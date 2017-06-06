编程真的需要从娃娃抓起吗？切莫跟风

硅谷，位于美国西海岸加州北部，这里有着数不清的高科技产业、初创公司和名牌大学，住着世界尖端科技的领军人物、著名基金的投资人，当然还有基数庞大的程序猿。程序猿作为硅谷最热门的职业，身上都贴着高薪、高素质、高学历的标签。很多人都以成为一名世界顶尖高科技互联网公司的程序猿为目标而奋斗着。所以，成人码农学校，以及各类培训机构也成为了硅谷另一道亮丽的风景线。

我们可以明显体会到成人码农们激烈的竞争。但你们可知，这种竞争早已延续到下一代儿童教育领域了。

Basic HTML、Basic CSS、Advanced HTML、Basic JavaScript……看到这些内容，你会想到什么？大学计算机概论？

非也非也，如果密探告诉你，这是开发给小学生的编程内容，你会有什么感受？

少儿编程产品涌现

没错，刚说的内容是硅谷一家教育类公司CodeCombat为中小学生开发的课程。

但这并不是通过上课实现的，CodeCombat开发了多款通关的多人游戏，用于孩子学习如何编程。你可以选择Python，Java等编程语言来对你控制你所选的“英雄”，并且在完成相应的任务后才会开启下一段冒险。

密探曾经介绍过的 Hopscotch 里面介绍了 Tynker 和 Hopscotch 两家公司。孩子们不需要人工输入指令代码，操作指令以图形和按钮显示，较容易被理解；这样的模式属于图形化编程类产品。

而密探另一篇介绍的 Root ，则是通过机器人教孩子编程，这属于跟硬件结合类的产品。

左边为Tynker，中为Hopscotch，右边为Root

还有一类是属于开发编程思维的，比如这家名叫Kodable的公司，面向5－7岁的孩子，儿童在玩游戏的过程中学习编程概念和指令，目的是培养解决问题的思维。

无论是在国内还是国外，类似的产品还有很多。而在国内教育部 2017年2月15日下发的最新《义务教育小学科学课程标准》中，规定自2017年秋季起，小学科学课程起始年级调整为一年级，涵盖科学、技术、社会与环境四个方面的目标。可预见的是，少儿编程将会越来越火了。

少儿编程成硅谷趋势

不少较早的编程教育类公司从2011年左右就成立了，至今看起来仍运转良好。这或许离不开硅谷大佬亲自为编程教育站台的动作。

比如苹果CEO库克曾说过，“学习编程语言与当今世界上大多数人学习第二种语言一样重要”，在库克看来，他会希望孩子从四年级或五年级进入编程课程，并逐年提升难度。

在老大的支持下，苹果公司在2016年推出一款iPad应用Swift Playgrounds，用于向孩子们传授编程，还在推特发文支持。

（嗯，这个37岁的大叔心态很年轻啊……）

当前较为主流的儿童编程教学软件－－Scratch和Minecraft这两款软件，也离不开大公司的痕迹。

Scratch是由麻省理工学院开发适用于8－16岁孩童的编程社区，用户可以编写自己的互动故事，游戏和动画，并与在线社区中的其他人分享创作。目前已经超过150个国家使用，同样有中文版。谷歌便是其经费赞助者之一。而Minecraft则被微软收购，同时开放了语言编程接口，可以通过Minecraft学习编程，能够培养孩子的逻辑思维能力，将孩子的兴趣从玩游戏引导到编程上。

硅谷一位公立学校的教师原帅告诉密探，编程的教材每个学校并不一致，用的比较多的有Scratch，硅谷的课后班、夏令营等也纷纷把科技运用到教学中，所以学习编程确实可能是未来的趋势，就像学习写字一样。

但是，孩子需要的技能远不止编程

当前少儿编程产品众多，让家长眼花缭乱，但无论是开发思维类的Kodable、跟硬件结合的Root，还是图形化编程的Tynker，这三类都偏重于学习编程思维，用接近自然语言的编程语言来培养儿童解决问题的能力，并不过多涉及到具体的编程语言。真正提供正式编程语言的产品，仍属于少数。比如前面介绍的CodeCombat。

所以，要密探说，让孩子赶着学习编程的这股潮流，仅仅是希望孩子能成为未来的“码农”或Geek，那未免过于表面和功利。毕竟，编程背后的“实质”应该是从中培养孩子的创新能力、思考解决问题的逻辑，以及体会解决问题的快乐。

何况，21世纪孩子们所需的技能，还远远不只有编程。除了编程学校之外，这些试图重新定义教育技能的机构，或许还能带给大家一些启发：、

今年4月，华盛顿州的一家公司Everfi 完成了D轮1亿9千万美元的融资。成为美国近期教育领域最大的一笔融资。它提供的网络课程，就被认为是学生们未能从学校学到的生活技能和敏感话题。从为四到六年级学生提供“了解金融理财”的教育，到大学生的“酒精教育”，以及“预防工作时的骚扰培训”，企业家思维等等。投资人当中，包括了亚马逊的CEO贝索斯。

去年，Facebook的CEO扎克伯格和妻子在East Palo Alto出资开办的The Primary School，则是一所特别关注低收入家庭和不同肤色家庭的学校，结合当地的健康中心，提供“健康与教育发展计划”。它希望提供的全日制教育，专注于给孩子提供语言、认知发展、算术、艺术和解决问题的教育。而位于旧金山的Brightworks学校，是一所鼓励孩子探索、表达的学校。创始人Gever Tulley出了一本书，叫《你应该让你孩子做的五十件危险事》，这也是Brightworks学校前卫理念的起点。学校的宗旨是以负责任的态度让孩子与“危险”进行交流，加强解决问题和想象力，以及孩子们保持对周遭环境的控制能力。

美国专注教育科技新闻的网站Edurge，筛选出了六十多款关于21世纪技能相关的教育科技产品。除了编程产品之外，还包括了制定个人预算、在线投资等金融方面的产品，以及团队合作、高阶思维、批判性思维等方面的产品。

最后，引用湾区一位教编程的教师希娜·维迪雅南森（Sheena Vaidyanathan）的话吧，“很多家长都存在一个误区，认为把所有编程玩具交给孩子，他们的孩子就能成为编程天才。对于儿童来说，在泥巴地里玩泥巴和玩益智游戏同等重要。”

今天，你让孩子编程了吗？

来源：硅谷密探