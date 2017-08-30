章莹颖家人公开信 详解各方疑虑

大家好！

在 8 月 22 日的发布会之后，我们家人真切感受到了社会各界对于莹颖的关心、关注， 让我们非常感动和感激。同时，我们从各个途径获知，大家还有很多疑问，希望获得更加详 细的信息。正如我们在发布会中所说，没有大家的支持和鼓励，我们不可能走到今天，所以 我们有责任向每一个关心莹颖的朋友，汇报家人近况、未来计划、捐款安排等等相关信息。 因此，在这封信中，我们汇集了目前所了解到的十一个问题，并尽可能完善地进行了回答。

问题一：Gofundme 捐款账户是如何建立的？

Gofundme 捐款账户是在家人赴美之前，伊利诺伊大学校方得知家庭的经济困难后，由副校长 Robin Kaler 发起，经 Credit Union 银行协助，在 Gofundme 平台上为家人建立的捐款 账户。

问题二：莹颖家人如何从捐款账户中提取资金？

在 David Theis 和 Roaa Al-Heeti 两位律师的协助下，建立了一个信托账户，用于存储来自 Gofundme 的捐款。该信托账户设有三个理事负责资金的监管，分别为香槟本地律师 David Theis,Credit Union 银行管理人员 Greg Anderson,以及伊利诺伊大学农学院的博士后 Guofang Miao。包括家人租房费用、律师费用等等在内的任何一笔款项支出都需要理事的同意和签字， 这样严格的提取程序保障了捐款的合理使用。

问题三：Gofundme 捐款的主要用途是什么？

首先，也是最为重要的用途，就是用于支持寻找莹颖的开销，其中包括悬赏费用、交通费、印刷费、以及正在计划之中的雇佣专家、侦探的费用等等。其次，用于支付在案件审理 过程中所有的律师费用，目前有些律师为了我们提供了免费的法律援助，例如王志东律师和Steve Beckett 律师，但也有律师是收取费用的，例如 Roaa Al-Heeti 律师；同时案件的审理过 程预计会持续 1 到 2 年时间甚至更久，在未来的时间里，很可能出现更多法律方面的开支。 第三个用途，是支持家人在美国的生活开销，包括租房费用、饮食费用等。第四，用于支持 莹颖父母的未来生活，莹颖是家族中唯一一个大学生，她的身上倾注着父母太多心血和希望， 家庭的未来因为这次灾难彻底地改变了，父母不仅是在美期间无法工作，即使在找到莹颖之 后的一段时间内也很难投入到正常的工作和生活中去，尤其莹颖父亲的职业是货车司机，工 作需要高度的专注；同时，改善拮据的家境也是莹颖一直以来奋斗的目标和动力。