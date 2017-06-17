万里寻亲 章莹颖家人抵美 只愿带她回家

芝加哥侨报周末–Jun 17, 2017,15:03【侨报记者魏奕6月17日芝加哥报道】美国中部时间6月17日上午9点44分，章莹颖家人乘坐的美国航空公司AA186航班抵达芝加哥奥黑尓国际机场。

余鹏副总领事见到莹颖家人后表示，中国政府和总领馆对莹颖失踪案高度重视，会全力配合尽快找到章莹颖，并敦促警方进一步加大投入，力争案件调查早日取得实质性进展。总领馆组织莹颖家人与芝加哥本地知名律师王志东在机场做简短的见面咨询会，之后乘专车直接赶往两个多小时车程之外的伊利诺伊大学香槟分校。

王志东律师在接受侨报记者采访时表示，他受国内相关机构委托，为章莹颖家人做义务法律咨询服务。对于目前案件进展提出四点建议：需要警方尽快确定车辆及涉案人员信息；获取章莹颖手机有价值信息，但是目前来看，手机利用的最佳时间已经错过；第三呼吁政府和当地社区商家提供更多视频信息；最后希望联邦调查局、本地和及全美各州警力能联动配合搜索。