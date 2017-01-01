细数美国学生心中新的“常青藤”都是谁? 圣路易斯华盛顿大学上榜!

美国常春藤盟校包括：哈佛大学、耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、布朗大学、达特茅斯大学和康奈尔大学。但在美国学生心目中还有新的“常春藤大学”，今天就跟着小编来看看，美国学生心中的“常春藤”都是哪些学校吧！

1. 杜克大学（Duke University）

坐落在北卡罗莱纳州Durham的杜克大学占地8千英亩，校园内多为哥特式建筑，为学生提供了田园般的校园环境。

入学要求：