为此案的复杂性，不是一般的私人侦探可以 胜任，而需要在刑侦方面有丰富经验的人。我们也联系过李昌钰博士，但是因为管辖权限原 因，在 FBI 没有明确邀请的情况下，李博士现在无法直接介入调查，否则会形成越权，目前 我们还在寻找和联络其他侦探和专家。
问题五：Gofundme 捐款的目前使用情况如何？
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项目
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金额(美元)
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说明
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护照和签证办理
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30 ×3 + 162×5 = 900
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3 本护照(父亲、母亲和弟弟)、5 张签证 (父亲、母亲、弟弟、小姨和男友)
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火车票
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97.5 ×4 = 390
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南平至北京，4 张票(父亲、母亲、小姨 和弟弟)
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机票
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557 ×3 = 1,671
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北京至芝加哥，3 张票(父亲、小姨和男 友)(母亲和弟弟的机票由海南航空捐助)
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悬赏
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50,000
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Crimestoppers 管理
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律师费用
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4,815
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Roaa Al-Heeti 律师的费用
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印刷费用
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2,100
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寻找莹颖的各类印刷材料
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交通费用
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1,000
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寻找过程中的交通开销
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租房
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1,100 ×7 = 7,700
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6 个月租金加 1 个月押金
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网络服务
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45 ×6 + 100 + 60 = 430
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6 个月服务，100 元押金，60 元安装费
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饮食
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700
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生活用品
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300
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总计
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70,006
以上是家人两个半月以来的主要开销，目前 Gofundme 捐款账户已经筹集了 148, 296 美 元，其中平台会扣除 8.5%的税，即 12,605 美元。在剩余的资金中，已经分配了 50,000 美元 用于悬赏费用，同时支出了 10,515 美元用于其他花费，其余开销暂时由家人垫付或暂未支 付。
除了以上费用之外，在整个过程中家人也自行支付了一些费用，例如在北京办理签证期 间家人的住宿饮食，莹颖妈妈的药品和保险等，这些费用由家人自己承担，不会从 Gofundme 捐款中支出。
问题六：Gofundme 捐款的使用情况如何公示？
我们正在筹备开通一个博客，用于实时更新今后捐款的使用情况，同时回复 Gofundme网页中的重要留言，博客链接将会贴在 Finding Yingying 网站(https://findingyingying.github.io/) 以及 Gofundme 捐款页面(https://www.gofundme.com/missing-u-of-i-scholar)上。捐款的使 用情况、银行收支记录、票据、合同等都会公布在该博客上。
问题七：为什么要请王志东律师和 Roaa Al-Heeti 律师为家人进行服务？
有人质疑家人有移民倾向，理由是王律师和 Al-Heeti 律师的业务范围都包括移民服务，这完全是无稽之谈。王律师是芝加哥总领事馆的领事保护律师，也是国内侨务部门向家人推荐的华人律师，在为海外华人提供法律援助方面有丰富的经验。而 Al-Heeti 律师是在家人刚 到香槟不久时，通过校方帮忙联系的香槟本地知名律师，主要目的是协助家人建立捐款的信 托账户。自始至终，家人从未向他们咨询过包括移民在内的任何与本案无关的问题。
问题八：家人是如何来美的？
家人在 6 月 10 日得到了莹颖失踪的消息，随后我们和领事馆以及校方都取得了联系，母亲听到消息后数次昏倒，寝食难安，身体极度虚弱。因此，莹颖弟弟在家中照料母亲，莹颖 父亲在小姨的陪同下，12 日来到北京办理签证，由于莹颖家人从未出过国，也不懂英文，非 常需要莹颖男友的随同和帮助。于是父亲、小姨和男友三人在领事馆的协助下 16 日拿到签 证，17 日从北京飞抵芝加哥。
在这两个月多里，莹颖妈妈每时每刻都在期盼早日赴美寻找女儿，又无奈身体太过虚弱， 甚至一度无法行走。同时，从南平到北京办理签证，再从北京飞到芝加哥，随后乘汽车到达 香槟，一路非常奔波。因此，莹颖妈妈一直都在努力养好身体，为来美做准备，终于在近期 身体条件允许，便在莹颖弟弟的陪同下于 8 月 12 日到达北京办理签证，19 日飞抵美国。
问题九：家人计划在美国停留多久？
在美国的生活花销很昂贵，我们希望可以节省更多的钱用于寻找莹颖，因此在妈妈到美之后，莹颖小姨已经于 8 月 27 日返回中国，随后一段时间可能还会有其他家人返回。 但是，我们计划今后一直保持至少一名家庭成员在美，一直到找到莹颖为止，一是为了督 促和配合调查，例如 FBI 曾数次会见家人，了解关于莹颖的相关信息用于调查和取证，二是 配合庭审的需要，例如随时可能发生的辩诉交易需要家人的参与，同时我们也会用所有可能的方式继续寻找莹颖。
问题十：对于莹颖的搜寻工作还在进行吗？
我可以非常肯定的回答，对莹颖的寻找永远都不会停止，一直到我们找到她。目前，尽管仍没有重要线索，寻找难度很大，但当地警察和 FBI 的搜索工作并没有停止。如果在一段 时间后，在警方的工作停止时，仍没有找到莹颖，正如前面所说，我们会雇佣私家侦探、相 关专家和搜索团队继续进行搜索。
于此同时，我们家人和当地的志愿者们也一直在用自己的方式进行着搜寻，从未停止。 根据李昌钰博士等专家的搜索建议，我们经常外出寻找。我们的搜索范围集中在香槟市及周 边区域，包括校园、公园、水域等等，但最远也曾到达位于伊利诺伊州边界的几个湖泊进行 搜索。例如，之前有媒体报到的家人去塞勒姆小镇的寻找，就是众多搜寻中的一次。今后我 们还会一如既往，不遗余力地追踪每一个可能的线索，不放弃任何一点希望。
问题十一：家人的生活情况如何？
家人于 8 月初搬离了学校公寓，由于可以月租的公寓价格较贵而且选择很少，目前家人在学校附近租住了一处房屋，签了半年的合约，该房屋可以容纳一家人的居住。在前两个月 里，有很多热心的来自教会的华人朋友时常为我们送午餐或者晚餐，但自从莹颖妈妈到美之 后，我们开始自己做一日三餐，尽量少给华人朋友们增添麻烦。我们在生活上会一直保持尽 可能的节约，希望有更多的钱可以用于寻找莹颖。
最后，我想说的还是感谢，没有大家的关心和支持，我们不可能走到今天。我们感谢所有自始至终、坚定不移地支持我们的人，是你们给了我们力量和信心，让我们即使疲惫也不 会停止脚步；也感谢所有别有用心、散布谣言的人，是你们激起了更多人心中的公平和正义，让我们的队伍更加壮大，声音更加洪亮。今后，我们会一如既往地全力配合警察、领事馆、 学校、社会组织、媒体等等方面的工作，不放弃任何希望，不保留任何余力，也希望大家继 续支持和监督我们。正如我在发布会中所说，此时此刻我没有任何时间和精力去悲伤、痛苦 或者气愤，我的脑海中只有一个想法，就是用尽一切可能的方式去寻找。我坚信，我们一定 可以找到莹颖。
祝愿各位身体健康，平安顺利！
章荣高 叶丽凤 章新阳 叶丽钦 侯霄霖(执笔)
章莹颖家人–Aug 29, 2017,18:50