美国留学生如何拿绿卡

去美国留学的人数很多，而且其中不乏有想申请美国绿卡的同学，众所周知，美国的绿卡并不是很容易拿，所以很多人会选择合适的并且容易拿绿卡的专业，那么这些专业有哪些呢?跟着小编来看看吧!

第一、拿绿卡有哪些好处?

美国永久居民卡(United States Permanent Resident Card)，亦称作绿卡(green card)，是用于证明外国人在美利坚合众国境内拥有永久居民身份的一种身份证。“获得绿卡”则用于指称成为永久居民的移民过程。绿卡持有者的合法永久居留权是由官方授予的移民福利，其中包括有条件地在美国居留与获取工作的许可。

具体来说有这些：

1、每位家庭成员任何时候都可自由进出美国，并居住在美国，即永居权;

2、子女在读于各大专院校，可付与州民相同的学费;

3、学生可以在学当中合法工作;

4、享受优势突出的就业机会;

5、可享受就读公立学校、医疗保障、社会生活保障等社会福利。

建议在选择美国留学专业时，可以多关注以下四大专业放下爱那个：

自然科学：生物、生命科学、化学、地质学，地球物理学、物理学和天文学

工程学：航空、航天工程，建筑、环境设计，化学工程，土木工程，计算机系统工程

技术：计算机科学、数据与信息处理、电机、电子工程技术、生产技术、机械工程技术

数学：数学，统计学。

适合理工科生的专业有哪些呢?

金融数学专业

数学和计算机背景，这正是现在最最热门的金融工程专业在录取学生时最看重的因素之一。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程。申请金融工程硕士不需要有工作经验，但要求申请者在大学本科必须修过两门课——微积分和统计。

物理

物理学注重于研究物质、能量、空间、时间，尤其是它们各自的性质与彼此之间的相互关系。具备物理、工程等专业本科背景的申请者都可以申请美国物理专业研究生项目，需要具备一些力学、电磁学、原子物理、量子力学、热动力学相关的课程背景。

计算机专业

计算机可与许多其他专业交叉结合，包括生物、化学、工程、医学、物理等等，形成软件工程、信息管理等各类学科。计算机专业对申请者的本科基础及研发能力非常看重，考虑自己的知识基础，除了需要较高的本科成绩及 GRE成绩(有些学校还要求GRE Sub)，如果有自己研发的成品，对申请是非常有利的。

化学

化学是为了研究物质的组成，反应，微观和宏观结构，以及化学过程的改变，并且理论描述和实验模拟那些现象。申请化学专业的学生最好本科具备化学专业的学位，或是与化学相关的专业的学位，如药学、生物、医学、化学工程，材料科学与工程等专业。

生物学

生物学是一门研究生命和生命有机体的自然科学。生物学内各领域之间彼此高度连结，与其它学科亦有密切关系。按照美国的学科专业目录(CIP- 2010)的设置，生物相关专业设置在生物学与生物医学科学该学科群下，以学术型学位教育为主，因此大部分学校倾向招收博士，少数学校才设置硕士学位。

EE专业

Electrical/Electronic 简称EE，向来是工程学院中最热门的专业之一。但从近几年的招生和录取情况来看，大多数申请者的申请结果还是能够令人满意的。一般来说托福IBT不应低于92，GPA不低于3.0，同时，如果申请者能够在自己的研究方向上增强研究和实践经历，还是能够在激烈的竞争中占到一席之地的。与商科、法学等专业相比，EE专业获得奖学金的机会较高，但是竞争也相当激烈。

机械工程专业

无论是在美国还是国内，机械工程毕业的学生就业形式都很不错。机械工程专业申请的总体奖学金情况在所有美国申请学科中竞争激烈程度属于中间水 平，不像EE、CS、MBA、商科、经济类的申请竞争那么惨烈，也不像物理，数学，化学这种基础学科或者其他冷门学科(如造纸工艺，安全工程等)的奖学金 那么容易获得。

数学

相对来讲，数学应用十分广泛，除了自然科学、工程和工业生产外，还广泛应用于医学、商业等方面。数学专业的就业前景其实非常好，几乎所有领域都 需要数学、统计学专业的人才，毕业生可以在各行各业工作，保险、银行、地产、制药等各行业都是非常好的发展场所。

其分支之一的统计学应用范围更广，往往硕 士毕业生的年薪可在6至8万美元以上。且由于专业人才短缺，优秀的数学博士很多可以不用做博士后，直接做助理教授。 如果能结合其他专业，就有更大的市场竞争力。可以从事商业运筹学方面的工作和研究，当商业顾问，金融、证券分析师，教师等。

如果你想留在美国，以下信息也是重要参考

1.文科：机会很少

文科毕业生在美国工作难找。所谓文科生，主要指的就是社会科学类留学生，也包括艺术、教育类学生。美国学生对学习理工科兴趣不大，美国自己培养的工程师数量不足，美国高科技产业对高技能工人的需求很大，外国理工科学生备受欢迎。

美国本土学生学习商科和文科的较多，其文化背景、语言优势、人脉关系远非留学生可比，加上需要文科生的政府部门一般只招收美国公民或永久居民，留给文科留学生的选择面就小得多。

2.两种实习：利于找工作

美国给外国留学生提供了两个跟所学专业相关的实习机会：CPT是在校期间申请的工作实习，OPT是在校或毕业后都可以申请的工作实习。CPT在校实习应该为半工半读，否则实习一年的时间会在以后的OCP中扣除。OPT的实习在学完一年课程后即可进行，但通常都放在毕业后。

OPT的实习期限为12个月，但STEM的学生可以申请延长17个月，所以总共可有29个月的实习时间。OPT不仅是积累工作经验的重要阶段，也是寻找专业工作的黄金时期。

3.寻找实习：多种方式可选择

当你没有任何经验，简历并不impressive的时候，教授推荐是最好的渠道：CareerCenter(职业中心)有学校的和学院的两种，往往会发布实习和工作的新闻。进了学校记住问careercenter的老师如何订阅定期的职业信息;大公司都有自己的InternshipProgram，有的是只有暑假有的，有的则是滚动招人。

Mixer也分好几种，有跟自己师兄、师姐的聚会，有跟同级的同学或者同城聚会。你可以上网去寻找跟自己相同兴趣的人，或者在做你感兴趣的行业的人，然后出来跟他们聚会，可以不经意地得到实习机会。LinkedIn也是很重要的工具，很多大公司的HR会每天花一些时间看Linkedin。

美国的工作招聘很注重工作经验。实习，就是在美国积累工作经验的最佳时机。对于很多美国留学的学生来说，如果能在美国找到实习，将会给自己的职业生涯增光添彩。

4.职业移民EB-2：留学生多申请

在美国获得学位的留学生，申请的最多的是职业移民类别中的第二优先(EB-2)，你得具有硕士或博士学位。还有第三优先(EB-3)，不需要研究生学历。办这两类移民，都得经过劳工证这一难关。

为你办绿卡的雇主必须向劳工部提交申请，证明没有现成的美国公民或永久居民符合基本要求、或者愿意接受所要聘用人员的工作，此工作只得聘用外国人，并且此聘用不会对类似工作的美国雇员的工资和工作环境产生不利影响。雇主并承诺此工作不是临时的工作，支付的工资不低于此类工作的普遍的工资水平。若劳工证得以批准，绿灯放行，雇主就可以顺利地为你向移民局申请绿卡。

5.杰出人才移民：EB-1和EB-2特别项目

如果你属于杰出人才、研究人员、教授等，可以申请第一优先(EB-1)，或者你能够证明你的工作符合美国国家利益，那么你可以申请第二优先(EB-2)中的特别项目，即国家利益豁免移民。这两类申请都不需要劳工证。

美国每年全球移民签证配额的28.6%，即大约4万个移民签证，再加上未用完的特殊移民和投资移民的配额，都用于“第一类优先”移民。

6.亲属移民：通过结婚拿绿卡

你的亲属是美国公民，留学生有可能递交绿卡申请，美国公民亲属包括父母、子女和兄弟姐妹。如果留学生和美国公民结婚，一般可以在几个月时间内拿到美国绿卡，不过这个绿卡一般是两年有效的临时绿卡。

在持有H1-B签证的工作期间，就可以让所在公司，为自己申请成为永久居民，拿到俗称的绿卡。若有困难，则只能寻找愿意办绿卡的单位的工作，此类移民叫做职业移民。

7.如果公司有海外分支，可以申请外派

离开美国先去其他国家工作至少一年，通过L-1B签证回美国。L-1B签证没有名额限制，但是不能跳槽。在美国工作期间用可以继续参加H-1B抽签，抽中后就可以跳槽了。

8.直接找非盈利组织的工作

美国有些非盈利组织、大学以及附属的科研机构等，可以给员工申请工作签证。并且这些机构的工作签证没有名额限制。但是这类工作工资低，将来跳槽去工业界的话，你还是要在3月中以前找到工作、参加4月1开始的H-1B抽签、而且工作开始时间只能是10月1日。 非盈利组织和科研机构当然也有资格给你办绿卡，如果你打算多待几年，拿到绿卡以后再跳槽，也可以。

9.办理O-1签证

跟EB1类似，O-1签证申请人也必须在科学、艺术、教育、商业或体育领域中具有杰出才能，同时O-1签证需要雇主支持哦。 10.申请投资移民绿卡 跟EB1一样，投资移民EB5也是一种拿绿卡的方式，最低资金要求50万美元。不过既然是投资大家就要做好心中有数，做好有赚有赔的打算。

来源：侨报网