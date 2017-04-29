紧急提醒！史无前例大游行5.1将席卷全美，流血暴乱一触即发，一定注意安全！

为了抗议川普的各项政策，今年的五一，全美主要大城市，将迎来几十年来“史无前例”的超大规模游行！

目前，全美各地的抗议者们已经开始排兵布阵。有些商店也贴出告示：五一这天会关门，加入到全美五一罢工活动中。

另据CBS SFBay Area报道，Google、Facebook、Uber 等一批硅谷科技公司还会在5月1号这天，为员工放带薪假（本来美国这天是不放假的），允许员工去抗议川普的额移民政策。

据警方内部消息，这将会是十年来规模最大的一次游行。仅洛杉矶市区游行人数就要达到50万。

自从川普当上美国总统后，挺川和反川派大撕裂，美国国内的幺蛾子就一档档地往外冒，各种示威浪潮也是一浪接一浪，部分暴力游行者砸商店、烧汽车……甚至引发流血冲突……

4月15美国“缴税日”（Tax Day），美国超过150个地方数十万民众发起游行示威，要求川普交出税表。部分地区就演变成一场暴力冲突，发生流血事件。

3月4日，一项名为March 4 Trump的“挺川普大游行”在美国50个城市进行，结果遭遇反川人士抗议，双方起了冲突，直接棍棒互殴，打到头破血流……

对于即将到来的5.1大游行，美国各地警察也已经进入演习状态，随时待命！

最后对在美国的小伙伴发出重要提醒：