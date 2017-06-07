美国有一些城市 所有人都想生活在那里

得州的奥斯汀现在很热，不过，不要误会，这里说的不是它的天气。

据商业内幕报道，美国房地产协会官方网站Realtor.com的最新数据显示，越来越多的美国人移居到得州首府奥斯汀，它已成为美国第一大最受欢迎的地方。

奥斯汀好在哪儿？它在美国财经网站WalletHub的毕业学生开始职业生涯最好的城市排名中名列第三：

还在《美国新闻与世界报道》排出的美国最佳生活城市中位居第一位：

为了清晰地了解还有哪些城市受美国人青睐，涌入的人数多，realtor.com使用了三个数据：

人口普查局2010年到2014年的移民数据。“移居率”指移进该城市与移出该城市的人口比例。realtor.com的搜索流量。 “网站浏览率”是2016年4月至2017年4月期间在Realtor.com从其他地区浏览这一地区的比例。

从2015年到2017年的人口增长。“人口增长率”是尼尔森依据人口普查数据估算的该城市人口增长百分比。

10. 波特兰，俄勒冈州（Portland, Oregon）

移居率：1.17

网站浏览率：0.74

人口增长率：3.9%

9. 图森，亚利桑那州（Tucson, Arizona）

移居率：1.06

网站浏览率：1.63

人口增长率：1.6%

8. 俄克拉何马城，俄克拉何马州（Oklahoma City, Oklahoma）

移居率：1.32

网站浏览率：0.92

人口增长率：2.8%

7. 河滨-圣伯纳迪诺，加利福尼亚州（Riverside-San Bernardino, California）

移居率：1.20

网站浏览率：1.27

人口增长率：2.8%

6. 凤凰城，亚利桑那州（Phoenix, Arizona）

移居率：1.13

网站浏览率：1.10

人口增长率：4.4%

5. 夏洛特，北卡罗来纳州（Charlotte, North Carolina）

移居率：1.23

网站浏览率：0.98

人口增长率：4.4%

4. 纳什维尔，田纳西州（Nashville, Tennessee）

移居率：1.23

网站浏览率：1.09

人口增长率：4.4%

3. 拉斯维加斯，内华达州（Las Vegas, Nevada）

移居率：1.14

网站浏览率：1.64

人口增长率：5.2%

2. 杰克逊维尔，佛罗里达州（Jacksonville, Florida）

移居率：1.15

网站浏览率：2.11

人口增长率：5%

1. 奥斯汀，得克萨斯州（Austin, Texas）

移居率：1.46

网站浏览率：0.80

人口增长率：7.8%

来源：侨报网