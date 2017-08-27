美国留学选校, 学校的地域会影响未来求职吗？

下周有很多学校就开始正式上课了，相信很多新生小伙伴都开始憧憬美好的美帝学习生活。小编今天要做个小恶魔，要打破你们美好的想象！分享一篇来自一位大农村毕业学姐的信，学校地域对她的求职造成了很大的影响，因此她分享了她跨城市求职的艰辛之路，同时也给已经入驻大农村的新生们一些中肯的建议。

给“村里”的小伙伴：

又到了一年一度的开学季，模糊中自己初来美国的景象仍历历在目。我今天的感慨无意破坏你们对大学的憧憬，只是希望我的经历能够帮助到你们，让你们未来求职之路能少走一些弯路。

我的择校之路在经历了多次纠结与讨论后最终选定了一所地处大农村但是排名不错的大学，单纯希望自己能够远离城市的浮躁，安心读书。如今想来，too young too naive. 理想很骨感，现实是，课后聚餐，周末BBQ, KTV, 狼人杀，样样不少。假期离开大农村或去国家公园，或去城市SHOPPING，无忧无虑。眼见毕业在即，才终于意识到需要找实习找工作了。

肯定有人会反驳我，在大城市里面上学的孩子不也是这样吗？不假，大城市的小伙伴们说不定比我们玩的更疯。但是，你看到他们另外一面了吗？ 如果时间回转，我可以重新选择，我一定不会去大农村读书了。为什么我要这样说呢？

第一，村里平和的学习氛围V.S城里竞争的求职意识

我的失误就在于选校的时候我没有把求职作为我考虑的第一要素。 我认为能静下心读书就是最好的，所以大部分精力都在让自己全A。周围的同学也都是天天泡图书馆赶Due。面对巨大的学业压力，加上大农村实在无聊，自然都是一群群一对对地聚会或者出去旅行。

我常笑话我一个去纽约读书的朋友，来美国几年了，没有去过纽约之外的地方。因为她从到美国的第一学期就开始实习了。她说她的大多数同学都在第一个学期找到了实习，到了第二、第三学期，拿到unpaid实习的同学都觉得差别人一截。可以说，她从入学开始，就有了就业的竞争和压力。我的这位朋友，她的学校并不知名，GPA不到3.4，但是在program结束之后，凭借着几段不错的实习经历，顺利地拿到了return offer。

反观我们这帮“村里”的小伙伴，大家似乎都是在最后一个学期才想起来要找实习的事，没有夯实的经历填满简历，结果自然都不太理想。并且因为不着急找实习，所以连CPT, OPT，H1B的事也是到了最后一学期才被普及的。我的一位朋友12月毕业，在4月H1B抽签前找到了工作，但因为入职时间太短，公司没有答应提供H1B sponsorship，错过了仅有一次的抽签机会。

第二，村里滞后的学校资源V.S 城里多元的校内外资源

先说课程设置，很多学校的课程是滞后于市场环境的，无论大农村还是城市里的学校都存在这种情况。我学了两个学期的SPSS，后来才发现很多公司已经不用这个软件了。大家可以看看下面这张图，SPSS, SAS, R在业界被使用的趋势。

而城市里面的孩子们，因为有实习，能够接触到最新的技术需求，在工作中学习，迅速弥补了书本和现实之间的gap。这是非常关键的，一个是经验丰富，能够立马卷起袖子干活，不用花时间培训的当地学生，一个是懵懂无知，标榜自己是个fast learner的“农村”傻妞，如果你是雇主，你会选择谁呢？

还有学术论坛和讲座资源，我所在的学院也会请到业界的牛人来做讲座，但是比起哥大、NYU这样的学校，还是少了很多。像哈佛论坛，沃顿中美峰会，哥大商业论坛等等，身处大农村的我，舍不得花钱，也不敢翘课。

最让我感受到差距的是course research。很多商科课程的教授，会带着学生为不同公司的产品做市场研究，这些公司是真实存在的，他们会带着自己的商业问题来到校园，让学生们研究找到解决方案。大城市经济发达，即便是小公司的客户可能都是世界顶级的品牌，而身处大农村的我，做的case都是local公司的。我对比过我的简历和那位在纽约求学同学的简历，course research那一栏中，我的case是一个APP store下载量两位数的不知名软件，而她的case都是欧莱雅，apple这种级别的。

具有思辨精神的你们可能会反驳我，面试官看的是你的发现问题解决问题的能力，不会在乎你做的case是什么。可事实是，HR看简历仅仅只有几秒钟时间，欧莱雅、苹果这种keyword能够很快抓住HR的眼球，才会去细读你的简历。在简历关你就被淘汰了，根本就等不到你和面试官讲故事来体现你的思维能力。

第三，村里零星的工作机会V.S城里广阔的就业市场。

我不会告诉你，像data analyst，web analytics，Ecommerce Retention 这样的工作，我所在的location职位数量是零，即便是title类似的，职位描述也和你设想的不太一样。但是看看大城市， 就data analyst为例，纽约的open position就有4700+，DC 有2000+，Chicago有近2000

除了数量的悬殊之外，质量上也有很大的差别。大城市的公司，接触到的business都是national甚至international的，能够接触到最新最尖端的技术，管理更加规范，有科学先进的工作模式，还有很多培训机会。而大农村的公司规模小，业务更加local，对自身能力的提高真的有限。

临近毕业，我有了冲出“大农村”的强烈愿望。可是，简历上没有拿得出手的经历，也不知道如何美化我的简历。我去往学校的career center修改简历，但是说来说去都是一些格式、语法的错误，没有提供一些实质性的针对我的专业的修改意见。一个月的时间，我投了上百封简历，全部石沉大海。

后来，我向纽约的小伙伴求助，才知道我的简历是多么的可笑。一份简历打天下，根本不知道要根据不同职位需求准备几份不同侧重的简历；对于经历的描述都是很笼统的概括，根本没有将工作的成果展示出来；把教育背景、学习课程放到简历的一开头，完全忘记了将skill set放在最前。后来终于有了面试，但是因为紧张，表现的也不好。而我的朋友，她不仅通过让学长学姐帮忙改了几版简历，还获得很多面试时的技巧。

最后，村里狭小的交际V.S城里高效的社交。

非常重要却又容易被忽略的，就是networking。身处大农村的我们醉心于学习，圈子非常单纯和狭小。而且，很多人听说要去参加社交活动，第一反应都是排斥的，觉得和自己无关。其实，与一个人的工作和事业关系最密切的社会关系并不是像家人，朋友这样的“强关系”，而常常是朋友的朋友，不同级的的校友，甚至是同在一个健生房的“弱关系”。“弱关系”虽然不如“强关系”那样坚固，却有着极快的、可能具有低成本和高效能的传播效率。

我的这位在纽约的朋友，她的第一份实习，就是来自于“弱关系”。在一次校外mingle时，她和一位陌生人聊天，谈到了她过去在学校组织学生活动的经历，刚好这个陌生人有为朋友正在找event planning intern，成功为她搭线。之后他的实习也都是同事或者老板referral的，拿到了很多面试机会。 后来，我来到纽约，我发现这里的学生每周都要至少参加一次networking，有的学生还要求自己每个月约一位校友进行informational interview。 这些，是我身处大农村里所不能参与到的。

那是不是在“村里”的孩子们就不可能找到好工作？

当然不是。我写这么多不是为了宣扬城市高于农村的激进思想的。仅希望面对竞争愈演愈烈的美帝就业环境，村里的孩子们必须提升危机意识，为将来的求职早做准备。这个准备启动地越早，你就越有优势。这些准备包括什么呢？

早了解求职身份的信息，什么是CPT，什么是OPT，H1B 的要求是什么，还有他们之间的时间线； 早规划，看看课程设置，找前辈或者专业人士询问你感兴趣的职业发展道路是如何的，需要哪些技能，哪些是你没有的； 早学习，不仅仅是学校的知识，要主动去参加讲座，论坛，还有线上公开课，尤其是近期的panel，将新鲜的内容记下来，并且做research了解； 早准备简历，cover letter和面试，这样一旦看到了你感兴趣的实习，就能立马发出去。一些常规的面试问题，可以提前写好答案背好，避免面试时紧张不知道说什么； 早参与线上、线下的networking活动，跳出自己的舒适圈，即便是随便和人聊聊，也能够得到一些新鲜资讯，锻炼与人沟通的能力。

越早做准备，就越有优势，你的能力也会得到提升，这些完全可以弥补地域带来的劣势。以上就是我对“村里”孩子们唠叨的嘱咐.

来源：careertu