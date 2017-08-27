美国务院制定新签证指南 严审学生签证

川普政府针对无证移民的“战争”执法扩大到了以合法签证入境但逾期不归的外国人身上，其中包括数百万合法入境的学生和在美做临时工的人。美国务院正在制定新的签证指南，要求驻外签证官对申请人从严审批学生签证。

美国务院正在制定新的签证指南。该指南是基于川普要求打击逾期居留者的行政令制定的，敦促驻各国外交官严格审视新的签证申请者。

签证逾期不归者 外国学生最多

“Washington Examiner”网站近日报道，签证逾期不归已成为美国无证移民的主要组成部分，国土安全部最近公布的报告显示，2016财年，持学生和工作等签证的外国人逾期不归者已达73.9万人，其中近8万是2016年就应离境的外国学生。

移民研究中心政策(Center for Immigration Studies)主任杰西卡·范恩(Jessica M. Vaughan)说，新的签证指南将产生巨大影响，因为许多外国学生在美滞留时间长，最终往往取代美国人的工作。

范恩指出，在签证逾期不归者中，外国学生最多，远多于旅游签证逾期不归的游客。此外，学生签证还是恐怖分子的首选，因为学生签证的居住时间长，部分“9·11”事件的恐怖分子就是持学生签证。

范恩还指出，大多数来美国大学就读的学生，只是想要在美国有个落脚之地，并不是为了追求学术上的成就。国务院此前一直未重视这一问题，只是觉得希望推广美国大学。此外，教育界在国会和国务院竭力游说，认为应吸引更多的外国学生，一旦法律执行严格，教育界则会极力反对。

范恩说，许多学校也把外国学生当做摇钱树，不管他们是不是签证逾期不归，也不管他们是否对美国学生构成就业竞争。

新的签证指南规定，申请人需让签证官员相信，他们在签证过期前将返回母国，似乎意味着签证官在签发签证前，要对申请人的条件从严审议。

范恩指出，签证新指南对未来防止更多人逾期居留将产生重要影响。“学生签证的滥发现象存在多年，有时学生显然没有意愿回国也可拿到签证，这种是鼓励外国学生利用美国签证。”

移民政策收紧 留学生受冲击

川普上任后，持续以国家安全为由收紧移民政策，数量庞大的留学生群体也受到冲击。

《华盛顿邮报》报道，今年7月，国土安全部就开始起草一份计划，要求外国留学生每年重新申请居留许可，以加强“国家安全”。

美国是全球最大的留学目的地国。目前，美国约2000万名大学生中有7%来自国外。因为外国学生不享受美国本土学生的学费减免待遇等，数据显示，仅2015年外国留学生就为美国带来了350亿美元的收入。

目前在美国的140万留学生中，77%来自亚洲国家，中国和印度是美国海外留学生的最大来源地。其中，其中中国在美留学生数量为36.2万，排名第一。从地域看，加州拥有20万外国留学生，排名全美第一；纽约州和得克萨斯州排名第二和第三。

今年7月的报道称，国土安全部也在酝酿登记留学生的具体留学情况，并要求这些学生在改变学习项目比如从本科升到研究生时，重新申请居留许可。此外，未来未能如期毕业的外国学生将被要求申请延长居留。按目前联邦规定，外国学生的居留资格只要学校录取并遵守校规就一直有效，学生可以从一家教育机构转到另一家，很多学生可以在美国居留很长时间而无需再次申请许可。

川普政府另一项影响到外国留学生的政策是H-1B签证改革。该签证是美国面向高技术外籍人才发放的签证，其初衷是满足美国企业对高技术人才的需求。过去，很多留学生通过该签证得到美国公司雇佣并长期留美。川普早在去年大选期间就强烈批评该签证政策，称其导致大批美国人的工作机会被外国人侵占。

今年4月，川普签署行政令要求收紧H-1B签证项目。两位议员正式向国会提交了H-1B签证改革议案，其中一项内容要求H-1B申请者的年薪需高于11万美元，这让很多留学生陷入恐慌，因为大多数留学生的第一份合同达不到这一数额。尽管该议案尚处于提案阶段，但已有一些公司由于H-1B政策不明朗而不敢雇佣外国人，最终导致不少留学生丧失工作机会。

来源：纽约侨报网