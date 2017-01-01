细数美国学生心中新的“常青藤”都是谁? 圣路易斯华盛顿大学上榜!

美国常春藤盟校包括：哈佛大学、耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、布朗大学、达特茅斯大学和康奈尔大学。但在美国学生心目中还有新的“常春藤大学”，今天就跟着小编来看看，美国学生心中的“常春藤”都是哪些学校吧！
1. 杜克大学（Duke University）
坐落在北卡罗莱纳州Durham的杜克大学占地8千英亩，校园内多为哥特式建筑，为学生提供了田园般的校园环境。
入学要求：
2. 卡耐基梅隆大学（Carnegie Mellon University）
卡内基梅隆大学是一个聪明人进去、更聪明的人出来的地方，你可以在这里学到任何你想学到的东西，CMU最大的亮点就是学术水平极高。
入学要求：
3. 约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）
约翰霍普金斯大学是全美乃至西半球第一所研究型大学。尤其以医学、公共卫生、国际关系、空间科学、人文与社会科学，及音乐艺术等领域的卓越成就而闻名世界。
入学条件：
4. 纽约大学（New York University）
纽约大学是个颇受争议的学校，因为学校的名人多，绯闻也多。学生称学校的教育水平为世界级的，尤其是艺术学院和商学院。位于纽约市中心的纽约大学具有独特的地理位置。
入学条件：
5. 塔夫茨大学(Tufts University)
离波士顿只有20分钟路程的塔夫茨大学是一个“既不大也不小、学术氛围不过于浓厚、体育项目也不是很强”的私立学校，但“我们充满自信”。
入学条件：
6. 西北大学（Northwest University）
西北大学校址地区自然气候条件不好、冬季时间长，但学校的学术声望仍吸引了不少优秀学子;西北大学的学生戏称自己为“谦卑的西北人”(Nerdwestern)。学校的课程安排是按季度制(quarter)分的，每个学年分成4个quarter。这样的教程让学生在四年的学习里可以修双学位;与别的学校比，西北大学的学生可以选更多的课程学习。
入学条件：
7. 圣路易斯华盛顿大学（Washington University in St. Louis）
圣路易斯华盛顿大学坐落在克莱顿市的富人区，被周边的高楼大厦包围着，校园内外道路两旁种满了老橡树，秋季，这里的风景非常漂亮。学校的学生大部分来自外州，有不少是犹太人。
入学条件：
8. 威廉姆斯学院(Williams College)
威廉姆斯学院是一所小型文理学院，约有2千名本科生，学校的重点放在教学上，而不是科研上;学生与教授的关系相处融洽。在学校，最大的忌讳就是谈论学生的学习成绩好坏、排名多少，学生可以在宽松的学术氛围里学习。
入学条件：
9. 弗吉尼亚大学（University of Virginia）
弗吉尼亚大学作为美国享有很高声望的公立大学，最吸引学生眼球的就是美丽的校园，红砖砌的建筑物和人行道、绿茵茵的草坪，传统与新古典主义的建筑风格混搭在一起。学校的学术要求很高，即使在高中读书时GPA为4.0的学生，到弗吉尼亚大学后，得个B甚至C都属于正常的。
入学条件：
10. 卫斯里女子学院（Wellesley College）
卫斯里女子学院是一所小型的女子文理学院，班级规模很小，任何一次逃课都逃不过教授的眼睛。也许是专门女校的缘故吧，校园古树参天，有集中种植的橡树园，更多的是一坡一坡的松树和北美大陆几乎无处不在的大叶红枫，林荫道蜿蜒其中，连结各处，俨然一座森林公园。
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2016-12-13 18:18 来源: 侨报网综合