美国孩子的阅读量是中国孩子的6倍！如何做到?

美国小孩的阅读量究竟有多大？

一位深入了解中美两国孩子阅读情况的教育专家发现，同样背景的中美家庭，能够为孩子提供阅读材料的经济能力大体相当，但是美国孩子的阅读量却是中国孩子的6倍！

能够阅读的孩子是能够学习的孩子

美国将阅读视为教育中非常重要的一个板块。美国教育部网站上就写着教育部长的话：“能够阅读的孩子，是能够学习的孩子。而能够学习的孩子终将会在学习和生活中获得成功。”

适龄学童的作业中，通常都会有睡前阅读15～20分钟一项。学生还需要将阅读读物的目录写在每月的阅读列表中。月终时，交给老师进行评论。

在幼儿园上课时，老师会要求每个孩子把自己阅读的内容进行复述，并且说说自己对这本书的理解和想法。时间一长，孩子们都养成了阅读习惯，培养了大量和快速阅读及概述的能力。

0岁就开始培养阅读习惯

儿童阅读能力是一个逐步发展的过程。美国早期阅读委员会将儿童早期阅读分为：0～3岁、3～4岁和5～6岁三个阶段，并制定目标加以实施。

美国教育专家认为，从孩子出生起，就应当培养他们的阅读能力，并且阅读量逐步增加。同时，在阅读过程中累积适合自己的阅读经验，从而转为自主阅读。

如何让阅读成为孩子的习惯

坚持每天给孩子读书，并且最好能在一个(或者几个)固定的时间读。当然了，这并不是说如果有一天该读睡前故事的时候你不在家，那天就不读书了。相反，如果是那种情况，你在白天给他读书也是可以的。

另外，不要拿起书就一直不停地从头读到尾，或每一页上的每一个字都读到。你应该让孩子的兴趣和问题来引导读书的节奏。

美国图书馆协会认为，让孩子参与到阅读中来是最好的阅读方式。和他一起谈论书中的图画、重复常见词、变换你的声调(根据不同人物和心情改变声音)或语速、甚至一起讨论画面中的某个细节，都能让阅读变成一种乐趣。

侨报网–Jun 02, 2017,12:24