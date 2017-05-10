美国留学另类择校，12星座适合哪些美国大学?

美国留学时择校是一件不容小觑的事情。一个适合自己的学校，可以帮助学生更快的适应当地生活，从而使留学路途少些坎坷。究竟该如何选择一所适合自己的大学?趁着时下星座学说在学生群体中大热，今天优弗留学就为大家带来一种另类的星座匹配择校方式。是不是很新奇呢。快来看看12星座们都适合哪些美国大学吧。

1.双鱼座——耶鲁大学

双鱼座是十二星座中出了名的浪漫主义者，此星座的人对生活充满热情，喜欢幻想，注重精神生活及意境。对世界上发生的一切，乃至虚无缥缈的事物都有浓厚的兴趣。耶鲁大学的古典建筑与现代风格交相辉映，把整个校园点缀得古典秀丽，诗情画意。这恰好完全符合双鱼人的胃口。试想，爱浪漫的双鱼座童鞋漫步于秋季的耶鲁校园，脚踩着遍布于林荫路上深黄、浅红、橘红色的落叶，流连着古色古香的校园建筑物。这时候身旁恰好又有一个姑娘携手同行，那该是多么唯美的画面。所以浪漫又创意层出不穷的双鱼座在美国耶鲁大学一定能找到归属感。古老的筑代表着一个世纪之久的历史和文化的祭奠，徜徉这样的高等学府，把爱情和学习结合一起，才是属于双鱼座最浪漫的事儿!

2.金牛座——康奈尔大学

金牛座的人性格平稳、有毅力和耐力，勤劳智慧，富有实干精神。做事向来内急外不急，一直以一种稳重大方的面目示人。同时金牛座的人大多个性温和顺从，喜爱和平，崇尚和睦，性格沉稳，总是三思而后行。对人对事态度慎重。所以务实温和的金牛人喜欢舒适的生活环境。而美国老牌名校康奈尔大学的优美舒适环境恰恰符合金牛人的胃口。康奈尔位于纽约州的一个远离尘嚣的安静小镇上，校园风景迷人，如果评定全美最舒适校园环境，康奈尔大学肯定会名列前茅。同时，金牛座低调含蓄，虽不与人争但却处处不可被人小觑的特点恰好和低调又充满实力的常春藤盟校康奈尔大学有着异曲同工之妙。同时康奈尔大学相对较低的生活费及学费也会为爱财如命的金牛座省下一大笔开支。

3.狮子座——哈佛大学

属于火象星座的狮子座，十分活跃而且热中于工作，做任何事都相当自信与自满，理想非常高。本质上就是熊熊烈火般的神圣光明，对世界充满了希望，相信本身的能力，洋溢着充沛的才华，不畏惧战斗而且勇猛果决，喜欢在胜利与光荣的气氛中，享受成功带来的意义。同时此星座的人风度翩翩，引人注目。有宏伟的志向、坚忍不拔的毅力、所向披靡的竞争力。胆识过人，他们的思想中经常闪烁着英雄主义和理想主义的火花。这样具有王者风范的人和常春藤哪所大学最相配呢？当然是古老的哈佛大学。哈佛大学被誉为美国政府的思想库。先后诞生了八位美国总统，四十位诺贝尔奖得主和三十位普利策奖得主。她的一举一动决定着美国的社会发展和经济的走向，商学院案例教学盛名远播。哈佛大学这种霸气与充满了能量的狮子座不谋而合。

4.天秤座——麻省理工学院

天秤座的人外型优雅、亲切善良、朋友缘极好、喜欢听别人倾诉，沟通力又强，追求平等和谐的感觉，性格平易近人是天秤们最大的人格魅力。在工作中他们和处女座一样追求完美，只是喜欢用不同的方式去推进。这样的人最适合麻省理工学院。麻省理工学院于2002年并且实行了开放式课程网页，以期建立全球统一的知识库，让全世界使用者，都可以通过网络了解自己所感兴趣的专业知识。更为难得的是麻省理工学院此举完全是免费做好事，并不盈利。网民们可以自由获取咨询与共享。如此大公无私的精神，与天秤人的性格不够而合。

5.摩羯座——卡内基梅隆大学

摩羯座是12星座中最有耐心、小心的星座，凡事都脚踏实地，固执说是他们最大的特质，无论对事情的看法、态度、一旦坚持己见，不达到目的，他们是不会放手的。魔歇座也是一个具有现实主义思想和有抱负的人;同时你又容易被热烈的感情征服，是一个有强烈的忘我精神的人。表情平静而淡漠，不太容易接近，喜欢离群独处。严肃认真、思想深沉、始终如一、忠诚可靠、正直廉洁并富有献身精神。这样的人与卡内基梅隆大学不谋而和，卡内基梅陇大学的精神就是my heart is at the work。对于勤奋好学,有强烈上进心的魔羯座来说，卡内基梅陇大学不失为一种很好的选择。卡内基梅陇大学对学生的训练异常严格，课业繁重，在普林斯顿评论(Princeton Review)每年“学生累得像狗的大学排名”中，卡内基梅陇大学总是名列前茅。

6.水瓶座——斯坦福大学

水平座的人往往富有自由精神和开拓精神。他们的头脑中总是不断闪烁着新奇古怪念头，思维能力高于本能，是个先锋派人物，水瓶座的人很聪明，出过不少伟人。他们的智商大概不是甩掉普通人八条街，而是半个首都。

坐落在硅谷的斯坦福大学被科技集团与企业重重包围。各个电脑公司，包括“世纪宠儿微软公司纷纷在这一线安营扎寨。这里是美国高科技的聚集地带，水瓶座的童鞋们不把大脑里发达的脑细胞用在此地，上帝都会觉得可惜。另外斯坦福大学的所在地加州，同样拥有开放的民风，对于新观念的接受程度显然也较其他的美国各州来得强。这些都需水瓶座的性格不谋而合。

7.白羊座——哥伦比亚大学

白羊座的人充满了活力。朝气蓬勃、热情坦率、热爱自由、慷慨真诚、勇敢直率。白羊座的人拥有活跃的思想和独特的观察问题的方式。对事物的热情以及乐观的性格使白羊座的人面对各种工作都能胜任，并易成为佼佼者。所以具有开拓者胸怀的白羊人比较适合象哥伦比亚这样开放性的大学。哥伦比亚坐落在繁华热闹的纽约，哥伦比亚的大学生在联合国学政治,在华尔街读金融，在百老汇看戏剧，在林肯中心听音乐。心直口快、风风火火的白羊座除了能在“上知天文下知地理” 在哥伦比亚大学既能长见识，更能交到志同道合的朋友。总而言之，在哥伦比亚大学白羊座的热情可以得到绝对的释放。

8.巨蟹座——圣母大学

巨蟹座善良敏感，有强烈的同情心与热心肠，他们重视家庭，忠于爱情，作风节俭，擅长家务，天生就有着强烈的父性或母性本能，而这种本能在经过岁月沉淀之后，会变得更加明显，举手投足之间，都充满了无法用言语表达的动人魅力。出生在这一星座的人，有慈母(慈父)般的热情，也洋溢着孩子般的纯洁和天真，有很强的自制力。巨蟹座的人生哲学是：使自己和别人都幸福如愿。

这样性格最适合的大学就是圣母大学。圣母大学校校园环境优美，校园里不仅有两个澄清的湖泊还有一大片森林，处处充满着原生大自然气息。校内有200幢建筑物，价值连城、闻名于世的三幢建筑是金圆顶大楼、圣心罗马大教堂和外观绘有基督故事壁画的海斯伯格图书馆，多为古典的拜占庭式西洋风格建筑。巨蟹座的人都非常有家庭观念;踏实本分，不搬弄是非，若巨蟹座的人加入原是一所教会学校的圣母大学，一定会找到属于自己的幸福，圣母大学真的很适合巨蟹座这样保守有道德感又有服务精神的人潜心读书。

9.双子座——纽约大学

来无影、去无踪、心神不定、脚步不停，这便是金牛座之后是轻率多变的双子座。双子座是所有星座中最能保持青春和活力的星座，他们经常都处于行动的状态，而且往往同时进行好几件事情，天生具有双重性格，对于呆板及枯燥的事情容易感到厌烦。包容、善辩、多变、沟通能力强是他们最大的特点。崇尚自由讨厌束缚。双子座的人有典型的大城市人气质，生活节奏快，每天有各种各样的活动和安排。这样的人适合在地处纽约心脏的纽约大学里面学习。纽约大学当初建校的精神既是提供更高深的学问去激发个人在商学、科学、艺术及至于法律的潜力，并同时兼容理论与应用并重的理念。纽约市也提供了许多实习及工作的机会，让大多数的学生在学习生涯中，可以得到宝贵的工作经验，发挥学以致用的精神。

10.处女座——普林斯顿大学

处女座的人直觉力强，善于推测未来的演变，认真而朴实，拥有多愁善感的个性。处女座的人，具有像大地给人的信赖感，不会轻易被人影响，也不喜欢去影响别人的想法。尤其典型处女座，拥有丰富的知识，对神秘的事很感兴趣，做事一丝不苟，有强烈的批判精神。处女座的人是不惹人注目的效率冠军，是谦虚的典范。处女座的人对每一件事情都要周密计划，仔细安排，喜欢事情的来龙去脉一目了然，事后做记录以备查。处女座的这种严谨低调谦虚的精神和普林斯顿大学的精神不谋而合。普林斯顿大学一向以学术严谨着称，爱因斯坦和纳什都是此校的大牛。

11.天蝎座——芝加哥大学

天蝎座的人精力旺盛、热情、善妒、占有欲强。天蝎座的人希望每天过的忙碌而充实。如果失去了目标，他们也就失去的存在意义。同时天蝎也是一个喜欢探究事物的真正并加以区别的人。天蝎座的好斗性、狂热性和不妥协精神，常使他们在民对艰难险阻时，都能顽强的征服。具备这样性格的人就读芝加哥大学在合适不过了。芝加哥一向以学术出名，很多领域都是自成一家，如著名名的芝加哥经济学派，芝加哥社会学派。有人戏称芝加哥大学：名气深藏不露、课程繁重艰难、环境危险可怕、气候暴冷暴热。此等困难对于追求卓越的天蝎座又何足挂齿呢？在困难中成长并获得成功，这样的大学是不是很符合天蝎呢！

12.射手座——加州大学伯克利分校

射手座的人乐观、诚实、热情、喜欢挑战，不过很容易浮躁不安，鲁莽行事。他是十二宫星座的冒险家，热爱旅行、喜欢赌博性的活动，为人变化多端，有双重牲格的特质。生性豁达对挫折不放在心上，总之射手座一生的追求就是：什么好玩？怎样会更好玩？射手座的人在现实生活，但思想常常飞向遥远的过去和美好的未来。这样的精神与加州大学伯克利分校不谋而合。伯克利加州大学与私立的斯坦福大学、加州理工学院共同支撑起与美国东部常春藤大学相比肩的西部学术脊梁。加州大学素以学术自由和学生自治着称。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。在伯克利加州大学，没有来自保守传统的约束，没有不可逾越的清规戒律，在这片自由的土地上你可以天马行空，放开思维畅想，自由探索未知世界，相信射手座的人们可以在加州大学伯克利找到属于自己的一片天地。

来源：优弗留学