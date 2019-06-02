美国入学考试新增了这个分数！家长们慌了…

保卫SHSAT的抗争仍在继续，关乎大学录取的SAT考试又现新危机！！！据悉，美国大学委员会(The College Board)计划在SAT考试中加入一项“逆境分”(Adversity Score)，旨在将学生的社会和经济背景纳入考量，隐性拉高来自少数族裔、低收入、高犯罪率社区考生的得分。消息传出后当即引发华社忧虑，教育人士批评新计划严重缺乏透明性，把社会不可抗因素强加到学生身上。

据《华尔街日报》报道，大学招生官员将引入一项新的SAT“逆境分数”评估标准，使用15个因素计算得出，包括学生所在高中的犯罪率以及社区收入水平、贫富差距等。该分数向学生隐藏显示，学生自己将不会看到这些分数，但大学在审核他们的申请时会衡量这一得分，其功能大致相当于对劣势社区学生的“隐形加分”。

该新政旨在推动大学内学生团体的多元化，以求平衡收入、生活环境等社会经济因素上的不平等对SAT考试成绩的影响，但据称不直接考虑族裔因素。

逆境分将以满分100分计算，会出现在一个名为“环境背景仪表板”的页面，显示的几个指标包括贫困度、财富度和机遇，以及该学生的SAT分数与其同学的比较。在界面上，该分数被称为“整体劣势水平”(Overall Disadvantage Level)。

50分是逆境得分的平均值，以上表示生活在困境中，以下表示生活优渥。得分数据将与美国人口普查等公共记录挂钩，以及参考大学委员会专有的一些资料。

从去年开始，已经有50所大学参与了先期测试，在招生中使用了“逆境分”，包括耶鲁大学。大学委员会计划在今年秋季将其扩展到150所院校，在之后的一年中广泛推广。针对SAT考试的批评多年来持续不断，也有越来越多的精英学校不再依靠该考试得分录取学生。尽管如此，这一改革方案宣布后依然引发华人社区教育人士的普遍担忧。

纽约同源会会长陈慧华表示，可以将申请人面对的困难纳入考量，但这可能造成更多操作上的问题和潜在的隐患，而学生本身对此无力左右。学术测试应当考察学生个人，而不是他们不能自主掌控的东西，比如说家庭收入、居住地点等。“穷孩子住在富人雇主的家里，他应该因此被较低的逆境分惩罚吗？富人孩子跟着父母搬到正在贵族化当中的社区，就应该被评高分吗？如果贫困家庭为了孩子获得更好的教育，选择搬到好社区呢？他们应该被惩罚吗？”

陈慧华形容，打分上的不透明将带来严重的问题，同时学生自己看不到得分，一旦出现错误，将毫无反抗之力、没法保护自己。无论如何，引入“逆境分”将进一步削弱SAT考试的学术性和录取的透明度，令人担忧。

对于将来参加sat考试的家长和同学来说，您对考试有什么疑问吗？下面让我们一起看看教育专家整理的内容，希望对大家有所帮助。

1 SAT是否用于申请所有美国大学？

答案是否定的。一般来说，sat仅用于申请排名前100的校园。看各大校园的官网可知，一般来说排名在50之后的校园现已不强制要求sat成绩。与托福不一样，sat成绩不是言语成绩，而是“大学入学考试”成绩，其本质就是高考。

2 SAT所占主要性比重如何？

最主要的应该是“与大学专业相应的高中课程分数”。如，申请电子工程专业（Electric Engineering）的学生，在数学和物理上有必要非常好。其次是“所选课程强度”，意思是除了专业对口的课程之外，该学生所选的课程整体难度不能低，要展现出学生勇于挑战较难课程的冲劲，以及学习的整体实力。如，同样是选修课，商业（Business）的课程强度就明显不如经济学（Economics）。

其次才是“大学入学考试”，即SAT的分数。值得注意的是，satII的分数，反倒不是大学招生官所看重的。但，这是与校园类型紧密关联的。

3 不一样类型大学如何看待SAT？

应该说美国的私立大学及文理学院，与公立大学的请求判断标准还是很有差异的。整体来说，公立大学因其对公众的责任性较强，故而更加依赖量化的手段来收取学生，因而，GPA和SAT分数是更加主要的考核目标。而私立大学及文理学院，一方面本身由于教育质量更强而受人追捧，另一方面也因教育理念上更加崇尚综合性的“全人教育”，故而既看重GPA和SAT分数，包含考过几门satII或AP，也看重学生的性情、家庭、课外活动等非量化的目标。

4 SAT考试地点？

全球有考点，目前除中国大陆地区部分国际学校外尚未开设SAT考场，大部分考生可以优先选择如下国家/地区参加SAT考试：美国考场、香港考场、新加坡考场、澳门考场、日本考场、韩国考场、台湾考场、泰国考场。

5 报名费用？

$60（含写作）/ $46（不含写作）+ $53（亚洲考生另含International Registration Fee – East Asia & Pacific）、$29（更改考试日期等手续费）、$55（复议）具体费用可能会有变动，请查询官方网站collegeboard.org

6 SAT需要考多少分？

美国大学并没有明确的SAT分数要求，但考生肯定是希望考的高一些再高一些，事实证明，高分也的确比低分占优势，高分不一定申上名校，但低分通常一定申不上。中国把SAT分成几个档，1400+（前50）、1450+（前30）、1500+（前20）、1550+（大名校、藤校），以上分数线只是根据历年录取大体估算的，仅供大家进行参考，美国高考研究院再次提醒，分数并不是录取的唯一标准。具体而言，美国每个大学都会提供当年录取的所有学生中位线标化分数。

7 SAT考试科目及流程？

阅读（Reading）：65 分钟，约于9 点左右开始（各个考场情况不同），主考官会明确说明具体时间，如“现在是9：07，我们将于9：08 开始，于10：13 结束”

休息10 分钟，可以吃零食，大考场上厕所的话一定要动作迅速，注意随身携带证件

文法（Writing and Language）：35 分钟

数学无计算器（Math without Calculator）：25 分钟

休息5 分钟

数学有计算器（Math with Calculator）：55 分钟

没有统一休息，在座位上安静等待监考员收回前半部分试题册，下发写作试题册

写作（Essay）：50 分钟

收回试题册和答题纸，下发手机，离开考场；各个考场将在13 点至15 点之间结束考试。

8 SAT最多考几次，会不会影响申请？

首先要辟谣，所谓不能超过三次，是以讹传讹。SAT考多少次都可以，没有次数限制，通常不会影响录取。根据不同的superscore，拼分原则，有的学校只看历次成绩的最高分，有的学校每次分数都要看，也有学校对每次成绩的总分都有要求。所以，真正影响你录取的不是次数，是最终分数！！！当然，不限制次数，不代表要挥霍次数，所以，我们严禁裸考，建议每次考试都要有充分准备，比如说首考至少数学高分，下次至少同时语法过掉，然后是阅读。SAT分数不要被次数所限制，如果觉得目前分数还有提升潜力，就要考到最高为止。大部分美国大学录取是校内竞争，所以如果你确定你已经是校内第一，可以停下来了。

瞧纽约–Jun 01, 2019,12:55