美国录取标准到底是什么？百名招生官告诉你

《纽约时报》根据十年来对数百名招生官的采访， 依优先顺序总结出准留学(课程) 生不得不知的可能通过申请的10个方面：

1、 录取决定不完全和你本身状态有关。

招生官在挑选申请人时，要兼顾互相矛盾的目标，比如提高多元化、 满足国际性、满足地方保护、增加收入等等。招生官寻找的， 不只是符合简单描述的学生，这也就是为什么有些各科成绩都是A， 或者奖项众多的学霸级学生没有收到录取通知书。因此不要认为， 被拒绝就一定是你个人的原因。

2、 成绩和分数依然是最重要的。

学校往往说希望了解真实的你，希望学生具有丰富的个人经历， 具有独特的爱好和出色的特长，但只有当你的学习成绩（ 和你所上课程的严格程度）通过了学校的要求， 才能进入学校的眼帘，才可能有机会进入学校。

3、 你不仅仅是文书上的一些数据。

不少学校的招生办主任说过，在学校找出一大批条件优秀的学生后， 他们的差异性开始变得更重要。他们在这里会希望通过文章、 课外活动、推荐信等证据，看出学生的某些品质，例如领导力、 冒险精神、情商、学习热情、学习能动性、批判思维、好奇心、 同理心、乐观、毅力、克服障碍能力、坚持等等。

4、 借助不同手段，表现真实的自己。

在华丽和自夸的文章如潮水般涌来的时候， 大学渴望对申请人有真实的了解。比如他们的经历、爱好和目标。 一些招生官认为，通过其他形式，如视频、照片、音频、证书， 也是一些不错的方式。 学生可以拍摄一段表现自己领导力和对他人影响的视频， 这会让学校更深入的了解学生。世界顶尖名校，包括耶鲁大学、 芝加哥大学等，最近都推出的这个选项。 提交其他形式的申请材料是有可能起到作用的， 只要有增加录取几率的方式，都可以进行尝试。

5、 多元化有价值。

很多学校强调多元化，并试图增加招收这类学生， 因此在文章和面试中强调你的背景以及个人故事与成绩之间的关系可 能会有用。招生人员正在加强对社会经济背景， 比如申请人的高中质量的考量， 以便更好地了解他们获得的机会和面临的挑战。

6、 但是钱仍然很重要。

很多学校，经济条件都是影响录取的因素之一， 能够支付全部或部分费用是加分项目， 一些资格符合条件但经济拮据的学生被学校拒绝， 有可能只是因为财力不足。

7、 地理位置在一定程度上决定命运。

很多择优录取的学校希望招到来自世界各地的学生，但不得不说， 有些学校的选择凸显的城乡差距， 有一些高校一直试图通过加大对来自人口不稠密的地区的优秀申请者 更多的关注，来弥补这种差距。总体来说，在同等条件下， 学校可能会选择来自城市化程度较高，或十分偏远的地区， 或非本地的学生。

8、 二代身份无法让你稳操胜券。

二代身份的确有用，但大牌学校拒绝了很多这样的申请人。 不要以为只靠关系就一定能让你进入学校。

9、 行善。

学校正在加强对申请人日常表现的关注， 尤其是日常生活中为帮助他人做了哪些事情，产生何种行为。 招生人员正在对短暂的慈善活动或公益活动进行辨别并持怀疑态度。 每周去图书馆当辅导老师比偶尔飞去某城市做慈善更令人印象深刻， 也更为有用。

10、学校希望是你的首选。

大约五分之一的学校认为，表现出来的兴趣相当重要。 只有表现出对学校有十足的兴趣，并对第一志愿信息十足， 不比较奖学金，才能让招生官获得共鸣。 学生可以凭此表达他们申请学校的意愿，打开学校的大门。

2017-12-14 17:00 来源: 侨报网综合