紧急提醒！史无前例大游行5.1将席卷全美，流血暴乱一触即发，一定注意安全！

为了抗议川普的各项政策，今年的五一，全美主要大城市，将迎来几十年来“史无前例”的超大规模游行！
目前，全美各地的抗议者们已经开始排兵布阵。有些商店也贴出告示：五一这天会关门，加入到全美五一罢工活动中。
另据CBS SFBay Area报道，Google、Facebook、Uber 等一批硅谷科技公司还会在5月1号这天，为员工放带薪假（本来美国这天是不放假的），允许员工去抗议川普的额移民政策。
据警方内部消息，这将会是十年来规模最大的一次游行。仅洛杉矶市区游行人数就要达到50万。
自从川普当上美国总统后，挺川和反川派大撕裂，美国国内的幺蛾子就一档档地往外冒，各种示威浪潮也是一浪接一浪，部分暴力游行者砸商店、烧汽车……甚至引发流血冲突……
4月15美国“缴税日”（Tax Day），美国超过150个地方数十万民众发起游行示威，要求川普交出税表。部分地区就演变成一场暴力冲突，发生流血事件。
3月4日，一项名为March 4 Trump的“挺川普大游行”在美国50个城市进行，结果遭遇反川人士抗议，双方起了冲突，直接棍棒互殴，打到头破血流……
对于即将到来的5.1大游行，美国各地警察也已经进入演习状态，随时待命！
最后对在美国的小伙伴发出重要提醒：
- 因为游行，部分高速公路将被关闭，出行前请一定要记得提前查询好路线！
- 游行过程中，一定要注意人身安全！
- 如果不游行，请及时关注本地区的游行情况，避开可能发生暴乱的地区！来源：