美国中西部地区高校的中国留学生减少

随着赴海外留学的中国学生人数不断增长，过去10年里，来美国高校就读的中国学生总数增加了3倍有余。 然而社会政治环境和中美关系的恶化渗透到教育领域，中西部高校的中国留学生减少。

美国网络公司ABC新闻网（abcnews）报道, 一段时间以来，中国赴美留学生签证受到限制,签证审查期延长、有效期缩短、拒签率提高，从一定程度上影响了留学生的赴美意愿。发生于芝加哥大学香槟分校的章莹颖案件，更是让部分国内的学生和家长对美国望而却步。伊州大学芝加哥分校(University of Illinois at Chicago)中国留学生入学率首次下降。2017年，伊州大学芝加哥分校中国学生注册人数为5845人，而2018年降至5725人。

针对国际学生录取人数减少的现象，美国高校的官员给出了三大原因：1. 签证申请流程，遭到延签和拒签；2. 美国的社会和政治环境；3. 学生决定接受其他国家招录。校方指出，影响需求的因素有很多，其中最明显的是各大学针对国际学生的竞争正在不断加剧。

印地安纳大学(Indiana University)国际事务副总裁布克斯鲍姆（Hannah L. Buxbaum）表示：“我们的确认为移民环境的某些变化造成了一些影响，但我认为从更为普遍的角度来看，全球高等教育正在发生一系列更大的变化。“2014年秋季至2019年秋季这五年间，印第安纳州的中国学生总人数从3834人减少至2741人，来自中国的本科生人数从2741人减至1702人。印第安纳州录取中国学生人数的最低时期出现在2017年以后。

芝加哥侨报周末–Nov 12, 2019,23:20