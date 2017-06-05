紧收H-1B签证 美移民局严格认定学历证件

有意申请美国H-1B非移民工作签证的外国籍人士，要先了解所就读的美国大学是否为被认可的高等教育机构

据美国移民局发布的备忘录，雇主在为具备美国高等教育机构学位的外国籍员工申请H-1B工作签证时，要注意该教育机构是否获得认证。

按照美国国会的规定，移民局(USCIS)每年可以核发最多6.5万个H-1B普通签证，以及特别给予拥有美国高等教育机构硕士以上学位的外国学生2万个名额。这意味着在美国留学取得硕士学位的外国学生，可以不用去抢6.5万个普通配额。

日前加州一位雇主为拥有美国高等教育机构硕士学位的外国员工申请H-1B签证，但移民局加州服务中心主任认为依该员工提出的学历证件，无法认同他具备硕士以上学位，拒绝核发签证。

移民局5月23日发布备忘录说明拒签理由，称该员工取得硕士学位的当年，那个教育机构没有获得认证，因此他所提出的硕士文凭不符合法规要求。

备忘录说，该H-1B受益人于2010年12月31日取得加州国际技术大学(International Technological University，ITU)硕士学位，然而ITU于2011年才获得“美西学校和学院协会”(Western Association of Schools and Colleges，WASC)高等学院和大学认证委员会的认证。

美国总统川普(特朗普)4月中旬签署“买美国货，僱美国人”(buy American and hire American)行政令，指示联邦部门提出H-1B签证改革方案，确保H-1B授予给那些“技能最高”或“薪酬最高”的外国劳工。

行政命令还呼吁劳工部、国土安全部和国务院采取行动，打击H-1B签证欺诈和漤用行为。

中国日报–Jun 05, 2017,11:06