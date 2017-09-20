美中西區華人學術聯誼會 聖路易劍橋創新中心舉行

深入探討了解聖路易創業資源 共同孵化創業夢想

【聖路易時報訊】二〇一七年「美中西區華人學術聯誼會」九月十八日於聖路易劍橋創新中心Cambridge Innovation Center成功舉辦。相較於往年較為嚴肅的科學議題討論，本年度的主題為「人生創業三部曲– 創新，培育，立業」，並請到許多成果豐碩的學界講師與新創育成公司，深入探討和了解聖路易的創業資源，讓每個心中懷抱夢想的人有著實現的機會。

創業之路滿佈荊棘，需要縝密的計畫與各方面資源配合，方能增加成功的可能。因應這樣的需求，「創新育成中心」與「共同工作空間」在全世界各地大型城市蓬勃發展，提供創業初期所需的工作空間，專業諮詢，商業模式評估等，其中更有許多以非營利組織的形態運作，避免與創業者發生利益衝突，讓創業的路能走的更順遂。

自從2000年代早期，許多新創中心與在聖路易地區駐足發展，如今已形成新興公司聚落，聖路易居民會驚喜地發現，原來創業無需遠赴加州矽谷！

中西部創新育成社區Cortex Innovation Community

位於Central West End的Cortex Innovation Community成立於2002年，是美國中西部大型的新創育成社區，由聖路易地區一流學府（華盛頓大學，聖路易大學，密蘇里大學）共同創辦，致力輔佐創新公司的商品開發與上市。目前共有320間公司進駐本區，各項機能已趨完備。

社區主席Phyllis Ellison女士，擁有二十年以上的企業顧問經驗，曾服務於Ernest & Young會計顧問公司與華盛頓大學創新中心，幫助無數的創新公司實現夢想。 Ellison女士表示，Cortex社區未來計畫成為一個中西部的創新企業社區模範。社區不但提供創新公司進駐，同時規劃住宅區與購物區，使整個社區能如小型城市一般蓬勃發展。目前亦有美國大型企業如微軟，波音，Uber等相中本區的優良商業氛圍，已經陸續進駐，總共創造了4300個工作機會，吸引更多人才來到聖路易。政府主導的Federal Innovation Center也計畫未來設立本區。

劍橋創新育成中心Cambridge Innovation Center

Cambridge Innovation Center（CIC）起源於波士頓精華的學術地區，原本是哈佛大學與MIT麻省理工學院高材生激盪創業思維的所在地，後逐漸擴展到美國其他大型城市的重點商業地帶。聖路易的CIC即位於Cortex Innovation Community的範圍中，目前已有許多創業家固定聚集此處。除了提供舒適的共同工作空間，也具備造價昂貴的生醫實驗室與實驗器材，可幫助醫藥創新公司解決早期缺乏資金購置器材的困難。

中心總監Kim Plank女士具有豐富的非營利組織相關經驗，她於研討會中自嘲為「創業者的管家婆」，因她需要包辦一切大小事務。大至為創業者尋找專業顧問，小至為他們張羅住處與辦公用品。也因此該中心打著「只要帶著一台筆電即可開始工作」的名號，讓創業者免除後顧之憂。

Plank女士表示，對於剛成立的創新團隊，最需要各項專業領域如法律，財務，行銷等相關支持。目前中心與聖路易當地的創業加速器（Startup Accelerator）合作，包括密蘇里大學的UMSL Accelerator計畫，確保創業者能隨時得到必要的專業知識支持。

創業小聚Venture Café

Venture Café是CIC的附屬機構，於每週四定期舉辦免費社交聚會，是創業人士尋找夥伴的理想場合。總監Travis Sheridan先生於2014年開始任職於聖路易經濟發展合作組織（St. Louis Economic Development Partnership），為新創立的小型企業提供建議。 Sheridan先生表示，許多遠端工作者或獨自創業者最擔心失去社交連結，因此創業小聚可以提供他們擴展人際關係的需要。除此之外，Venture Café亦能為創業者尋找風險創投資金（Venture Capital）。許多美國新生的大型企業於創業初期均曾得到創投資金的幫助，如Facebook與Airbnb。

TechShop機械工坊

產品設計是許多創業者早期的最大挑戰。 TechShop是聖路易大型的生產器械出租中心，同時也提供訓練課程，指導學員如何操作各項器械來製作心目中的成品。中心提供超過一百項生產器械，無論成品是木製品，塑料品，金屬品，或是其他材料成品，均可透過TechShop的器械設計製造。

工坊負責人Mike Hill先生擁有物理，工程，以及商業的實務經驗，他表示TechShop的宗旨是幫助缺乏資金的新創公司跨過所費不貲的器械門檻，直接進入到商品原型生產階段。如同上述提到的創業中心，TechShop提供共同工作空間，使創業者可直接在工坊內完成所有產品設計。

T-Rex Startup Incubator T-Rex創新孵化中心

座落於市中心的T-Rex是聖路易成績最優秀的創新孵化中心。自從2011 年中心開辦以來，已經創造超過兩千個就業機會，以及3.5億美元的經濟產值。 T-Rex主要服務的對象為新創科技公司，除了共同工作空間，也提供與風險創投資金的創業加速器服務。

目前中心總監為Patricia Hagen女士，她擁有聖路易大學公共政策分析（Policy Analysis）博士學位，對於聖路易的公眾領域與城市發展做出諸多貢獻。她表示T-Rex擁有得天獨厚的優勢，位於市中心的地理位置代表創業者可以快速方便地取得各項資源，同時T-Rex的「畢業生」為數眾多，這些已經成功走過創業期的公司願意提供新創公司各項諮詢支援，讓成功的創業範例成為新創公司的最強後盾。

聖路易並不是美國中西部規模最大，資源最豐富的城市，但目前各項創業相關資源已經齊備，以上資源必能給予許多創業者最直接的幫助。本次的研討會除了讓參與者能更了解各項創業資源，也請到駐丹佛台北經濟文化辦事處處長張詩瑞為參與貴賓致詞。張處長表示，丹佛辦事處歡迎有志創業的台灣留學生諮詢台灣政府所提供的創業資源，而休士頓辦事處科技組遊慧光博士也於研討會上簡介台灣的海外人才歸國計畫，鼓勵留學生返鄉貢獻所學。

本次出席研討會的貴賓有：學術聯誼會召集人密蘇里大學馮鴻璣博士、Joe Glassman博士、Jim Pandjiris博士、Gary Flotron、駐丹佛台北經濟文化辦事處處長張詩瑞、駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組組長游慧光博士、Cortex Innovation Community主席Phyllis Ellison、Cambridge Innovation Center總監Kim Plank、Venture Café總監Travis Sheridan、TechShop負責人Mike Hill、 Drug Design Methodoligies創辦人Chris Ho博士、T-Rex Startup Incubator總監Patricia Hagen、Herasoft Medical Equipment Management總經理Kwaku Owusu、營運長Melanie Igwe、Sparo Labs創辦人Andrew Brimer，共同創辦人Abby Cohen、Joy Counseling Services創辦人Joy Gillespie、聯誼會學術組召集人，前IBM資深專案經理黃一民、St. Louis Mosaic Project Caroline Fan、中華文教協會主席游開宇夫婦等。